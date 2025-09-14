„Neumíme si to doma udělat lehčí. V závěru jsme proti devíti neproměnili vyložené šance, zkomplikovali si to a pak jsou to nervy. Někteří diváci se zlobí, zapískali si, což mě mrzí. Ale důležité jsou pro nás tři body, s tím panuje spokojenost,“ popisoval po sobotním duelu osmého prvoligového kola plzeňský trenér Miroslav Koubek.
Připisujete ten závěr i předchozím ztrátám, kdy jste doma proti Jablonci i Slovácku přišli o stejný náskok 1:0?
Ano, bylo to v hlavách, byli jsme nervózní. S tím zřejmě souvisela i realizace vyložených šancí. Tolik přečíslení! Říkal jsem si, že není možné, co nedáme. Že míč nezvedneme, neuklidíme ho z malého vápna do branky. Pak se mohlo stát cokoliv, soupeř měl dokonce v závěru trestný kop, pak roh... A ze standardky můžete skórovat, i když je vás na hřišti třeba jen šest. My jsme především potřebovali tři body, abychom se posunuli víc nahoru. A proti sobě jsme měli silného soupeře, českého zástupce v Evropě. To nejpodstatnější se tedy povedlo.
Plzeň - Olomouc 1:0, jediný gól dal Durosinmi, hosté dohrávali v devíti
Do chvíle, kdy Olomouc přišla o prvního vyloučeného hráče, jste byl s hrou spokojený?
Ano. Zvolili jsme náročný způsob, celoplošné napadání, snažili se hrát vysoko. To stojí síly. Ve chvíli, kdy nám mohly začít ubývat, přišla dvě vyloučení a tu přesilovku jsme nezvládli gólově využít. Ale měli jsme také složitou reprezentační pauzu. Trénovali jsme v šesti lidech, doplňovali to hráči z našeho béčka, aby šlo vůbec něco dělat. A to není hodnotná příprava na ligový zápas.
Do středu základní sestavy jste k Červovi překvapivě nasadil krajního záložníka Souarého. Jak hodnotíte jeho výkon?
Velmi dobře. Kolegové si trošku mysleli, že jsem crazy (bláznivý), že jdu do rizika. Ale já mu věřil, on je fotbalista. Šlo jen o to, jak zvládne obranné úkoly, a ani v nich jsem problém neviděl. Nabízel se i Zeljkovič, ale ten měl také náročnou reprepauzu, ze Slovinska se vracel komplikovaně autem a dorazil až ve čtvrtek.
Co říkáte na situace, kdy olomoučtí Sylla a Ghali v rozmezí deseti minut obdrželi červené karty?
Při té první se Adu dostával do brejku, jejich hráč byl poslední. Zákrok na Palusku jsem viděl z patnácti metrů. To bylo na zlámání kotníku. To snad nemůže nikdo rozporovat.
Váš olomoucký kolega Tomáš Janotka naznačil, že před vstřeleným gólem jste možná mohli zakopnout míč, protože jejich hráč Slavíček zůstal po souboji ležet na trávníku.
Když hráč leží, hru má přerušovat rozhodčí. Řiďme se pravidly, od toho tam sudí je. Když je srážka hlavami, pískne se, to je jasné. Tady nepřerušil, my jsme hráli. Není povinnost zakopávat míč. Může to vypadat jako ne fair play, ale je to v rámci pravidel.
Už v úterý vás čeká třetí kolo domácího poháru na hřišti Lanžhota, týmu ze čtvrté ligy. Počítáte s výraznou rotací v sestavě? Poté vás čeká těžký duel na Spartě.
Určitě se protočíme, ale bude to ovlivněné zdravotním stavem hráčů. Spáčil ani Višinský po otřesech mozku nejsou stoprocentní, stejně jako Vydra, u kterého jsme nechtěli riskovat a proti Olomouci dostal kratší minutáž. Sval naštěstí vydržel. Musíme sestavu poskládat smysluplně, nic nepodceníme. Pro soupeře to bude doma zápas roku, bude urputně bránit a čekat na brejky.
Myslíte už na Spartu?
To je předčasné. Teď myslím na pohár a Lanžhot. Jisté je, že v sobotu nás pak čeká velice silný soupeř.