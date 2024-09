Šulc? Teď nejlepší hráč na českých trávnících, tvrdí plzeňský kouč Koubek

„Stojím si za tím, že momentálně Pavla považuji za nejlepšího hráče, který běhá po českých trávnících. Ukázal to nedávno na mezinárodní scéně proti Ukrajině, dnes v lize. Je ve skvělé formě, buďme za něj rádi,“ prohlásil po výhře 2:1 nad Olomoucí v dohrávce šestého kola první ligy plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Trenére, byl to jeho zápas?

Byl. Je skvělý, co k tomu víc říci. Kéž by mu to vydrželo. Hlavně musí zůstat zdravý.

Také před týdnem v Lize národů proti Ukrajině dal góly, ale v závěru střídal právě kvůli zdravotním problémům. Je v pořádku?

Zranění s Ukrajinou nebylo vážné. Sám mi říkal, že s ním mohu počítat i na sobotní utkání s Teplicemi, které ale bylo odložené. Bylo to jen naražení do kyčelního kloubu, nic vážného. Dva dny si odpočinul, pak už trénoval plnohodnotně.

Šulc mohl přidat i několik asistencí, dvě z nich v jasné pozici nevyužil Ghaňan Prince Adu. Jak se vám zamlouval jeho výkon?

Zvolili jsme trochu jiný systém pokrytí soupeře, vsadili na tři rychlé hroty, abychom je udrželi co nejvíc nahoře. Chtěli jsme mít co nejvíc přechodů do útoku, což se také dařilo. Byli jsme dvakrát třikrát sami před brankářem. Takže záměr nám vyšel, bohužel jsme šance spalovali a Prince Adu toho byl součástí. Jinak hrál ale velmi dobře, jedinou kaňkou je, že nedal gól. Nicméně si myslím, že zaujal plzeňské diváky a nejen je.

Mrzí vás, že jste si zkomplikoval závěr a nakonec se ještě strachovali o výhru?

Podali jsme dobrý výkon a vyhráli zaslouženě. Mělo to tempo, dynamiku, rychlost. Samozřejmě, když vedete 2:0, není vyhráno. Tam jsme si to udělali těžší. Chvíli před inkasovaným gólem jsme měli jasnou šanci. Ale to patří k fotbalu, rozhodující jsou tři body. Soupeř snížil a vycítil šanci, posílili jsme to vzadu Hejdou a výsledek uhráli. Nebylo to ideální, ale máme tři body.

Ukázal vám zápas něco směrem k sobotnímu hitu na Slavii?

Zatím nic. Teprve se zamyslíme, jak tam hrát. Soustředili jsme se na dnešní zápas, žádný mustr na Slavii v tom nebyl.

Pavel Šulc (vpravo) se svojí typickou oslavou po gólu proti Olomouci.

Čeká vás tam také útočník Tomáš Chorý, kterého velmi dobře znáte. Může být výhodou, že znáte způsob, jak ho pokrýt?

Bude to boj Plzně proti Slavii, ne proti Tomáši Chorému. Stejně jako to dnes nebyl boj proti Honzovi Klimentovi, kterému se skvěle daří. Vždycky je to o kolektivním výkonu. Téma Chorý myslím nebude tím stěžejním, které nás nenechá spát.