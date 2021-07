Nadšený hradecký kouč Koubek : Neměl jsem koho střídat, kluci stále jeli

K dokonalé spokojenosti mu chyběly dva body, o které jeho tým remízou přišel. Přesto kouč fotbalistů Hradce Králové Miroslav Koubek má ze vstupu do soutěže týmu, který v létě převzal, dobrý pocit. „Splnili jsme to, co jsme si předsevzali. Chtěli jsme hrát aktivně, nezalézat a nečekat na soupeře a vydrželi jsme to celý zápas,“ uvedl kouč, pro kterého to byl, stejně jako pro Hradec, návrat do nejvyšší soutěže po čtyřech letech.