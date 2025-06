Už je znovu v práci. Dopoledne dirigoval úvodní trénink v areálu v Luční ulici, ve středu se druhý tým uplynulé ligové sezony dozví soupeře pro druhé předkolo Ligy mistrů. Na Plzeň vyjde jeden z trojice Servette Ženeva ze Švýcarska, norský Brann Bergen, nebo Panathinaikos Atény, řecký velkoklub. Úvodní duel se hraje 22., či 23. července, to už budou mít Západočeši za sebou první ligové kolo v Pardubicích.

Takže volno jste opravdu neošidil?

První týden jsem dovolenkařil, druhý plánoval, třetí zase dovolenkařil. Nechci moc odkrývat soukromí, ale mám rád moře a aktivitu na kolech. To se splnilo.

Teď už začínáte přípravu na novou sezonu. Plzeň posílili stoper Spáčil, slovinský záložník Zeljkovič, další středopolaři Višinský a Ladra. Je tím kolonka příchodů kompletní?

Pokud je mi známo, tak ano, mělo by to být konečné. Ale ve fotbale nikdy nevíte. Vždycky je to otevřené, nikdy neříkej nikdy.

Odchod Šulce? Zatím nic nového, zní z klubu První trénink fotbalistů Plzně v areálu v Luční ulici absolvovalo 15 hráčů, čtyři gólmani a devět fotbalistů z akademie Viktorie. Reprezentanti se zapojí příští týden včetně klíčového záložníka Pavla Šulce, který touží odejít do zahraničí. „Zatím není žádná novinka, počítáme s tím, že se příští týden zapojí do přípravy,“ uvedl mluvčí klubu Václav Hanzlík. I trenér Koubek počítá v tuto chvíli s oběma variantami. „Dokud tu Pavel je, počítáme s ním. Ale musíme být zároveň připravení vyřešit naši strategii a rozestavení i v případě jeho odchodu.“

Z hostování se vrátil i Slončík, stále nejasno je okolo lídra Šulce. Záložní řada může být hodně nabitá. Počítáte i s odchody?

S tímhle vždycky musíte počkat až na konec přípravy. Mohou se zranit tři čtyři hráči a když to uděláte dřív, můžete zaplakat. Souhlasím, že v záložní řadě je nyní konkurence obrovská a všichni se do základu nemohou vejít. Uvidíme, co ukáží přípravné zápasy.

Zároveň budete hledat náhradu za Lukáše Kalvacha a Cadua, kteří po sezoně klub opustili.

Lépe se bude nahrazovat Cadu. Na kraji jsou velmi dobří hráči, uzdravený Soaré a Doski. Ale Lukáš je samozřejmě specifický hráč, originál, mimořádně inteligentní fotbalista ve vnímání, dirigování a usměrňování hry. Dispečer. Musíme se zamyslet, jak si pomoci. Je to otázka úkolů, které hráči dostanou a jak je budou plnit, aby to pro nás bylo co nejefektivnější.

Dá se říci, že posilami jsou i Kabongo a Soaré, kteří většinu sezony promarodili? Zranění byli také Panoš s Markovičem. Jsou všichni na startu přípravy v pořádku?

Jsou všichni v plné zátěži, vyléčení. Soaré měl skrytou zlomeninu, trvalo, než se to zranění odhalilo. Kabongo je zpět, máme nyní čtyři, možná pět hroťáků. Přetlak. Ale to je pro trenéra dobrá starost.

Kalvach plnil rovněž roli kapitána, když na hřišti nebyl zkušený stoper Hejda. Jak to vyřešíte?

V tuto chvíli to není prioritní. Kalvach byl zástupný kapitán, tím je Lukáš Hejda. A ten je stále v kabině.

Jaká bude jeho role?

Mentorská určitě, zároveň si myslím, že Lukáš má stále výkonnost, aby nám v případě kalamity plnohodnotně pomohl. On o své roli ví, mluvíme spolu. A potřebujeme ho.

Ve středu se dozvíte soupeře do 2. předkola Ligy mistrů. Je pro vás některá ze tří variant nejatraktivnější?

Myslíte turisticky? (úsměv) V tomto směru je to jedno, stejně vidíme jen hotel a stadion. Ale vážně. Panathinaikos, Servette, Bergen... všichni jsou to těžcí soupeři. Ženevu známe, v Řecku je pekelné prostředí, v Bergenu umělá tráva. Uvidíme. Jsme v nemistrovské části, kdyby se povedl první krok, druhý bude ještě těžší.

Jaké jsou ambice Plzně?

Vždy chcete být co nejvýš. Začali jsme Konferenční ligou, minulou sezonu hráli o patro výš. Proč tedy nepostoupit o dalších schod? Ale Liga mistrů je spíš sen, to není o plánování. V české lize to samé. Byli jsme v tabulce třetí, letos druzí...

Je problém, že hráči se budou do přípravy zapojovat postupně?

Jak říkal Ivan Hašek, termíny jsou pro kluby, které hrají kvalifikaci pohárů, tragické. Máme dva týdny, pak soustředění v Rakousku a za další týden start ligy i pohárů. Musíme tým rozdělit do nějakých bloků, reprezentanti se zapojí příští týden. Pro hráče národních mužstev je příprava nedostatečná. Ale co mají říkat ještě ti, kteří hrají mistrovství světa klubů.

Sledujete mistrovství Evropy do 21 let? Paluska s Višinským zatím vůbec nehráli, Sojka střídal, naopak stoper Spáčil patřil k nejlepším českým hráčům. Potěšil vás?

Karel patřil mezi nejlepší, dívat se na něj bylo potěšitelné, i když nějakou chybičku směrem dozadu také udělal. Ale dopředu je vynikající. Jinak Honzovi Suchopárkovi rozumím, odehrál kvalifikaci s hráči, na které sází i na turnaji. Nedalo se čekat Palusku v základu. Nicméně Višinský podle mého možná nějaký prostor dostat mohl.