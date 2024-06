Plzeňský trenér Koubek na startu přípravy: Zálohu je ještě třeba posílit

Na startu letní přípravy, kterou Viktoria zahájila v pondělí, mu schází právě kvartet reprezentantů, kteří jsou na Euru. Kromě Hranáče ještě Šulc, Chorý a Červ.

Souhlasíte s názory, že Robin byl i přes ty zmíněné situace možná nejlepším hráčem v české sestavě?

Já s tím souhlasím, hrál výborně. Při té první situaci absolutně neměl šanci zasáhnout. Správně dobíhal k brance, Jindra Staněk bohužel vyrazil míč přímo do něj. Tam je absolutně bez viny. A stejně tak u rozhodujícího gólu Portugalců v nastavení. Možná se to dalo udělat jinak organizačně, ale míč byl tečovaný. Chtěl jít asi do skluzu, jenže se dostal do úplně jiné pozice a dopadlo to takhle nešťastně. Ale hlavní chyba před inkasovanou brankou vznikla u lajny na pravé straně.

V základní sestavě byl také Pavel Šulc, váš další svěřenec. Jak hodnotíte jeho výkon?

Bylo jasné, že ten zápas bude o velkém běhání, proto tam šel. Byla to práce pro největší běžce, pracanty. Souček, Holeš, Šulc. Splnili si to, vykrývali skvěle prostory. Pavel naběhal obrovské penzum kilometrů, možná na úrovni Premier League. Svoji úlohu splnil.

Jakýma očima své hráče vlastně sledujete? Nemáte obavy, že pokud zazáří, můžete o ně přijít?

Já bych jim to jedině přál, aby se v kariéře dostali dál. Vystupují na osvětleném evropském jevišti, šanci mají. Člověk s tím musí počítat. A k tomu říkám i „bé“. Pak za ně musí přijít finanční prostředky, kterými je musíme v Plzni nahradit.

Je pro vás velkou komplikací, že na startu přípravy postrádáte čtyři reprezentanty?

S tím se nepotýkáme jen my. Z české ligy zásobují národní tým Sparta, Slavia a my. A naše konkurence tam má hráčů ještě víc. Takže pro nás je to komplikace matematicky nejmenší.

Jste spokojený s posilami, které zatím Plzeň představila?

Pokud jde o Slončíka a Vašulína, je to dostatečný přínos pro útočné pozice. Ale ještě není dokončena práce okolo středu hřiště, tam bychom ještě potřebovali nějaký zásah. Do přípravy naskočí mladí chlapci – Sojka, Panoš a Deml. Uvidíme, jak se uchytí. Jsou šikovní, talentovaní, ale ještě nevíme, zda nároky a požadavky budou schopni zvládnout. V minulé sezoně odešel Pavel Bucha, teď Ibra (Traoré). Přišel Valenta, ten to měl zaplnit, ale na dlouhou dobu se nám zranil. Proto v záloze potřebujeme posílit.

Daniel Vašulín je podobný typ jako další hrotový útočník Tomáš Chorý. Připravujete se na variantu, že po Euru odejde?

Na to nedokážu odpovědět. Trh nikdy nespí, ale my zatím plánujeme, že tady Tomáš bude. A doplnili jsme útok Vašulínem. I proto, že odešel Honza Kliment.

Stihl jste si po minulé sezoně odpočinout, vypnout od fotbalu?

Měli jsme tři týdny dovolenou. Na dva týdny, možná do prostředku toho třetího, mám zakázáno myslet na fotbal. To vypnu úplně. Pak už si začnu dělat detailní plán přípravy.

Cítíte po skvělé jízdě Konferenční ligou, že Viktorii by na podzim slušela Evropská liga?

Chceme jít krok po kroku, určitě bychom to neodmítli. Záleží na losu, určitě nás čeká vysoká kvalita. Jsou před námi dvě překážky a na výběr jsou už těžké kalibry. Okruh soupeřů znám jen z médií. Ale je to cesta růstu. Hrajme proti takovým soupeřům, konfrontujme se.

S jakými cíli Plzeň půjde do nové sezony? Titul znamená jistotu skupiny Ligy mistrů...

Tady jsou cíle vždy ty nejvyšší. Jako trenér nemůžu velkohubě prohlásit, že chceme být mistry. To je nejvyšší cíl. Ale hodně bude záležet na přípravě, která je Eurem narušená. Letos je to specifické. Hodně bude záležet na startu sezony. Záleží, jak se noví hráči adaptují a v jaké formě budou ti, kteří jsou na Euru. Do sezony půjdou z nedostatečné přípravy. Z mého obecného pohledu bude pro Plzeň určitě jasným cílem hrát opět o evropské poháry.