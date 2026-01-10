Právě on mu dal první šanci v lize. Byl červenec 2024, když trenér Koubek pustil do hry v zápase Plzně s pražskou Duklou jistého Panoše.
16 let, 8 měsíců a 5 dní.
Nejmladší hráč Viktorie, který kdy nastoupil v ligovém utkání. Za stavu 3:0 vystřídal v 75. minutě Lukáše Červa. Nakonec odehrál v sezoně 15 zápasů.
Jaký Jiří Maxim Panoš je ve vašich očích?
Jde o mimořádný talent. Měl jsem tu čest ho poznat velmi dobře. Získal pode mnou nejen první ligový start, ale i první evropské starty.
|
První obhajoba od Hložka. Fotbalovým dorostencem roku je opět Panoš z Plzně
Premiéru si připsal v předkole Evropské ligy proti ukrajinskému Kryvbasu. Srovnal na 1:1.
Krásný gól, rána do šibenice. Pomohl nám tak k postupu. Jen mě mrzí ta jeho zranění, bylo jich víc než dost. Potřeboval by být pevnější. Na podzim byl čtyři měsíce mimo hru.
I proto v letošní sezoně odehrál zatím jen tři zápasy.
Někdy mi bylo mi vytýkáno, že ho mám na hřiště pouštět častěji. Ale takový hráčům musíte dávkovat minutáž, musíte s nimi opatrně, nejsou ještě na tuto top úroveň úplně fyzicky připravení. Talent dostane mladé kluky do výšin, ale pak jde o komplexní odolnost včetně dobrého somatotypu. To je dar. Někdo je odolnější více, někdo méně.
Jaké jsou vlastně Panošovy nejsilnější vlastnosti?
Skvěle vidí hru, má fotbalové myšlení a výbornou levou nohu. Je to technický hráč, dobrý v driblinku. Jednou může být hodně zajímavý.
Třeba i pro reprezentaci. Teď vám dělá směrem k březnové baráži proti Irsku jistě radost Pavel Šulc z Lyonu. Poslední čtyři zápasy, šest gólů.
Já o něm nepochyboval. Byl jsem přesvědčený, že to zvládne. Je to mimořádná osobnost, mimořádný jedinec. Hráč, který nikde jinde neběhá. Ve Francii už vědí, jak je to univerzální hráč. Pracovitý, rychlý, s dobrým zakončením. Střeleckou techniku už má jinde než tenkrát. Má čich na správné situace, umí si je najít, dát z nich gól a zároveň dokáže i asistovat. Evropský hráč.
Jiří Maxim Panoš na předávání cen chyběl, je s Plzní na soustředění: