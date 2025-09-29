Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Se zkušeným Koubkem v Plzni končí také dosavadní asistent Jan Trousil, u kterého se spekulovalo, že by mohl být jeho nástupcem.
„Logicky nejsme spokojeni s výsledky především v ligové soutěži, kde jsme během deseti kol poztráceli zbytečně moc bodů. Bohužel v posledních zápasech to ani herně nebylo ideální. Proto jsme se v rámci sportovního úseku shodli na nutnosti řešení,“ dodal Šádek ve zprávě na klubovém webu.
Plzeň v lize ztrácí deset bodů na vedoucí Spartu, s níž minulý týden padla 1:2. Následovala pohárová remíza 1:1 v Budapešti s inkasovaným gólem v posledních sekundách a také zmíněná domácí potupa 0:1 s nováčkem ze Zlína.
„Svou pozici neřeším,“ odpověděl Koubek suše na tiskové konferenci.
Jenže to se změnilo okamžitě poté.
S vedením probral situaci a obě strany cítily, že je změna potřeba.
„K fotbalu patří i horší období, já však věřím, že jej kluci brzy překonají a vrátí se na vítěznou vlnu. Rozcházíme se jako přátelé a opomenout nemohu ani skvělé fanoušky, kteří mi po celou dobu vyjadřovali velkou podporu,“ okomentoval odchod Koubek.
Do Plzně se před dvěma lety znovu vrátil, jeho třetí angažmá na západě Čech přišlo jako záplata po Michalu Bílkovi, který po senzačním postupu do Ligy mistrů neprodloužil smlouvu.
„Sám jsem se po mém příchodu do klubu označil za jakéhosi přechodného trenéra. Nakonec jsme společně ušli takřka dva a půl roku, to už je slušná porce. Zažili jsme nádherné věci. Na ty evropské večery nejde zapomenout, dokázali jsme se měřit s velikány jako Frankfurt, Manchester United, Bilbao, Fiorentina nebo Lazio Řím,“ vyjmenoval Koubek.
Skutečně v Plzni zanechal obrovskou stopu. S týmem se každý rok dostával pod kůži oběma rivalům Slavii i Spartě, titul však ani jednou v obrovské konkurenci neslavil. Přesto došel do čtvrtfinále Konferenční ligy a další sezonu se probojoval do osmifinále Evropské ligy.
I proto si nikdo nedovolil přemýšlet jinak, než aby trenérský matador pokračoval.
Když na startu nové sezony přišel o kapitána Lukáše Kalvacha i produktivního Pavla Šulce, výkony se zhoršily.
Plzeň počítala domácí ligové ztráty s Jabloncem i Slováckem, padla také na Dukle. Delší nepříznivá série ji však potkala až nyní. A rovnou stála místo trenéra Koubka.
Podrobnosti připravujeme...