Jak se na boj o Ligu mistrů těšíte? Věříte, že by tam tým mohl proklouznout i z nemistrovské fáze, což je výrazně složitější?

Uvidíme. Já mám hlavně radost, že jsme ve dvou uplynulých sezonách vystoupali ze třetí evropské soutěže do druhé a teď máme šanci se pokusit i o tu první. Těšíme se, zase to bude další zajímavá konfrontace. Ale také víme, že nic jistého nemáme, pohárová Evropa není zaručená, český vicemistr se musí prokousat minimálně jedním úspěšným dvojutkáním. Nebudeme cestovat do Astany, budou to těžší kalibry. Ale pro to fotbal hrajeme, proto jsme si za druhým místem šli.

Byla sezona úspěšná?

Myslím, že jo. Jsme druzí v lize, to je oproti loňsku o jeden krůček nahoru. Máme víc bodů než v minulé sezoně. V kontextu s tím, kam jsme se dostali i v Evropské lize, tak si mužstva strašně vážím. Je to až heroický výsledek. Sehráli jsme včetně domácího poháru 55 soutěžních zápasů, některé z nich s užším kádrem. Klobouk dolů před klukama, soudržností mužstva a schopnosti udržet si konstantní výkonnost. Byly tam výkyvy, samozřejmě, ale to k tomu patří.

O druhé místo jste nakonec museli bojovat až do posledního utkání. A proti Jablonci ukázali velkou sílu. Byl to výkon srovnatelný s těmi na evropské úrovni?

Dá se to tak říci. My to v kabině hodně používáme, že v takových zápasech musíme ukázat Evropu. Někdy se to daří více, někdy méně. Proti Jablonci to vyšlo. Zvládli jsme to dobře takticky, nedovolili soupeři hrát to, co má rád, tedy rychlý, přechodový fotbal do volných prostorů. Dominantní začátek nám pomohl, měli jsme senzační standardky, Pavel Šulc dal nádherný gól. Všechno do sebe zapadlo. Po půli jsme vedli 3:0, intenzivní hra nás stála hodně sil. Ale pak jsme si kontrolovanou hrou drželi výsledek.

I díky jasnému vedení si poslední střídání v Plzni mohl vychutnat kapitán Lukáš Kalvach. Jak moc vám v týmu bude chybět?

Takhle brzy jsem ještě nestřídal. Za stavu 4:0 jsem ale chtěl eliminovat riziko, aby u něj nedošlo ještě k nějaké nešťastné náhodě, zranění. Scházet nám bude, bezpochyby. Byl to playmaker týmu z hlediska zakládání útoku, usměrňovaní hry, její tvorby zezadu. Dokázal se dostat i do ofenzivních situací, vstřelil nějaké branky. Má pro to velký cit, je to nesmírně chytrý hráč, doslova computer. Těžko se bude nahrazovat, ale musíme, takový je fotbal. Říká se, že každý je nahraditelný. Počkáme na příchody, potom můžeme něco z té hlíny zase uplácat. Jako sochař, budeme tvořit trošku jinou strukturu.

Lukáš Kalvach se loučí s plzeňskými fanoušky.

Může ho nahradit slovinský středopolař Adrian Zeljkovič, kterého jste získali z Trnavy?

Tak to nelze brát, je to jiný typ hráče.

Kdy vám v sezoně bylo nejhůř?

Mrzí mě dvě porážky v nadstavbě, přestože jsme v těch utkáních předvedli dobrý výkon. Oba zápasy se měly vyhrát, na Slavii i doma s Ostravou. Po Baníku mi asi bylo nejhůř, nechali jsme si je úplně pustit na záda a o druhé místo museli bojovat až do posledního kola. Mohlo být rozhodnuto daleko dřív.

Nakolik ve vašich plánech do příští sezony figuruje Pavel Šulc?

Dokud tady bude, počítám s ním. Když ne, je třeba stvořit něco nového, dělat posily s určitým předstihem. Musíme potenciálně počítat s tím, že odejde. Strašně mu to všichni přejeme, aby to bylo kvalitní angažmá, které si tady za ty dva roky vykopal.

Na kolika postech byste rád kádr doplnil?

Potřebujeme ho mít široký. Žádným příchodům kvalitních hráčů se nebráním. Teď je jisté, že odchází Cadu a Kalvach a musíme přemýšlet, co s tím. Je to stále dokola, někteří hráči přijdou, naším úkolem je myslet dopředu, vidět za roh a mít připravené varianty.

Je vlastně potenciální posilou záložník Souaré, který se zotavuje z dlouhé pauzy?

Cheick je zdráv, vyléčený, nyní u něj probíhá takový výstavbový trénink, aby se vrátil na potřebnou kondiční úroveň. Náplň jeho dovolené bude trošičku jiná. Věříme, že ho připravíme do takového stavu, aby naplno mohl skočit do letní přípravy.

Ještě jedno nové jméno je jisté. Karel Spáčil, který na jaře ještě hostoval v Hradci Králové. Jaké s ním máte plány, může hrát i trošku výš než ve stoperské řadě a být třeba náhradou za Cadua?

Uvidíme, dnes hrál na kraji zálohy dobře Doski, o Souarém jsme mluvili. Varianta se Spáčilem tam také je, umí tam hrát, ale v tuto chvíli s ním počítáme na post stopera. Musíme vzadu zvýšit konkurenci, nevíme, v jakém stavu bude Markovič. A pět či šest stoperů potřebujete, když hrajete tříobráncový systém a čekají vás zápasy o Evropu.

Karel Spáčil se diví verdiktu sudích.

Počítáte nadále s Lukášem Hejdou? Je to obrovská persona, ale za sestavy v závěru sezony prakticky úplně vypadl.

Mrzí mě, že jsem ho v posledním utkání nedostal na hřiště střídáním. Ale ono by to pak mohlo mohla vypadat jako rozlučka, kdyby tam šel. Řekl jsem mu: Lukášku, dneska ses mi tam prostě nevešel. A moje odpověď na otázku zní: Nekončí.

Hráči dostali tři týdny volna, jak si ho užijete vy?

Máme tři týdny, někteří ani to ne, protože jsou členy národních mužstev různých zemí včetně české jednadvacítky. Takže půlka kádru nebude mít takovou dovolenou, jako ta druhá. A já? Čtrnáct dnů se vyprdnu na fotbal, vyčistím hlavu. Ten třetí už musím udělat tréninkový plán. Hráči mají také dva týdny úplné volno, ten třetí již budou plnit individuální program kondičních trenérů. Takže to máme podobné, jen já nebudu běhat. (úsměv)