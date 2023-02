Koubkovo nadšení z videa vyprchalo: Technika se nemýlí, ale hodnotí ji člověk

„Zpočátku jsem byl přímo nadšený. Říkal jsem si, že video bude dobrá pomůcka, že se osvědčilo v jiných sportech,“ líčí úspěšný kouč Hradce Králové. „Postupem času nadšení trochu vyprchalo.“

Proč?

Vždycky jde o pohled rozhodčího. Technika je hezká věc, měla by být neomylná. Ale hodnotí ji člověk. A tam je kámen úrazu. Úhel pohledu, vyhodnocení... Lidský faktor vždycky bude hrát roli.

Co s tím?

Došel jsem k tomu, že nejlepší asi bude, když video bude do hry vstupovat co nejméně a situace, které nejsou stoprocentní, nechá na vyhodnocení hlavního. Ať koriguje jen zásadní chyby.

To přece měl být standardní postup od začátku.

Jistě, ale bylo období, kdy se pomalu každý kontakt s nohou protihráče nebo postrčení pískal jako penalta, což je směšné. Postupně se práce s videem tříbí a trend, který se nastavil na mistrovství světa v Kataru, mi přijde rozumný. Tam VAR do zápasu vstupoval opravdu minimálně, jen při zjevném pochybení. Když to tak bude i u nás, vrátím se třeba k původnímu přesvědčení, že VAR je naprosto v pořádku.

Úprav pravidel jste zažil dost. Je VAR tou nejvýznamnější?

Těžko se něco může rovnat technickému zásahu. Samozřejmě, že třeba zrušení malé domů byl historický mezník, hodně ovlivnil vývoj fotbalu. Dnes je přihrávka brankáři spouštěčem presinku soupeře, zatímco dřív si gólman pěkně chytil balon do ruky, pětkrát si s ním klepl o trávník a pak vykopával. Taky pravidlo o ofsajdu se hodně vyvinulo – když jsem hrál já a v postavení mimo hru stál hráč, který se vůbec nezapojoval do akce, rozhodčí už měl praporek nahoře. VAR je významnější změna, ale ještě by se mi v Česku líbila kalibrovaná čára.

Zřejmě je jen otázkou času, kdy se dočkáte.

Dokud ji nebudeme mít, rozhodnutí nikdy nebude mít stoprocentní vypovídací hodnotu. Sice je brutální, když jste za linií o půl nohy a píská se, ale ofsajd je ofsajd, to člověk musí přijmout. Taky si všimněte, že se hráči už moc nevztekají, když je čára odhalí.

Zato góly oslavují – a pak jim VAR často radost vezme.

I já jsem se musel naučit brzdit emoce. Když dáme gól, vůbec se neraduju. Říkám si: Klid, stejně se to ještě bude zkoumat. Je fakt, že VAR bere emoce. Postupem času jsem si zvykl. Radši se zaraduju se zpožděním, než předčasně.

Takže? Je VAR v českých podmínkách víc pomocník, nebo problém?

Věřím, že pomocník. Nadšení vystřídaly pocity zklamání, že se to celé nevyvíjí správným směrem, ale celkově ho beru jako pomoc pro fotbal. Je dobře, že existuje.