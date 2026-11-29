„Musím pochválit místní trávníkáře, hřiště tady bylo skvělé,“ smekl mazák Lukáš Masopust, záložník Slovanu. „Když jsem tady hrál se Slavií, buď na konci podzimu nebo na začátku jara, byla to prostě uválcovaná hlína, která se během chvíle úplně rozbila a mohlo se jenom nakopávat.“
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Není to tak dávno, co se několik zápasů na Stínadlech kvůli nezpůsobilému terénu ani nehrálo. Jiné se v nehostinném počasí podobném tomu současnému odehrály, ale klub to schytával od fanoušků i protivníků za brambořiště či oraniště. Spíš než kopačky se na hnědý povrch hodily gumáky.
Teď je vše jinak. „Jsme rádi, že i soupeři, co k nám jezdí, jsou ze hřiště nechci říct nadšení, ale spokojení. Zažili tady dobu, kdy plocha z objektivních příčin nebyla tak kvalitní. Teď je i v tomto ročním období dobrá také zásluhou našich travařů,“ děkoval teplický kouč Zdenko Frťala.
Kdo po trávě klouzal, na hřiště se vymlouvat nemohl. „Spíš to bylo o tom, jaké někteří hráči zvolili obutí. My teď máme kvalitní plochu a věřím, že to vydrží až do domácího zápasu se Spartou,“ zmínil kouč závěrečný podzimní hit, který se na Stínadlech odehraje až v pondělí 14. prosince.
Hřiště svědčí i teplickému hernímu faceliftu. Skláři opustili obranářskou strategii a vyladili se útočně. „Zápasu trávník napomohl,“ přikývl Masopust. „I pan Frťala před sezonou říkal, že chtějí víc hrát fotbal. Takže na sebe narazila podobná mužstva. Navíc Teplice hrají hrozně poctivě.“
Podle Masopusta jsou žlutomodří rychle pod balonem, pokud ho ztratí. „Několikrát jsem bránil od půlky a dalších deset nebo devět lidí bylo ještě pode mnou. Postupný útok začínají hluboko, je těžké se do nich dostat.“
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Utkání se Slovanem teplické útočné chutě zrovna neukázalo, domácí dali ze dvou střel na branku dva góly. Vedli, pak museli vyrovnávat, zvládli to v hektickém finiši jen 127 sekund po libereckém vedoucím gólu.
„Ve fotbale to tak občas bývá, že když dáte nebo inkasujete gól, je tam nějaká minutáž, kdy je člověk nejvíc zranitelný. My toho využili, ukázal se náš charakter,“ blažilo teplického záložníka Marcela Čermáka.
Liberec podle něj sází na velkou intenzitu. „My se mu v tom museli vyrovnat. Chtěli jsme vsadit na hru, co praktikujeme celou sezonu, ale ve druhé půli jsme potřebovali defenzivu víc zpevnit,“ vysvětlil, proč nešlo od sklářů o ofenzivní festival.
I tak však na podzim platí: lepší trávník, lepší Teplice.