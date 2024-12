Jsem starej, to je cejch, glosoval Koubek budoucnost. Za podzim Plzeň chválil

Třiasedmdesátiletý kouč chvíli předtím s týmem zakončil extrémně náročný podzim exhibičním vítězstvím nad Českými Budějovicemi 7:2. Viktoria přezimuje v lize na druhé příčce, sedm bodů za Slavií a s náskokem šesti bodů na třetí Spartu. V Evropské lize je velice blízko postupu do další fáze, ve hře zůstává také v domácím Mol Cupu.

Bilance nad očekávání.

Po sezoně vám nicméně v Plzni končí smlouva. Dal jste si nějaký termín, do kdy chcete mít o budoucnosti jasno?

Vůbec o tom v tuto chvíli nepřemýšlím. Ani na toto téma nemáme s vedením žádné diskuse, opravdu.

Na třech frontách jste odehráli šestadvacet utkání, pouze tři z nich prohráli. Jste s podzimem spokojený?

Určitě. Před sezonou jsem řekl, že mužstvo se nijak neoslabilo, zůstalo pohromadě. Hranáč se nahradil Markovičem, i mezeru po Chorém jsme dokázali zacelit, vpředu dostali prostor noví hráči. Přišel Vašulín, otevřel se prostor Vydrovi, který za to správně vzal. V průběhu sezony přišel Prince Adu, jak ukázal vývoj, naše ofenziva se výrazně neoslabila. V dalších formacích jsme zůstali pohromadě, i proto jsem věřil, že můžeme být dobří, silní a udělat dobrý výsledek. Jedna porážka byla s lídrem ligy ze Slavie, druhá s Manchesterem United. V tomto směru nás může mrzet akorát ta třetí se Slováckem.

Mrzí vás i domácí remízy s Teplicemi a Mladou Boleslaví? Kdybyste měli čtyři body navíc...

Nikdo nevyhraje všechno, to potvrdilo i poslední kolo. Boleslav je účastník pohárové Evropy, má kvalitní mužstvo. A Teplice obraly všechny favority. My jsme si proti nim vybrali i kopec smůly, dostali gól v poslední vteřině. Je normální, že každý tým ztratí, to souvisí s teorií pravděpodobnosti.

Máte radost z toho, jak tým přistoupil k poslednímu utkání proti Českým Budějovicím?

Mám. Hlavním bodem přípravy bylo v žádném případě nedopustit nějakou blamáž, podcenění soupeře. Znali jsme i výsledek z Teplic, které zdolaly Slavii, to nám motivaci ještě zvýšilo. Kluci k tomu přistoupili velice správně. Ani vyrovnávací branka na 1:1 nás nerozhodila, s úctou k soupeři jsme ukázali větší herní vyspělost.

Změny v sestavě, které jste učinil, souvisely s únavou z předchozího duelu proti Manchesteru United?

Ano, mělo to souvislost s enormním výdejem energie ve čtvrtečním utkání. Sledujeme data, máme běžecké analýzy. Proto jsme se na některých postech rozhodli udělat zásah.

Premiérový hattrick si připsal záložník Kopic. V posledních zápasech toho příliš nenahrál, jakou roli by měl v týmu mít?

Jeho pozice je silná. Dobře víme, že je to stále kvalitní hráč. Na některých postech máme možná o něco menší konkurenci, ale na jiných velmi silnou, hlavně na krajích. Je to zdvojené – Soaré, Cadu, Kopic, Havel, mohou tam hrát Mosquera i Jirka, to je až šest hráčů. Sestava souvisela s tím, jak se mužstvo formovalo, i podle typologie soupeřů. Honza z toho na nějakou dobu vypadl, ale v našem myšlení nikdy svoji pozici neztratil.

I jemu po sezoně končí smlouva. Stojíte o to, aby pokračoval?

Já odsud určitě žádného hráče nevyháním.

Plzeňský Jan Kopic střílí gól Českým Budějovicím.

Zimní pauza bude extrémně krátká, už 23. ledna vás čeká domácí duel s Anderlechtem. Zapojí se už do ní naplno útočník Durosinmi?

Uvidíme. Pověstných devět měsíců pauzy mu končí kolem Vánoc. Dlouho už trénuje, nabírá kondici. Není zatím v žádném herním kontaktu, ale činnosti jako střelba, vedení míče, přihrávky, tam už je několik týdnů v provozu. Ještě ho čekají nějaká vyšetření, ale pokud mu dají lékaři zelenou, že může jít i do soubojové složky, je předpoklad, že se v lednu zapojí. Budeme ve Španělsku, v dobrých klimatických podmínkách, to je pro něj dobře. Chci být optimista. Samozřejmě, návrat sportovní formy je jiné téma. Když nehrajete rok a čtvrt, za měsíc nemáte formu zpátky. Je to o nějakém dávkování, minutáži na hřišti.

Pokud byste měl uvažovat o posílení týmu, je nejcitlivější situace ve středu hřiště, kde defenzivní pozice leží na Kalvachovi s Červem?

Jsou různé modely, jak to ve středu pole sestavit. Potřebujeme víc zabudovat mladé hráče, už půl roku čekáme na zraněného Matěje Valentu. Je fakt, že většinou hrajeme na dva defenzivní záložníky, třetí by se nám asi hodil. Ale žádná jména po mně nechtějte, já je v tuhle chvíli ani neznám.

Fotbalisté Plzně slaví další gól v utkání s Budějovicemi.

Někteří vaši svěřenci říkali, že by klidně hráli dál. Jak psychicky náročný byl uplynulý podzim pro vás?

To že hráči říkali? Vidíte, jak jsou dobře trénovaní. (úsměv) Byl to velký záběr. Jak se dostanete do Evropy, jedete anglické týdny v podstatě non stop. Já si těch osmnáct dnů rád odpočinu. No, ale nebude to osmnáct, budu chystat přípravu a její náplň. Takže možná čtrnáct, možná jen třináct dnů.

Po tu dobu se dokážete od fotbalu úplně odstřihnout?

Na ty dva týdny budu chtít vypnout, vyčistit si hlavu. Když jdou zápasy v rychlém sledu, je studium soupeřů velice náročné. To jsou desítky hodin u videa, vlastní analýzy. Víte, já rád chodím na procházky, ale teď jsem tak měsíc a půl pořádně venku nebyl, jen seděl v bytě. Je to náročné.

Co říkáte prvoligové tabulce. Sedm bodů ztráty na Slavii, šest bodů náskoku na Spartu. Koukáte se víc nahoru, nebo dolů?

Jistěže se budeme dívat hlavně dolů. Nahoru vždycky pošilháváte, ale víme, jak byla Slavia suverénní a stále má obrovský náskok. Dívání se pod sebe spíš odpovídá realitě.