Panoš? Mimořádný talent. O Šulcovi jsem nepochyboval. Koubek o svých Plzeňácích

  20:17
Opět se stal nejlepším dorostencem roku. Stejně jako v loňském roce. Jiří Maxim Panoš ovládl hlavní kategorii na Galavečeru Našeho fotbalu v Plzni. „Přechod z dorostenecké kategorie do dospělých je těžký, ale on ho zvládl. Jen ho bohužel trochu brzdí zranění,“ řekl o osmnáctiletém záložníkovi Plzně Miroslav Koubek, nový trenér české reprezentace.
Právě on mu dal první šanci v lize. Byl červenec 2024, když trenér Koubek pustil do hry v zápase Plzně s pražskou Duklou jistého Panoše.

16 let, 8 měsíců a 5 dní.

Nejmladší hráč Viktorie, který kdy nastoupil v ligovém utkání. Za stavu 3:0 vystřídal v 75. minutě Lukáše Červa. Nakonec odehrál v sezoně 15 zápasů.

Jaký Jiří Maxim Panoš je ve vašich očích?
Jde o mimořádný talent. Měl jsem tu čest ho poznat velmi dobře. Získal pode mnou nejen první ligový start, ale i první evropské starty.

První obhajoba od Hložka. Fotbalovým dorostencem roku je opět Panoš z Plzně

Premiéru si připsal v předkole Evropské ligy proti ukrajinskému Kryvbasu. Srovnal na 1:1.
Krásný gól, rána do šibenice. Pomohl nám tak k postupu. Jen mě mrzí ta jeho zranění, bylo jich víc než dost. Potřeboval by být pevnější. Na podzim byl čtyři měsíce mimo hru.

I proto v letošní sezoně odehrál zatím jen tři zápasy.
Někdy mi bylo mi vytýkáno, že ho mám na hřiště pouštět častěji. Ale takový hráčům musíte dávkovat minutáž, musíte s nimi opatrně, nejsou ještě na tuto top úroveň úplně fyzicky připravení. Talent dostane mladé kluky do výšin, ale pak jde o komplexní odolnost včetně dobrého somatotypu. To je dar. Někdo je odolnější více, někdo méně.

Jaké jsou vlastně Panošovy nejsilnější vlastnosti?
Skvěle vidí hru, má fotbalové myšlení a výbornou levou nohu. Je to technický hráč, dobrý v driblinku. Jednou může být hodně zajímavý.

Třeba i pro reprezentaci. Teď vám dělá směrem k březnové baráži proti Irsku jistě radost Pavel Šulc z Lyonu. Poslední čtyři zápasy, šest gólů.
Já o něm nepochyboval. Byl jsem přesvědčený, že to zvládne. Je to mimořádná osobnost, mimořádný jedinec. Hráč, který nikde jinde neběhá. Ve Francii už vědí, jak je to univerzální hráč. Pracovitý, rychlý, s dobrým zakončením. Střeleckou techniku už má jinde než tenkrát. Má čich na správné situace, umí si je najít, dát z nich gól a zároveň dokáže i asistovat. Evropský hráč.

Jiří Maxim Panoš na předávání cen chyběl, je s Plzní na soustředění:

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
