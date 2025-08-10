Chance Liga 2025/2026

Není důvod panikařit. Durosinmi nemá formu, říkal Koubek po další ztrátě

Autor:
  7:29
Stejně jako před dvěma týdny proti Jablonci ztratili doma ligový zápas až v závěru. Fotbalisté Plzně remizovali ve čtvrtém kole se Slováckem 1:1, když jim v nastaveném čase sebral výhru Michal Trávník. Hostující kapitán proměnil pokutový kop, který rozhodčí nařídil poté, co se v pokutovém území domácích otřel míč o ruku útočníka Rafia Durosinmiho.
Plzeňský trenér Miroslav Koubek a kouč Slovácka Jan Kameník sledují své...

Plzeňský trenér Miroslav Koubek a kouč Slovácka Jan Kameník sledují své svěřence. | foto: MAFRA

Fotbalisté Slovácka se radují z proměněné penalty proti Plzni.
Trenér Slovácka Jan Kameník sleduje své svěřence v zápase s Plzní.
Filip Vaško ze Slovácka a plzeňský Matěj Vydra v souboji o balon.
Momentka z utkání mezi Plzní a Slováckem.
13 fotografií

„Změníme to jen tvrdou prací. Musíme zlepšit produktivitu, kvalitu. Nesmíme panikařit, není důvod. V tuto chvíli není mužstvo ve stavu, v jakém si představujeme, ale zásahů do něj bylo dost,“ mínil trenér Viktorie Miroslav Koubek.

Po úterním výprasku 0:3 na hřišti skotského Glasgow Rangers v předkole Ligy mistrů musel třiasedmdesátiletý kouč vstřebat další hořký chod. Oproti předchozímu duelu sáhl k šesti změnám v základní sestavě, útočník Adu sice v první půli zařídil těsné vedení, jenže nakonec Plzeň brala pouze bod.

A to je pro vicemistra málo.

Plzeň - Slovácko 1:1, opět penalta v nastavení. Trávník proměnil a trefil bod

Trenére, jste hodně nespokojený?
Samozřejmě nemůžu být spokojený, podruhé v domácím zápase ztratíme vedení a dva body. V takových utkáních musíte dát druhý gól, ale to se nám opět nepovedlo. V první půli jsme dobývali hluboký blok, byli jsme ve velké převaze, ale není jednoduché se prokousat mezi deset hráčů. Ve druhé půli změnil soupeř rozestavení, zvýšil aktivitu, vycítil šanci. My jsme reagovali změnami v sestavě i systémově. Lukáš Červ měl velkou šanci, ale náskok jsme nezvýšili.

A pak přišla v závěru penalta po ruce Durosinmiho. Jak jste situaci viděl?
Předcházel tomu faul, který asi nebyl, ale za to si můžeme sami. Dostal jsem od Lukáše (Červa) informaci, že to před Rafikem (Durosinmim) ještě tečoval náš hráč, což by podle pravidel penalta nebyla. Ale díval jsem se na záznam a k té teči tam nedošlo. Z pohledu pravidel se to asi pískat dalo, ruka byla trošku od těla.

Předtím Durosinmi neproměnil gólovou šanci, měl i další příležitost. Ale nakonec zahrál rukou a přišli jste o výhru.
Před pár měsíci to byl nejlepší útočník v lize. Nyní nemá optimální sportovní formu, to všichni vidíme. Ale dřel, bojoval, to je pro mě v tuto chvíli to nejpodstatnější.

Plzeňský útočník Prince Adu se blíží k brance soupeřů ze Slovácka.

Mrzí vás víc, že jste ve druhém poločase nedokázali více kontrolovat míč?
Nejde do soupeře 90 minut bušit, musíte reagovat, Slovácko zatím v každém zápase dostalo jediný gól. Ale souhlasím, nebyli jsme na balonu tak, jak jsme si představovali. Znervózněli jsme, nebyla tam taková kvalita. Měli jsme to vyřešit kombinační hrou, ale to se nedařilo.

Do branky se vrátil Martin Jedlička. Bylo to rozhodnutí na poslední chvíli?
Nebylo to moc složité. Dostal zelenou od doktorů, měl masku, sám řekl, že se cítí stoprocentně připravený. Podezření na vážnější zranění se nepotvrdilo, z utkání proti Jablonci měl v uvozovkách jen zlomený nos a otřes mozku.

Šest změn, ke kterým jste sáhl, mělo souvislost s nepovedeným utkáním předkola Ligy mistrů na hřišti Glasgow Rangers?
Ne. Zápasů je hodně, chceme síly rozložit. Šanci dostal Višinský, nezklamal. I obrana fungovala dobře. Ale výsledek není uspokojivý.

Brankář Slovácka Milan Heča gestikuluje na své spoluhráče v zápase proti Plzni.
Momentka z utkání mezi Plzní a Slováckem.

Co s tím? Už v úterý vás doma čeká odveta proti Rangers.
Musíme tvrdě pracovat a zlepšit produktivitu i kvalitu. Příliš to nešlo ani Matějovi Vydrovi, ale on je trošku naťuklý. Musí se nám vrátit do formy Durosinmi. Denis (Višinský) měl dobré záblesky, ale máme tam stále díry. Noví hráči se potřebují adaptovat, že hrají za Plzeň.

Nemohou pomoci ti nejzkušenější? Kopic i Hejda naskočili za třetiligovou rezervu.
Všichni mají v týmu svoji roli. Tihle dva mají už svůj věk, dostávají se do toho postupně, přijímají roli mentorů. Jsou to matadoři, a kdyby byla nouze, máme je tady a využijeme je. Nyní dostali přednost jiní hráči.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

4. kolo

5. kolo

Kompletní los

3. kolo

4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
3. AC Sparta PrahaSparta 3 2 1 0 7:4 7
4. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 2 1 0 3:1 7
6. MFK KarvináKarviná 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
8. FK JablonecJablonec 3 1 2 0 4:2 5
9. FK TepliceTeplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 0 2 1:5 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
13. FC Baník OstravaOstrava 2 0 1 1 1:2 1
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 1 2 3:6 1
16. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 3:10 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Čas pro návrat v derby? Musíme být správně naštvaní, říká kapitán Kodeš

Přišel čas pro Petra Kodeše vrátit se do sestavy Hradce právě v derby s Pardubicemi? Vše tomu nasvědčuje. Jednak je kapitán z minulých sezon po trablech v letní přípravě v pořádku a v příslušné...

10. srpna 2025  8:30

Opavští kopali dvě penalty během minuty a půl. A udrželi neporazitelnost

Janoščín střílel k pravé tyči, Lacík k levé. Z pokutových kopů, které rozhodčí Beneš odpískal během necelých devadesáti vteřin čisté hry v úplném závěru prvního poločasu, fotbalisté Slezského FC...

10. srpna 2025  8:29

Slavia řeší útočníky. Ale nikdo teď nechce prodávat, řekl Trpišovský. Chytila pochválil

Tomáš Chorý do konce září v trestu, Mojmír Chytil zkraje sezony těžce z formy. Nebo ne? „Mně se jeho výkon líbil, na obranu soupeře vytvářel velký tlak,“ pravil po vítězství nad Teplicemi (3:0)...

10. srpna 2025

Není důvod panikařit. Durosinmi nemá formu, říkal Koubek po další ztrátě

Stejně jako před dvěma týdny proti Jablonci ztratili doma ligový zápas až v závěru. Fotbalisté Plzně remizovali ve čtvrtém kole se Slováckem 1:1, když jim v nastaveném čase sebral výhru Michal...

10. srpna 2025  7:29

Pawel z Toužimi a jeho nový svět. Lyon teď šetří a kouká na východ

Premium

Olympique Lyon je zpět! Bon retour! Utáhnout opasky, načechrat patky, uhladit vousy a hurá do práce. Dluhy umořeny, sestup do druhé ligy je passé. Je tu „nový Lyon“. Skromnější a pokornější. I s...

10. srpna 2025

Stupidní zákrok, nechápu ho, řekl Provod o faulu Večerky. Ten se v kabině omlouval

Měl štěstí, že ho teplický stoper Dalibor Večerka napnutou nohou netrefil napřímo. I proto následně začali fanoušci diskutovat, zda vůbec měla být udělena červená karta. „Trochu jsem si podvrtnul...

9. srpna 2025  23:44

Kovář debutoval v nizozemské lize výhrou 6:1, s Eindhovenem zvládl i druhý zápas

Brankář Matěj Kovář má za sebou úspěšnou premiéru v nizozemské fotbalové lize. S Eindhovenem vyhrál v úvodním kole nad Spartou Rotterdam vysoko 6:1, českého reprezentanta překonal jen Tunisan Sajfalá...

9. srpna 2025  23:16

Slavia - Teplice 3:0, po půli dominantní výkon. Trefil se i Bořil, hosté s červenou

Zatím nejlepší slávistický výkon v sezoně. Hlavně ve druhém poločase. Mistr fotbalové ligy ve 4. kole doma porazil Teplice 3:0, po gólu Lukáše Provoda se po přestávce krátce po sobě prosadili...

9. srpna 2025  19:15,  aktualizováno  23:04

Liberecký Gabriel oslavil první ligovou trefu. S tátou góly neřešíme, smál se

Po centru na přední tyč pojistil stoper Šimon Gabriel Liberci domácí výhru nad Duklou 2:0, skóroval v pádu hlavou. Byla to jeho první trefa v nejvyšší české fotbalové soutěži.

9. srpna 2025  21:27

Plzeň - Slovácko 1:1, opět penalta v nastavení. Trávník proměnil a trefil bod

Před týdnem penaltu v nastaveném čase doma proti Slavii neproměnili a zápas ztratili, tentokrát byli fotbalisté Slovácka v Plzni šťastnější. Michal Trávník v nastaveném čase srovnal duel 4. ligového...

9. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  21:18

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Vitík vstřelil v přípravě první gól za Boloňu, gratuloval mu i Immobile

Sice pouze v přátelském utkání, ale fotbalový reprezentant Martin Vitík už vstřelil svůj první gól v dresu italské Boloně. Někdejší sparťanský stoper rozhodl o vítězství svého týmu v sobotním...

9. srpna 2025  20:13

Liberec - Dukla 2:0, hosty načala obří minela brankáře, dorazil je Gabriel

Fotbalisté Liberce i ve druhém domácím utkání sezony zvítězili. V duelu 4. kola proti Dukle jim výrazně pomohl kiks hostujícího gólmana Rihardse Matrevicse, jenž neudržel v rukavicích slabou střelu...

9. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.