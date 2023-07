Dva auty. A z nich penalta a gól. Jsem zklamaný i vytočený, zlobil se Koubek

Tým vedl proti klubu, kde ještě v minulé sezoně působil. Domácí sice měli optickou převahu, jenže velkých šancí poskrovnu, do kombinací se vkradla spousta nepřesností. A když už v 81. minutě kapitán Hejda konečně ve třetím zápase sezony protrhl střeleckou mizérii, stejně to k vítězství nestačilo...

Musíte hodně vstřebávat zpackaný závěr?

Musím. Jsem samozřejmě hodně zklamaný. Určitě i vytočený, to přiznám. Ale i tohle fotbal přináší. Dva dlouhé auty v závěru. Z jednoho je penalta, z druhého vyrovnávací gól v čase 95:18 pětiminutového nastavení... Ale rozhodčí má právo ukončit zápas, kdy chce.

Proto jste se sudím Machálkem po utkání emotivně diskutoval?

To opravdu není věc, na kterou se chceme vymlouvat, to zdůrazňuji. Tím si jen mohu ulevit, nic víc. Pravidla v tomto směru říkají, že rozhodčí si s časem může udělat co chce. Gól padl po stanoveném čase, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je, že jsme neuhráli tu standardní situaci. Vidíme i v evropských soutěžích, že góly padají v samotném závěru, v nastavení, teď jsme to sami poznali. Ale nebudu plakat, vidím pozitivní věci.

Jaké?

Skvělý začátek, vstoupili jsme do toho dobře, byly tam nátlakové a presinkové věci, které od týmu chceme. Dobrá agresivita, kterou od hráčů intenzivně požadujeme. Pevně věřím, že se ten vlak rozjede. Dnes jsme si tam ovšem zbytečně hodili další brzdu.

Čekal jste takový výkon Hradce Králové, který dobře znáte?

Hradec je výborné mužstvo, kvalitně brání, je dobře organizované. Potřebujete takový tým zlomit. Třetí zápas po sobě jsme dobývali. Pozitivum je, že jsme branku konečně vstřelili. Hradci jich nedáte pět, to ani náhodou. Ale když už ho dáte, chce to dotáhnout. Vnímám, že je tam určitá křeč, nervozita. Hráči strašně chtějí, bojují, dřou, ale finální kvalita pokulhává. Je to o větším klidu, lepším výběru místa v šestnáctce i kolem ní. Tam je to nyní z naší strany nedostatečné. A pak jsme si navíc sami vyrazili vítězství v poslední sekundě z rukou.

Poslední minuty jste ale také nechali Hradec, aby vás zatlačil. Nešlo závěr uhrát zkušeněji?

Penaltu beru. Mosquera udělal naivní zákrok, Jindra Staněk nás podržel. Pak nemůžeme dopustit, že se v posledních sekundách soupeř přesune na útočnou polovinu. Tomu předcházely dva tři souboje a my jsme je měli minimálně taktickým faulem zastavit. My trenéři tomu říkáme závěrečná hektika. Hraje se vabank, o to víc musíte presovat, jít do soubojů.

Už ve čtvrtek vás čeká odveta v kosovské Dritě. Není tohle další rána pro týmové sebevědomí?

Psychicky to žádný balzám není. Ale hráči se dvakrát vyspí a bude to v pohodě. Já jsem optimista a jsem přesvědčený, že to na nás nezanechá nějakou hlubokou rýhu.

Poprvé jste dal šanci mladému obránci Robinu Hranáčovi. Jak se vám jeho výkon líbil?

Nahradil Samsona Dweha, který chytil šlapák, má bolestivé zhmoždění nártu. Od Hranáče to byl očekávaný výkon. Je to mládežnický reprezentant, má svou kvalitu. Já bych nejraději postavil všechny hráče, ale to nemůžu. Jsou tu zkušenější stopeři, ale na řadu určitě přijdou i další jako Robin. Já jsem byl s jeho výkonem spokojený.