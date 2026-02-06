Chance Liga 2025/2026

Miroslav Markovič v Českých Budějovicích před 13 lety hrál, v lednu se stal součástí vedení klubu. Spojuje fotbalové zkušenosti i místní znalost. Bývalý srbský forvard ve 36 letech získal v Dynamu pozici Operations manažera. A snaží se ho posunout do stavu, aby mohlo usilovat o návrat do nejvyšší soutěže, kterou loni opustilo.
Co přesně zahrnuje vaše pozice?
Mé působení v klubu je zaměřené na podporu jeho celkového fungování a dalšího rozvoje. Podílím se na naplňování strategie, posilování interní organizace i propojení jednotlivých úseků tak, aby klub postupoval jednotně. Měl jasný směr a vytvářel podmínky pro dlouhodobou stabilitu a růst. Víme, jakým směrem chceme klub vést a tomu přizpůsobujeme i naše každodenní kroky.

Jaký je zmiňovaný směr? Představte strategii.
Po příchodu majitelky dostali příležitost hráči z klubové akademie Colin Andrew, David Krch či Jakub Brabec, což jasně ukazuje jeden ze směrů, kterým se klub chce ubírat. V lednu podepsali první profesionální smlouvy Jáchym Štindl a Lukáš Rajtmajer, což nebylo v posledních pěti letech zvykem. Je vidět, že klub sází na své mladíky a tento trend bude pokračovat.

Míro! Marodíš, nehraješ, jo? Dlouholetý funkcionář rozebírá druhý konec v Dynamu

To je tedy jeden ze směrů. A co ty další?
Prioritou je akademii dál posilovat. Zároveň klub stabilizovat a vytvořit pevné základy pro jeho rozvoj. Naší ambicí je být co nejlépe připravení a od léta naplno usilovat o návrat do nejvyšší soutěže.

Není to moc rychlý plán?
Pracujeme na tom, abychom posílili všechny sektory v klubu. Do léta máme čas vše připravit, abychom mohli bojovat o postup.

Bude Dynamo dál přivádět zahraniční hráče?
Chceme takové hráče, kteří si svou kvalitou zaslouží dres Dynama. Zejména stojíme o ty mladé. Nebudeme rozlišovat, jestli jsou to čeští nebo zahraniční hráči.

V klubu pracujete zhruba tři týdny. Jaké byly začátky?
Velmi intenzivní a pracovní. Přestože se ve fotbalovém prostředí pohybuji už dlouho, tak tato role je pro mě nová. Jsou to pro mě výzvy i zkušenosti. Od začátku je jasné, že pouze systematická práce, nasazení a odpovědný přístup mohou přinést výsledky, které pomohou klubu k dalšímu rozvoji.

Kam sahají vaše rozhodovací pravomoce?
Odpovědnosti v klubu jsou nastavené tak, aby bylo jeho řízení jasné a efektivní. Ve své roli se podílím na důležitých rozhodnutích a nesu za ně odpovědnost. Zásadní je pro nás společný zájem, aby každé rozhodnutí podporovalo stabilitu, růst a dlouhodobou sílu klubu.

Jak často a o čem komunikujete s majitelkou Nnekou Ede?
Pravidelně spolu komunikujeme o strategickém směrování klubu, jeho dalším rozvoji a posilování vnitřní struktury. Diskutujeme o cílech a krocích, které povedou k dlouhodobé stabilitě a konkurenceschopnosti. Důležité je, že v těchto otázka panuje shoda na tom, jakým směrem se má klub ubírat.

Přiblížíte, jaké bude budoucí financování klubu?
Ekonomická stabilita je jedním ze základních pilířů fungování klubu. Cílem je nastavit zdravý a udržitelný model, který bude stát na více zdrojích a odpovědném řízení. Jen finančně stabilní klub může dlouhodobě růst a naplňovat své sportovní ambice.

Když plánujete příští rok bojovat o postup, zvýšíte i rozpočet?
Budeme to konzultovat s vedením. Je třeba rozpočet vyvážit podle našich cílů.

Klub v posledním období málo komunikuje s fanoušky či médii. Změní se to?
Chceme, aby komunikace byla otevřená, profesionální a důvěryhodná. Naším cílem bude přinášet fanouškům a médiím včas patřičné informace. Zároveň chceme posilovat vztah mezi klubem a jeho příznivci.

Budějovice bez posil. Nedokážeme hráčům nabídnout podmínky, lituje kouč

Druholigový A tým v zimní pauze zatím počítá jen odchody. Plánujete posílit? A co případné odchody Krcha s Andrewem?
Přestupové období je otevřené, s kádrem pracujeme. Když se naskytne možnost získat kvalitního fotbalistu, tak se nebudeme bránit. Řeší to hlavně sportovní úsek. Může dojít k příchodům i odchodům a to vždy s ohledem na potřeby týmu a dlouhodobé zájmy klubu. Konkrétní jména komentovat nebudu, dokud nebudou případné změny definitivní.

Na konci listopadu museli zemi opustit po kontrole cizinecké policie Chukwudi Igbokwe, Jude Sunday a Simon Omon. Vrátí se?
Oni mají povolení k pobytu v jiném státu Evropské unie. Jakmile uplyne lhůta 90 dnů, tak se mohou vrátit a pokračovat v klubu. Na začátku jarní části sezony by tu měli být. Nikdo další s tím nemá problém.

Hlavní trenér Pedro Resende má smlouvu jen do konce sezony. Počítáte s ním dál?
Trenér naši podporu má. Ale ve sportu rozhodují výsledky a výkonnost týmu. Situaci průběžně vyhodnocujeme a budeme dělat taková rozhodnutí, která jsou v zájmu klubu.

Portugalec za Portugalce. Dynamo opustil asistent, míří do ženské ligy v Číně

Zmiňoval jste příležitosti pro hráče z akademie. Je to prioritou?
Jejich zapojování do A týmu vnímáme jako dlouhodobý proces. Naším cílem je vytvářet prostředí, ve kterém se talenti mohou přirozeně rozvíjet. Aby byli připraveni ve správný moment udělat krok do prvního týmu. Realizační tým zhodnotí, kdy taková chvíle nastane. Dostanou šanci naplnit své ambice a sny. Provázanost áčka s akademií je teď díky příchodu nové majitelky nejlepší za posledních pět let. První tým vidí členové akademie častěji na Složišti, jsou to jejich idoly.

Dynamo je ve druhé lize po podzimu desáté. Jaké jsou ambice pro jaro?
Chceme hlavně stabilizovat výkony týmu a mít konzistentní výsledky. Abychom byli konkurenceschopní a pohybovali se v horní části tabulky.

Stihl jste už poznat, jaké má Dynamo aktuálně vztahy s městem a krajem?
Vztahy s městem a krajem jsou dobré. Budeme se je snažit dál rozvíjet a posílit. Jihočeský region potřebuje silné Dynamo.

Minimálně v úvodu nové éry Dynama však dobré nebyly. Plánujete se jít představit na radnici či hejtmanství?
To už je historie. Nyní jsou vztahy dobré. Jinak jsou to interní věci klubu.

Jak by měl být klub vnímaný v dalších letech?
Chceme vybudovat moderní a stabilní prvoligový klub, který bude dávat prostor mladým hráčům, ale zároveň bude klást důraz na výkonnost a výsledky. Hodláme spojit dlouhodobý rozvoj s konkurenceschopností tak, aby Dynamo bylo respektovaným soupeřem i silnou organizací. Až se dostaneme zpátky do první ligy, tak nechceme zůstávat někde dole. Naopak chceme být silní a dobře propagovat jihočeský region.

