Naštvou se delegáti na současného šéfa Petra Fouska, že jabloneckému bossovi s posvěcením výkonného výboru odklepl žádost o předčasné vyplacení štědrého příspěvku? Nebo většina nebude proti? Anebo to vůbec nebude téma, protože Pelta je pořád velká šajba, které se nesluší odporovat?

Kdo ví, fotbalové prostředí se dynamicky mění. Třeba v tom, že ligovým klubům najednou šéfují byznysmeni moderního střihu, které s porevolučním dobrodruhem Peltou nic nepojí. Kdo z nich by si troufl s takovou samozřejmostí požádat na Strahově o peníze, které asociace ještě ani nemá na účtu? Takzvaný příspěvek solidarity UEFA se bude vyplácet ligovým týmům až na konci července, dokonce ještě ani není rozhodnuto o jeho přesné výši, o to bizarněji vyzněla Peltova žoviální prosba, jestli by mu asociace v předstihu neposlala 7,5 milionu.