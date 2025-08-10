Není důvod panikařit. Durosinmi nemá formu, říkal Koubek po další ztrátě

„Změníme to jen tvrdou prací. Musíme zlepšit produktivitu, kvalitu. Nesmíme panikařit, není důvod. V tuto chvíli není mužstvo ve stavu, v jakém si představujeme, ale zásahů do něj bylo dost,“ mínil trenér Viktorie Miroslav Koubek.
Po úterním výprasku 0:3 na hřišti skotského Glasgow Rangers v předkole Ligy mistrů musel třiasedmdesátiletý kouč vstřebat další hořký chod. Oproti předchozímu duelu sáhl k šesti změnám v základní sestavě, útočník Adu sice v první půli zařídil těsné vedení, jenže nakonec Plzeň brala pouze bod.
A to je pro vicemistra málo.
|
Plzeň - Slovácko 1:1, opět penalta v nastavení. Trávník proměnil a trefil bod
Trenére, jste hodně nespokojený?
Samozřejmě nemůžu být spokojený, podruhé v domácím zápase ztratíme vedení a dva body. V takových utkáních musíte dát druhý gól, ale to se nám opět nepovedlo. V první půli jsme dobývali hluboký blok, byli jsme ve velké převaze, ale není jednoduché se prokousat mezi deset hráčů. Ve druhé půli změnil soupeř rozestavení, zvýšil aktivitu, vycítil šanci. My jsme reagovali změnami v sestavě i systémově. Lukáš Červ měl velkou šanci, ale náskok jsme nezvýšili.
A pak přišla v závěru penalta po ruce Durosinmiho. Jak jste situaci viděl?
Předcházel tomu faul, který asi nebyl, ale za to si můžeme sami. Dostal jsem od Lukáše (Červa) informaci, že to před Rafikem (Durosinmim) ještě tečoval náš hráč, což by podle pravidel penalta nebyla. Ale díval jsem se na záznam a k té teči tam nedošlo. Z pohledu pravidel se to asi pískat dalo, ruka byla trošku od těla.
Předtím Durosinmi neproměnil gólovou šanci, měl i další příležitost. Ale nakonec zahrál rukou a přišli jste o výhru.
Před pár měsíci to byl nejlepší útočník v lize. Nyní nemá optimální sportovní formu, to všichni vidíme. Ale dřel, bojoval, to je pro mě v tuto chvíli to nejpodstatnější.
Mrzí vás víc, že jste ve druhém poločase nedokázali více kontrolovat míč?
Nejde do soupeře 90 minut bušit, musíte reagovat, Slovácko zatím v každém zápase dostalo jediný gól. Ale souhlasím, nebyli jsme na balonu tak, jak jsme si představovali. Znervózněli jsme, nebyla tam taková kvalita. Měli jsme to vyřešit kombinační hrou, ale to se nedařilo.
Do branky se vrátil Martin Jedlička. Bylo to rozhodnutí na poslední chvíli?
Nebylo to moc složité. Dostal zelenou od doktorů, měl masku, sám řekl, že se cítí stoprocentně připravený. Podezření na vážnější zranění se nepotvrdilo, z utkání proti Jablonci měl v uvozovkách jen zlomený nos a otřes mozku.
Šest změn, ke kterým jste sáhl, mělo souvislost s nepovedeným utkáním předkola Ligy mistrů na hřišti Glasgow Rangers?
Ne. Zápasů je hodně, chceme síly rozložit. Šanci dostal Višinský, nezklamal. I obrana fungovala dobře. Ale výsledek není uspokojivý.
Co s tím? Už v úterý vás doma čeká odveta proti Rangers.
Musíme tvrdě pracovat a zlepšit produktivitu i kvalitu. Příliš to nešlo ani Matějovi Vydrovi, ale on je trošku naťuklý. Musí se nám vrátit do formy Durosinmi. Denis (Višinský) měl dobré záblesky, ale máme tam stále díry. Noví hráči se potřebují adaptovat, že hrají za Plzeň.
Nemohou pomoci ti nejzkušenější? Kopic i Hejda naskočili za třetiligovou rezervu.
Všichni mají v týmu svoji roli. Tihle dva mají už svůj věk, dostávají se do toho postupně, přijímají roli mentorů. Jsou to matadoři, a kdyby byla nouze, máme je tady a využijeme je. Nyní dostali přednost jiní hráči.