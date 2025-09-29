Chance Liga 2025/2026

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Autor:
10:53aktualizováno  11:04
Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek. Čtyřiasedmdesátiletý trenér mužstvo při své třetí štaci vedl dva roky. Dočasně ho ve funkci nahradí Marek Bakoš, kterému bude asistovat Zdeněk Bečka.
Plzeňský kouč Miroslav Koubek během utkání se Zlínem.

| foto: ČTK

Plzeňský kouč Miroslav Koubek odchází ze hřiště po porážce se Zlínem.
Trenér Plzně Miroslav Koubek nabádá své svěřence ke klidu.
Plzeňský trenér Miroslav Koubek gesty uklidňuje vlastní svěřence, zatímco...
POZDRAV TRENÉRŮ. Hlavní kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek (vpravo) se...
Se zkušeným Koubkem v Plzni končí také dosavadní asistent Jan Trousil, u kterého se spekulovalo, že by mohl být jeho nástupcem.

„Logicky nejsme spokojeni s výsledky především v ligové soutěži, kde jsme během deseti kol poztráceli zbytečně moc bodů. Bohužel v posledních zápasech to ani herně nebylo ideální. Proto jsme se v rámci sportovního úseku shodli na nutnosti řešení,“ dodal Šádek ve zprávě na klubovém webu.

Plzeň v lize ztrácí deset bodů na vedoucí Spartu, s níž minulý týden padla 1:2. Následovala pohárová remíza 1:1 v Budapešti s inkasovaným gólem v posledních sekundách a také zmíněná domácí potupa 0:1 s nováčkem ze Zlína.

„Svou pozici neřeším,“ odpověděl Koubek suše na tiskové konferenci.

Jenže to se změnilo okamžitě poté.

S vedením probral situaci a obě strany cítily, že je změna potřeba.

„K fotbalu patří i horší období, já však věřím, že jej kluci brzy překonají a vrátí se na vítěznou vlnu. Rozcházíme se jako přátelé a opomenout nemohu ani skvělé fanoušky, kteří mi po celou dobu vyjadřovali velkou podporu,“ okomentoval odchod Koubek.

Do Plzně se před dvěma lety znovu vrátil, jeho třetí angažmá na západě Čech přišlo jako záplata po Michalu Bílkovi, který po senzačním postupu do Ligy mistrů neprodloužil smlouvu.

„Sám jsem se po mém příchodu do klubu označil za jakéhosi přechodného trenéra. Nakonec jsme společně ušli takřka dva a půl roku, to už je slušná porce. Zažili jsme nádherné věci. Na ty evropské večery nejde zapomenout, dokázali jsme se měřit s velikány jako Frankfurt, Manchester United, Bilbao, Fiorentina nebo Lazio Řím,“ vyjmenoval Koubek.

Skutečně v Plzni zanechal obrovskou stopu. S týmem se každý rok dostával pod kůži oběma rivalům Slavii i Spartě, titul však ani jednou v obrovské konkurenci neslavil. Přesto došel do čtvrtfinále Konferenční ligy a další sezonu se probojoval do osmifinále Evropské ligy.

I proto si nikdo nedovolil přemýšlet jinak, než aby trenérský matador pokračoval.

Když na startu nové sezony přišel o kapitána Lukáše Kalvacha i produktivního Pavla Šulce, výkony se zhoršily.

Plzeň počítala domácí ligové ztráty s Jabloncem i Slováckem, padla také na Dukle. Delší nepříznivá série ji však potkala až nyní. A rovnou stála místo trenéra Koubka.

Podrobnosti připravujeme...

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
12. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
13. FC Baník OstravaOstrava 9 1 3 5 6:12 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 9 0 4 5 9:19 4
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Jablonec - Ml. Boleslav 2:0, pátá výhra v řadě, Chramosta proměnil dvě penalty

I nadále zůstávají neporaženi, v tabulce první ligy mají stejně bodů jako Slavia a jen o jeden méně než vedoucí Sparta. Fotbalisté Jablonec prodloužili úctyhodnou šňůru v utkání 10. kola proti Mladé...

28. září 2025,  aktualizováno  18:09

Frťala o Pardubicích: Nejsou nejslabší, desítky milionů za posily se projeví

Už 252 minut v kuse nedostali ligový gól, už 268 minut ho taky ze hry nedali. Fotbalisté Teplic své šňůry natáhli v bitvě nejhorších proti Pardubicím, z níž se mohli odpíchnout k lepším časům....

28. září 2025  17:38

