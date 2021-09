Fotbalový Liberec hlásí další posilu: přichází slovenský záložník Stoch

Stoch přišel do Liberce coby volný hráč, naposledy působil v polském klubu Zaglebie Lubin. Přes léto trénoval v Česku s třetiligovým Motorletem a vyhlížel nové angažmá. Nakonec vypomůže Liberci.

„Jsem tu pár dnů a zatím vše působí příjemně, hlavně kabina je super. Jsem rád, že mě chce trenér a je to pro mě výzva,“ řekl Stoch pro klubový web. „Nějaký čas budu potřebovat, abych dohnal především kondiční resty. Poté věřím, že dokážu trochu pomoci a přispět k tomu, aby se Liberec posunul v tabulce o něco výše. Tam, kde je momentálně, určitě nepatří, to si všichni uvědomují. Pevně věřím, že se to bude už jen zlepšovat.“

Pro severočeský tým, který se teprve v minulém kole vymanil z posledního místa ligy, může být příchod jednatřicetiletého bývalého slovenského reprezentanta vítanou vzpruhou. „Jedná se o posilu, která by nám měla pomoci zejména v ofenzivě. Samozřejmě Miňo bude potřebovat určitý čas na znovuzískání své herní kondice, s čímž počítáme. Několik dnů u nás již trénuje a doufám, že v dohledné době bude připraven nastoupit v dresu Slovanu,“ komentoval Stochův příchod sportovní ředitel Zdeněk Koukal.

Stoch začal kariéru v Nitře, ale už v 17 letech si ho vyhlédla Chelsea, se kterou podepsal profesionální smlouvu. V dresu slavného anglického celku se přes velkou konkurenci příliš neprosadil a naskočil pouze do čtyř zápasů.



Důležitou část kariéry pak strávil v tureckém Fenerbahce, kde oslavil zisk jednoho mistrovského titulu a dvakrát vítězství v domácím poháru.

Pak si zahrál za řecký PAOK Soluň, Al Ajn ze Spojených arabských emirátů a turecký Burzaspor. V sezoně 2017/2018 podepsal smlouvu se Slavií Praha, odkud se po dvou sezonách a zisku mistrovského titulu vrátil do PAOKu. Před podpisem se Slovanem působil ještě v polském týmu Zaglebie Lubin, kde nastoupil do osmi utkání.

Na kontě má také 60 zápasů za slovenskou reprezentaci, ve kterých vstřelil šest gólů. V roce 2012 získal Puskásovu cenu za nejhezčí gól. V dresu Fenerbahce se trefil krásně z voleje zpoza vápna a od fanoušků obdržel více hlasů než třeba Brazilec Neymar.