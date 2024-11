Kouzelný dědeček. Jak dlouho ještě vydrží trenér Koubek čarovat v Plzni?

Nepočítáme-li jedno nešťastné prodloužení s Fiorentinou ve čtvrtfinále Konferenční ligy, neprohrála Viktoria už čtyřiadvacetkrát v řadě.

„Obdivuju, jak to pan Koubek všechno ve svém úctyhodném a krásném věku zvládá. Emočně to vůbec není jednoduché,“ poklonil se plzeňský asistent Marek Bakoš, který musel ve čtvrtek večer za šéfa zaskočit. Koubek trpěl na tribuně kvůli trestu za žluté karty.

V momentě, kdy konečně mohl sejít na trávník, zářil hrdostí. Nachomýtl se u něj klíčový útočník Prince Adu. Koubek, ačkoli zpravidla vášnivé emoce skrývá do stoické tváře, tentokrát střelce prvního gólu objal a vlepil mu hubana na čelo.

Jistě vám neuniklo, že Plzeň v Evropské lize zbourala favorizovaný španělský Real Sociedad. Gólem z poslední minuty vyhrála 2:1, čímž jasně potvrdila, že chce postoupit do jara. Pokud ne přímo z prvních osmi míst, což by byla extrémní senzace, tak určitě ze střední fáze tabulky, která je nadupaná.

Ani taková Slavia, kterou evropští soupeři vesměs obdivují za nápaditou hru plnou nekonečných náběhů, nemá po čtyřech odehraných kolech tak dobré výchozí postavení. Se svými čtyřmi body bude muset hodně zabrat, zatímco Plzeň se šesti body si může spokojeně pískat.

Je dál neporažená, a jakmile by na konci listopadu zvládla na neutrálním hřišti v Hamburku srazit naprosto nulové Dynamo Kyjev, bude mít postup na dosah. A kdyby ne, pořád má před sebou ještě další tři možnosti: šlágr s Manchesterem United je doma za odměnu, pak Anderlecht a na závěr musí do Bilbaa.

Solidní výzva, že?

Jetli si náhodou nevybavíte, kdy naposledy Viktoria prohrála pohárový zápas po devadesáti minutách, musíte se vrátit do listopadu 2022. Tehdy, ještě pod Michalem Bílkem, nestačila na slovutnou Barcelonu v Lize mistrů. Na jaře se mužstvo propadlo do tísně, příliš chybovalo, hrálo nezáživně a z prvního místa v lize zahučelo na třetí.

Bílek skončil, přišel Koubek.

Už tehdy o sobě říkal, že si připadá jako překlenovací úvěr. Jako trenér na dobu určitou, než bude volný Martin Svědík ze Slovácka, plzeňská priorita číslo jedna.

Teď Svědík volný je, ale zároveň i jemu přijde docela neuctivé, když se jeho jméno skloňuje dál. Čili i ve fázi, kdy plzeňské mužstvo šlape. Jenže ono je to logické. Čas zastavit nelze, škoda pro Plzeň a škoda pro Koubka.

„Už by ses na to měl vážně vykašlat,“ marně mu opakovala manželka, když do Plzně přicházel v létě 2023.

Rok a důchod? Jo, houby, Koubek prodloužil smlouvu. Proč by taky dělal něco jiného, když má pořád šmrnc a tým se lepší za pochodu.

Doma sice těsně nestačí na Slavii a Spartu, ovšem Evropa vnímá Viktorii jako královnu podceňovaných. Ve čtvrtek doma inkasovala poprvé po jedenácti zápasech.

A to je Koubkova práce!

Napumpoval do mužstva systém, který je náročný na vysoké tempo, koncentraci a organizaci hry. Taky se dokázal vypořádat s tím, že mu Hoffenheim přetáhl elitního stopera Hranáče a bohatší konkurence z Prahy přeplatila brankáře Staňka s gólovým golemem Chorým.

Hřiště má prostě Koubek pod kontrolou – stejně jako srdce, které ho zlobilo dřív. Defenzivu drží mladý Liberijec Dweh a od léta pomáhá Srb Marković, což je trefa. Srdce mužstva pulzuje v kapitánovi Kalvachovi, jemuž můžete vyčíst menší dynamiku, ale přehled a nápady má precizní. Pak je tu pochopitelně produktivní všudybyl Šulc, který si říká o životní přestup, nemilosrdně protivný záložník Červ a na poslední chvíli koupené princátko Adu. Zkušený stratég ovšem mezi VIP hráči a fotbalovými dělníky nerozlišuje. Je mu jasné, že potřebuje všechny, aby Plzeň šlapala.

Bude to pod Koubkem posledních sedm měsíců? Nebo si prodlouží mládí ještě o jednu sezonu?