Náš herní projev vzbuzuje naděje, věří plzeňský kouč Koubek před startem jara

Cílem pro jarní část je využít případných zaváhání prvních dvou celků, ale minimálně udržet třetí pozici. Dále pak vyhrát domácí pohár a přejít alespoň přes jednoho soupeře v Evropské konferenční lize.

Jak budete hodnotit přípravu na jarní sezonu?

Příprava proběhla standardně, byla vlastně čtyřtýdenní, když nepočítám poslední týden před ligou. Sehráli jsme šest přípravných zápasů, z toho tři na domácím hřišti v Luční ulici a tři na soustředění ve Španělsku. Výsledkově i herně to mohu hodnotit pozitivně. Důležitým faktorem je, že kromě Milana Havla nemáme nikoho na marodce. Herní projev hlavně ze zápasů ve Španělsku vzbuzuje naděje.

Máte už jasno o sestavě a prosadí se noví hráči do základu?

Určitě šanci mají, jinak bychom jejich přestupy nerealizovali. Jasno o sestavě musím mít. Když budu upřímný, tak v tuto chvíli je to na 90 procent dané. Jeden post si tam ještě nechávám k diskusi a na rozmyšlenou.

Nahradí gólman Martin Jedlička na pozici brankářské jedničky Jindřicha Staňka?

Před začátkem přípravy nebyl Martin stoprocentní jedničkou, výchozí pozici měli všichni hráči stejnou. Ale vzhledem k tomu, že Viktor Baier onemocněl, Martin se stal pro vstup do jarní části naším gólmanem číslo jedna.

Jak jste spokojen s kádrem a počítáte ještě s nějakým zužováním?

Já jsem spokojený se stávajícím kádrem, odejít by už nikdo neměl. Dlouhodobě říkám, že když nám vypadl Durosinmi, tak by to chtělo perspektivně se zamyslet, zda nedoplnit kvalitu na hrotu. Je to samozřejmě na zvážení do budoucna. Jinak si nestěžuji, stoperský post je velice silně obsazený, kraje také. Příchodem nových hráčů jsme posílili rovněž střed pole.

Budete si přát pro osmifinále Konferenční ligy nějaký věhlasný tým, nebo spíše hratelného soupeře, tak jako na podzim?

Musím říci, že ani v loňském roce jsme vůbec neměli snadné soupeře. Když jedete dvakrát po sobě do Kazachstánu, na Balkán, do Albánie nebo do Záhřebu, není to vůbec jednoduché, to musíte prožít... V této fázi si už moc vybírat nemůžeme, ale budeme si samozřejmě přát soupeře, přes kterého můžeme postoupit dál.

Na úvod jara vás už v sobotu čeká Mladá Boleslav. Jak těžký soupeř to bude?

V Boleslavi došlo ke změnám v trenérském štábu, jsou tam nové prvky ve hře. A jak jsme je viděli na soustředění v Turecku, vypadal ten tým velice dobře. Rozhodně nás čeká na úvod těžký soupeř.

Jak vnímáte fakt, že hned po Boleslavi následuje úterní zápas v Ostravě a pak na Bohemce?

Všichni víme, že start je vždycky velmi důležitý. Když se vám povedou úvodní zápasy, tak máte určitou výhodu. Bude to těžký program během sedmi dnů a přikládáme tomu veškerou vážnost. Naším krátkodobým cílem a úkolem je, abychom vykročili správně.