Peltu před nástupem do vězení hospitalizovali. Aktuálně je v domácí péči

S informací jako první přišel web PrahaIN. Podle jeho informací prý nicméně Pelta nebyl v ohrožení života.
„Pan Pelta byl zhruba týden hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Nyní je v domácím léčení a ošetřování,“ potvrdil následně Šerák serveru tn.cz.
Pelta byl v květnu pravomocně odsouzen v dotačním případu k pěti a půl letům vězení, které si odsedí v liberecké Vazební věznici. K trestu by měl nastoupit nejpozději 6. října, což prý hodlá navzdory hospitalizaci dodržet.
„Mohu potvrdit, že klient dostal výzvu k nastoupení trestu nejpozději do 6. října 2025, kterou chce dodržet, a nastoupí. O posunutí termínu žádat nebudeme, to by musely nastat nějaké komplikace, které nepředpokládáme,“ ujistil Šerák.
Milionář mezi miliardáři. Novým majitelem Jablonce se stane podnikatel Střeštík
Pelta v souvislosti s tím mezitím dojednal prodej většinového podílu akcií v Jablonci. Novým majitelem severočeského klubu, kde někdejší předseda FAČR s přestávkou působil od 90. let, se stane podnikatel Jakub Střeštík. Aktuálně se ladí poslední detaily.
„Jsme těsně před podpisem smlouvy. Máme už udělané všechny forenzní věci a podmínky,“ říkal Střeštík před dvěma týdny a zároveň ujišťoval: „Ten deal rozhodně ale není postavený tak, že to tady jdu panu Peltovi přikrýt na nějakou dobu, jak se někde píše.“
Přitom prvotní jablonecká reakce na Peltovo odsouzení byla, že ho sice odvolal z představenstva, ale zároveň ho jmenovalo výkonným ředitelem, aby připravil tým na novou sezonu, což bylo poněkud zvláštní rozhodnutí.
Jablonec však nakonec majitele změní a Pelta by měl v příštích týdnech nastoupit do vězení.