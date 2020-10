Oslabení, ale odhodlaní. Na Boleslav si věříme, říká budějovický Čavoš

„Kdo dostane šanci, tak musí ukázat, že na to má. Věřím, že můžeme uspět,“ doufá i přes výrazné oslabení trenér David Horejš. Podobně na vzniklou situaci nahlíží také záložník Patrik Čavoš. „I tak chceme vyhrát. Dva týdny jsme stáli, o to větší máme chuť,“ hlásí.

Četné absence na hře Dynama budou znát. „Každého to ovlivní. Někoho sportovně, někoho i psychicky. Ale máme na každém postu kvalitní hráče, takže je zvládneme nahradit,“ doplňuje středopolař.

Jihočeši měli odložený duel minulého kola doma proti Bohemians. Středeční testy přinesly kompletně negativní výsledky. Před utkáním ale začalo několik hráčů vykazovat příznaky onemocnění covid-19, a tak se zápas z preventivních důvodů odložil.

„Klukům jsme dali volný víkend. Pak jsme se scházeli v podmínkách jako na jaře. Sjížděli jsme se už převlečení na Složišti a trénovali v menších skupinkách. Stadion zůstal zavřený. Pozitivně testovaní a nemocní hráči nám však vypadli,“ popisuje 43letý kouč.

„Nebylo to příjemné. Vrátili jsme se o několik měsíců zpátky a trochu se mi to připomnělo. Testy jsem měl negativní, ale jinak jsem pozitivní člověk, takže jsem se to snažil brát s nadhledem,“ uvádí Čavoš.

Jedním nakaženým hráčem, jehož výsledky potvrdily čtvrteční testy, je člen základní sestavy, který několik dní netrénoval. „Po dohodě s lékařským týmem byl již v domácí izolaci a nyní ho čeká dalších deset dnů izolace. Průběh onemocnění je u něj stejný jako u ostatních. Jeden den měl zvýšenou teplotu a pociťoval slabost a únavu. Věříme, že se stejně jako ostatní hráči dá brzy do pořádku,“ říká mluvčí klubu Aleš Strouha.

Kromě nemocných fotbalistů budou trenéři postrádat i tři zraněné opory. „Pavel Šulc i David Ledecký mají svalová zranění a jsou dlouhodobě mimo. Věřili jsme, že nasadíme Micka van Burena, ale nebudeme to riskovat. Čeká nás reprezentační pauza, během které zranění doléčí,“ vysvětluje Horejš.

Mladá Boleslav má v tabulce čtyři body, o dva víc než Dynamo. Zároveň je i v tabulce o dvě pozice před Jihočechy na 14. příčce. „Úvod jim nevyšel, ale je to na české poměry nadstandardní tým, který má každoročně vysoké cíle. Bude to těžké utkání, ale věříme si,“ burcuje 25letý Čavoš.