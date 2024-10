Po vítězství jsme toužili víc než Sparta, cení si plzeňský trenér Koubek

Domácí tým byl aktivnější, zdobila ho bojovnost a skvělá fyzická připravenost. Spartu do vážnější šance za celý zápas nepustil a na druhé straně gólman Jedlička čelil pouze jednomu přímému pokusu.

„Bylo naším cílem utkání zvládnout za tři body, což jsme dokázali. Já před mužstvem hluboce smekám,“ vysekl poklonu kouč Miroslav Koubek.

Jak se zrodilo vítězství se Spartou?

Máme velikou radost z vítězství, po kterém jsme toužili možná víc než soupeř. Hlavně mě uspokojil způsob, jakým jsme k němu dokráčeli, a především velká aktivita. Tušili jsme, že na Spartu musíme hrát nátlakově a bylo jen otázkou, zda jsme to schopni vydržet celý zápas. Vzhledem k náročnému programu jsem se toho trošku obával, ale kompliment celému mužstvu, jak se s tím vypořádalo.

Sparťanský Albion Rrahmani stíhá protihráče z Plzně.

Čím jste dokázali předčít vašeho soupeře?

Naší snahou bylo narušit rozehrávku stoperů a omezit jim volný prostor. Dále pokrýt střed hřiště, kde jsme měli číselnou převahu, i dobře reagovat na vystupování křídelních hráčů. K tomu přidat bojovnost a velký běžecký výkon. Všechny tyto věci se nám dařily, byli jsme pro soupeře nepříjemní, podali jeden z nejlepších výkonů v sezoně, ne-li nejlepší, a byli zaslouženě odměněni.

Předvedli jste z taktického hlediska ideální výkon?

Byli jsme nebezpečnější, to asi každý viděl. Hosté neměli téměř nic, my ještě po Jirkově střele trefili tyč. Samozřejmě k našemu gólu bylo nutné se také nějak prokousat. Přešli jsme na dva rychlostní hroty a více se zaměřili na přechod do ofenzivy. Máme reprezentační zálohu a ustálenou obrannou trojici. Jedno s druhým se takto skládá a výsledek má velmi dobré parametry. Svoji roli sehrála také motivace, i to je důvod našeho úspěchu.

Utkání rozhodl střelecky disponovaný Prince Adu, nemáte strach, že jej v Plzni dlouho neudržíte?

To jsou takové věčné úvahy. Hráči musejí podávat dlouhodobě skvělé výkony, nikdo není naivní, aby se nechal unést po pár povedených zápasech. Věděli jsme, co v něm je, ale nikdy dopředu nevíte, jak nový hráč zapadne do týmu. Máme radost, že tady je, a věříme, že bude ve svých výkonech pokračovat.

Neměli jste obavy, že mužstvo poznamená nezvládnutý závěr pohárového utkání v Soluni?

My jsme po PAOK neměli problém se sebevědomím. Víme, kde jsme ten zápas ztratili, byla za tím nezvládnutá hra v oslabení a centrované míče do vápna. Z toho se musíme poučit, ale naše hra byla dobrá a můžeme na ní stavět. Spolu s předchozím výkonem v Ostravě je to důkaz, že máme dobré hráče a sportovní formu.

Martin Jedlička z Plzně chytá míč do rukavic.

Vyslali jste jasný signál, že budete nahánět vedoucí Slavii?

Pokud člověk nemá silné dioptrie, tak musí uznat, že Slavie je teď vynikající. Uvidíme, zda dokáže dlouhodobě udržet svoji výkonnost. Není to jednoduché, na každé mužstvo přijde útlum. My máme radost z dílčího stavu, že držíme krok a posunuli jsme se na druhé místo. Ale je teprve třinácté kolo, tak to není až tak významné.

Jste pyšný na mužstvo, jak zvládlo zápas fyzicky?

Já jsem ani nečekal, že to tak skvěle zvládneme. Po těžkém programu to opravdu nebylo lehké, ale kluci měli skvělá data, což je dané i tím, že máme natrénováno. Kolem pětasedmdesáté minuty byla pasáž, kdy jsme se nedostávali na balon, ale jinak jsme stále byli v presujícím postavení. Nebyl na nás patrný žádný úbytek sil, nezalezli jsme, utkání odbojovali až do konce, to je pro mě velice pozitivní zjištění.