Měli jsme situaci zvládnout, litoval Koubek gólu v posledních vteřinách

Stínem utkání je nepříjemné zranění gólmana Jedličky, který už po devíti minutách inkasoval tvrdý direkt v souboji s jabloneckým Cedidlou a ze hřiště putoval rovnou do nemocnice. Vyšetření ukázala zlomený nos, otřes mozku a podezření na další zlomeniny v obličejové části. Před středeční odvetou předkola Ligy mistrů v Ženevě je pro Viktorii ztráta klíčového muže značnou komplikací. Utkání dochytal náhradník Florian Wiegele, jenž si připsal ligový debut a s největší pravděpodobností se postaví mezi tři tyče i ve Švýcarsku.

Dokázal Wiegele, že může být rovnocennou náhradou v bráně?

Víme, že je kvalitním gólmanem, celé jaro chytal rakouskou ligu. Má absolutní důvěru, známe jeho umění. V situaci, kdy jsme ztratili Martina (Jedličku) je to náhrada, které pevně věříme. Má na to, aby jej plnohodnotně nahradil.

Jak jste viděl zákrok na brankáře Jedličku?

Jde o zranění brankáře v malém vápně, Jedlička byl první u míče a pak dostal úder. Přikláním se k tomu, že situaci měl zkoumat VAR. Nevím přesně, co říkají pravidla, ale za mě, kdo je později v souboji, tak asi fauluje.

Ovlivnilo brzké střídání brankáře průběh zápasu?

Takový moment určitě mužstvu nepřidá, ale myslím, že nás to v zápalu boje neovlivnilo. I s takovými nepříjemnými situacemi se musí počítat. Florian to zvládl spolehlivě, proti vyrovnávací trefě byl bez šance.

Musel střídat i kapitán Vydra, jaký je jeho stav?

Matěj si při souboji s protihráčem podvrtl kotník a uvidíme, jak na tom bude v dalších dnech.

Sehráli jste druhý smolný zápas po sobě. Jak moc mrzí, že jste ztratili body až v samotném závěru?

Byl to takový týden, kdy nám štěstí zrovna moc nepřálo. Zápas s Jabloncem jsme odehráli podle našich představ. Naším záměrem bylo pustit hosty víc na balon, nechtěli jsme jim dát příležitost k brejkům. Naopak my se tentokrát snažili víc vsadit na rychlé přechody do útoku. Byl to hodně kontaktní souboj, spíše bitva, než pohledná podívaná. Soupeř je silný, bojoval, dobře bránil a nedával nám příliš prostoru. Některé situace hlavně v první půli jsme ale mohli vyřešit lépe, ne vždycky volili správné rozhodnutí. Nakonec jsme branku přece jen dali a ve druhém dějství mohli naše vedení pojistit. Asi tři nebo čtyři příležitosti však připomínaly duel s Ženevou. Nedotlačili jsme balon do sítě po situacích ve vápně, které mohli zápas rozhodnout. To se bohužel nepodařilo, něco také chytil gólman Hanuš. V posledních sekundách jsme pak nezvládli nákop do obrany, která byla zformovaná a to je příčina ztráty vítězství.

Před vyrovnávací brankou došlo ke spornému souboji Markoviče s hostujícím hráčem. Jak jste viděl tuto situaci?

Branku jsem viděl hned po zápase a také souboj, který jí předcházel. Nechtěl bych to komentovat nebo se vymlouvat na verdikt rozhodčího. Nebudu za plačku, ať si na to každý udělá názor sám. Každopádně jsme měli situaci zvládnout a uhrát si to.