Chance Liga 2025/2026

Koubek: Jako by hráči nevěřili, že bude Dukla kousat. Wiegeleho stížnosti? Naivita

Autor:
  20:55
Po parádním výkonu proti Rangers (2:1) tvrdý náraz. Třetí ligová ztráta v řadě. Rozpaky a pochybnosti. „Hlavně první půle byla zklamání,“ mračil se trenér Miroslav Koubek, trenér plzeňských fotbalistů. Jeho tým na Dukle do přestávky dvakrát inkasoval a po ní už s výsledkem nic nesvedl.
Po dvou domácích remízách (1:1 s Jabloncem i se Slováckem) přišla porážka 0:2 v pražských Dejvicích. Viktoria, jasný kandidát na ligové stupně vítězů, má z úvodních čtyř zápasů jen pět bodů.

„Složitá situace. Ale když už jsme se pod deku dostali, musíme se zase rychle odkopat,“ zavelel zkušený kouč. Už v úterý Plzeň čeká dohrávka v Mladé Boleslavi (výkop v 18:00), která naopak v sobotu poprvé v sezoně zvítězila.

Vy jste na Dukle hloupě inkasovali a vlastní šance neproměnili.
Přitom v zápase bylo všechno, na co jsme se připravovali. Jenže nepřišla správná reakce.

Dukla - Plzeň 2:0, skvělý výkon outsidera, rozhodl Peterka. Trápení hostů pokračuje

Proč?
Mužstvu vytýkám první poločas. Věděli jsme, že tam budou dlouhé balony, které je potřeba uhrát. Věděli jsme, že domácí budou nesmírně bojovní, běhaví, agresivní.

Ale?
Žádné ale. Dukla byla lepší. My ztráceli míče zády k bráně, pouštěli jsme soupeře do brejků. Ne, nejsem spokojen s herní úrovní. A navíc jsme nezvládli standardky.

První gól padl po rohovém kopu, druhý z penalty.
Při rohu jeden z našich hráčů nesplnil kvalitně osobní obranu. Když pustíte soupeře, který je bojovný, odolný a plný emocí, do vedení, blbě se to obrací.

Fotbalisté Dukly se radují z gólu Jana Peterky v utkání proti Plzni.

Nejhorší výkon Plzně pod vaším vedením?
To jsou taková srovnání... Máme na to metr? Neuvažoval bych takhle, protože byly určitě i horší výkony, po kterých se třeba zápas vyhrál. Všechno je o efektivitě. O tom, jak soupeř potrestá vaše chyby. Naopak bych pochválil enormní snahu otočit utkání ve druhém poločase, tam klukům moc vytknout nemůžu. Jenže když si rozlijete mléko, už ho nesetřete a je zle.

Kreativita a překvapivé řešení vám nicméně proti organizované a zatažené Dukle scházely dál, nebo ne?
Závěrečná fáze je vždycky o kvalitě a do plných se nikomu dobře nehraje. Centry tam létaly, jenže Dukla si to odskákala, odbojovala, odbránila. Kreativita se může projevit nějakou kolmou finálkou, kdy to dáte hráči do nohy a on jde sám na bránu. To tam nebylo. Souhlasím.

Po delším čase dostali šanci v základu útočník Kabongo a krajní hráč Souaré, ale ze hřiště šli mezi prvními. Kvůli výkonu, nebo únavě?
Od každého něco. Stoprocentní spokojenost tam není. Oba nabírají herní praxi, vzhledem k tomu, že Matěj Vydra i ostatní hráči měli v týdnu velký výdej, tak se nabízelo, aby hráli. Oba šli už do zápasu s Rangers, Kabongo tam vypadal dobře, ale tentokrát se neprosazoval. Měl možná jednu akci, jenže my potřebovali, aby chodil víc za obranu. On se pro balon zbytečně vracel do hloubky, to nebylo ideální.

Plzeňští útočníci Christophe Kabongo (uprostřed) a Rafiu Durosinmi v utkání proti Dukle

A Souaré?
Pár dobrých věcí měl. Ale věděli jsme, že celý zápas nevydrží. Víme, jaký je po zranění jeho aktuální stav.

Proč v nominaci zcela chyběl záložník Slončík?
Protože jsem mu doporučil hostování, ke kterému pravděpodobně dojde. Měli jsme spolu rozhovor a já mu nemohl zaručit minutáž, kterou měl minulou sezonu v Hradci. Byla by škoda mu jí zrušit.

Co jste říkal na výkon brankáře Jedličky? Třeba i ve kontextu toho, že si náhradník Wiegele v týdnu v rakouských médiích postěžoval na to, že nechytá.
Nejdřív k Martinovi: Není moc co hodnotit. První gól – takový plachťák na zadní tyč. A ten druhý? Rána zblízka, kterou neudržel, což mu nemůžu vyčítat. Míč pak vypadl přímo do kroku soupeři a že byl Martin v souboji pozdě, nejšťastnější nebylo. Ale ze záznamu jsem to ještě neviděl.

Chtěl jste něco doplnit i k Wiegelemu? Tvrdí, že jste nesplnili to, co jste mu slíbili.
Pokud hráč, který byl dosud v podstatě amatérem, něco takového řekne, jde o nerozvážnost a neprofesionalitu. Vlastně tím nic nezíská. Víte, já mu na jednu stranu rozumím, v těchto věcech ještě není zkušený, stalo se, byla to naivita. Vlastně se na něj ani nezlobím.

Brankář Plzně Florian Wiegele během zápasu proti Rangers

Budete se nyní snažit mužstvo především uklidnit, aby nerostla nervozita?
Musíme pokračovat s hlavou vztyčenou, nic jiného nám nezbývá. Takové etapy, špatné série výsledků, jsou součástí fotbalu. Po pohárech v lize často nejsme v topu, ale tentokrát to nebylo únavou. Máme čísla, všechno si měříme.

Přesto tým na hřišti působil unaveně.
Mně chybělo správné nastavení. Jako by hráči nevěřili, že Dukla bude kousat. Přitom jsme je na to upozorňovali a hodně jsme se o tom bavili. To ovšem ještě neznamená, že jako trenér máte vyhráno a mužstvo vám bude šlapat jako hodinky.

Pět bodů ze čtyř zápasů je pro Plzeň velmi málo.
Souhlasím, musíme zabrat. Bodově jsme v situaci, kde jsme být nechtěli. Dvě nešťastné domácí remízy v nastavení, minule kvůli pseudoruce a penaltě, předtím proto, že neuskáčeme poslední nákop. Jde to proti nám, ale zároveň je to jednoznačně naše vina, naše chyba. Spokojenost nepanuje ani náhodou.

Vstoupit do diskuse

