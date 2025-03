Koubek po další ztrátě: Dalo se to zvládnout a ta nula straší

Právě za Baník, který v Plzni vyhrál po dlouhých 17 letech!

„Mrzí nás další ztráta, jsme zklamaní a ta nula straší. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, ale dal se zvládnout,“ mínil plzeňský trenér Miroslav Koubek po duelu, který rozhodla hlavička ostravského Prekopa z třiadvacáté minuty.

Co Baník zvládl lépe?

Ubránil nás. Jejich stoperská trojice se chovala velice dobře. Hodně věcí zblokovali, byli silní v soubojích. V první půli jsme toho měli vpředu málo. Teď se nám v lize nedaří jít do sevřených obran, nedokážeme je překonat. Dvakrát po sobě jsme nedali gól, body nepřibývají. Ale hráčům nemůžu vytknout nic, dřou do úmoru.

Ani při inkasovaném gólu?

Baník má vysokou úroveň, odbránil nás a jednou úspěšnou střelou rozhodl. Nezachytili jsme výjezd stopera Pojezného, přišel centr na Prekopa a gól. Situace, na kterou jsme si jasně upozorňovali.

Uspěl soupeř s taktikou, kterou jste se chtěli prosadit spíš vy?

Spolehál na dobrou obranu a rychlé přechody do protiútoku. Jeden jsme nepohlídali. Mrzí mě první půle, tam jsme toho měli málo. Tlak v určitých pasážích ano, ale chyběl potřebný „fištrón“ dostat se do šancí. Pak jsme to tam tlačili na riziko, hodně hráčů bylo vpředu, ustáli jsme také nějaké brejky. Dostali jsme se do nějakých šancí, tu největší měl Vašulín, ale Holec byl v tu chvíli lepší.

Zrovna Vašulín se teď v koncovce hodně trápí, co s tím?

Dan měl chřipku, před zápasem zvládl jeden trénink. To jsou věci, které lidé nevědí, byl nemocný. Nakonec to byl on, kdo se dostal do dvou vyložených šancí. Při té první nezkončil pohotově, nechal se zablokovat Frydrychem. Podruhé ho vychytal gólman. Zdravotně nejsme v ideálu, i Havel začal teprve trénovat po chřipce, zranění jsou Markovič s Panošem, v pořádkou nejsou ani Cadu a Vydra. I Durosinmi teprve dohání kondici...

Pomůže vám v tomto směru reprezentační pauza?

Devět nebo deset hráčů bude pryč, když počítám i mladé. Takhle nám to baterky moc nedobije. Těm hráčům, kteří zůstanou, ale ano.

Tažení Evropou pro vás skončilo, uleví se vám trošku, že se soustředíte zase hlavně na ligu?

My jsme Evropu hráli strašně rádi a byli šťastní, jak jsme v ní působili. Nechci to brát jako opěrnou berličku, ale nějakou daň platíte. Jestli ten batoh nyní shodíme, a já doufám, že ano, ruce se rozvážou a můžeme být úspěšnější než v posledních dvou utkáních. Ztratili jsme pět bodů, to nás hodně mrzí.