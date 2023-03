Boleslavské kouzlo mizí. Přestalo se nám tu dařit, říká hradecký kouč Koubek

Jenomže jako by se blížící se definitivní skončení několik let trvající hradecké frustrace z chybějícího odpovídajícího skutečně vlastního zázemí promítla do současných výsledků na dočasném domácím hřišti v Mladé Boleslavi. Hradečtí na něm hrají už druhou sezonu, poslední týdny stále výrazněji naznačují, že je na čase to změnit.

„Přestalo se nám tam dařit,“ musel konstatovat po prohře 1:4 s Jabloncem kouč hradeckého týmu Miroslav Koubek.

Přitom první rok i začátek druhého v Mladé Boleslavi byly z hradeckého pohledu velmi úspěšné. V základní části loňského ligového ročníku tam Hradec prohrál jen se Spartou a se Slavií, a to ještě až daleko v jarní části. V nadstavbě se k tomu přidala mistrovská Plzeň.

A letos? Začátek při výhře nad Slavií famózní, ale pak pozvolný pokles. O pěti prohrách, z nichž ta poslední přišla v zápase s Jabloncem, už byla řeč. Ještě štěstí, že Hradečtí svoji bilanci nyní zachraňují na hřištích soupeřů.

Budou to potřebovat i po zápase s Jablonce, který se pro ně vyvíjel příznivě. Vyhráli první poločas, brankář Bajza na začátku druhého chytil penaltu. Za chvíli ale bylo všechno jinak, když chybu obrany hasil nepříliš šťastně ještě chvíli předtím hrdinný Bajza, za faul totiž viděl červenou kartu. Z následného přímého kopu Chramosta úžasně vyrovnal a začátek obratu byl na světě. Hradec po něm dostal čtyři góly a v závěru přišel o dalšího vyloučeného hráče, po druhé žluté kartě jím byl stoper Leibl.

„Všechno se vyvíjelo příznivě, ale ve druhém poločase jsme se zachovali hloupě,“ smutně konstatoval kouč Koubek, „rozhodla to ztráta brankáře, nebylo to od něj optimální řešení.“

Závěr přinesl dominanci soupeře i proto, že oslabený Hradec ve snaze vyrovnat změnil rozestavení. „Rozhodl jsem se pro otevřené postavení, ale hra vabank přinesla nejistotu, čehož Jablonec využil. Naši začali být v obraně chaotičtí a nedisciplinovaní, což vyplynulo z frustrace,“ komentoval Koubek závěr nepovedeného zápasu

V zápase, v němž po Leiblově faulu chytil penaltu i Reichl, jenž vyloučeného Bajzu nahradil, Hradec nepočítal jenom ztráty bodů. Do Zlína, kde Hradec bude hrát v sobotu s dalším sestupem ohroženým soupeřem, totiž určitě nepojedou vyloučení Bajza a Leibl.

Přitom ztráta stopera Leibla je nepříjemná o to víc, že k ní došlo ve chvíli, kdy jsou zraněni jeho kolegové z obrany Čihák a Ševčík. Navíc v závěru zápasu byl dlouho ošetřován Klíma a už po závěrečném hvizdu Kodeš, jenž ve stoperské dvojici už druhý zápas zaskakoval.