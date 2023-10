Vzadu slabší, ale v útoku to mělo šťávu, hodnotil plzeňský trenér Koubek

Pak už plzeňský kouč hovořil o dění na hřišti a divokém duelu.

Brzy jste vedli, soupeř skóre bleskově otočil, nakonec máte tři body. Jaký to byl zápas?

Určitě je spokojenost s výsledkem, utkání jsem se obával. Měli jsme náročný program, po Kazachstánu museli připravit tým na víkend. Udělali jsme změny, na hřiště šli hráči, kteří v Astaně nehráli.

Změn v základní sestavě bylo pět, kde se to nejvíc projevilo?

V defenzivě. Byli jsme vzadu nestabilní, nebyli si jistí, měli problémy s velmi dobrým presinkem Jablonce. Některé věci jsme řešili složitě, některé špatně. Defenzivní projev celého mužstva, na který si potrpím, se mi úplně nelíbil. Z toho pramenily i dvě branky.

Zvládli jste tentokrát utkání díky útočné síle?

Ofenziva byla v pořádku. Dobře do toho naskočil Matěj Vydra, rychlostně se prosazoval Jirka. Mělo to šťávu. Jen je škoda, že jsme neproměnili šance, čtyři stoprocentní tam v závěru byly. Proto jsme se nakonec obávali o výsledek až do konce.

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Vítězný gól na 3:2 padl jen pár vteřin po zahájení druhého poločasu. Byla to nacvičená akce?

Nebyla, vyplynulo to ze hry. Balon šel zpět na stopera, přišel nákop dopředu na hlavičkáře, Rafu (Durosinmi) míč prodloužil. A Matěj předem cítil, že to přijde, využil ten moment a byl tam. Krásný gól. Jednoduchý, měli jsme radost.

Blíží se Vydra k výkonům, jaké si od něj představujete?

Dostává se do toho. Je to zápas od zápasu. Zvažujeme i to, jak hraje soupeř, jaké typy útočníků nasadíme. Zda budeme víc nakopávat, nebo půjdeme do kombinace. Matěj má ještě daleko k tomu, co předváděl před zraněním. Když nehrajete pravidelně, nikdo nebude bez zápasové praxe v optimálním stavu. Ale Matěje dostáváme do hry, branka mu pomohla. Škoda, že mu neuznali i tu první na konci poločasu.

Potěšil vás i Mosquera, který předvedl nádherný přímý kop?

Jsem rád, že se tak prezentoval. Víme, že je schopný takových kousků.

Máte před sebou reprezentační pauzu, jak bude vypadat?

My máme ve čtvrtek pohárový zápas v Mariánských Lázních. Kdyby nebyl, necháme mužstvo odpočinout tréninkem, který pobaví. Ale máme MOL Cup. Na druhé straně jsme rádi, že Mariánky nám s tímto termínem vyhověly. Takže to bude trochu atypická reprezentační pauza. A po neděli už začne další příprava na ligu.