Urazili jsme fotbalového pána Boha, láteřil Koubek. Durosinmi je zpět

Nejprve se ve skrumáži před brankovou čárou nejlépe zorientoval Jan Navrátil, pak hlavičkující Mikulenka trefil ruku Markoviče a Filip Zorvan nařízenou penaltu proměnil. Zejména při druhé situaci si mohl počínat lépe plzeňský gólman Jedlička, který se rozhodl centr boxovat, což se mu ovšem nevydařilo.

„Myslel jsem, že na něj byl faul, jestli nebyl, tak se tam stala nějaká chybka, protože to byl balon do malého vápna,“ pustil se po zápase do hodnocení trenér Plzně Miroslav Koubek.

Sigma přitom měla standardní situace mimořádně úspěšné i na podzim, z posledních šesti zápasů z nich skórovala pětkrát. Chystali jste se na to speciálně?

Chystali. Věděli jsme, že Sigma je ve standardních situacích možná nejlepší v celé lize. Ale bohužel jsme se chovali špatně. Chystat se můžete, jak chcete, ale potom to na tom hřišti musíte provést. Utkání jsme prohráli pětiminutovým výpadkem při dvou rozích soupeře. Jinak z hlediska naší aktivity, agilnosti, vitality jsme do zápasu skvěle vstoupili. Vše jsme ale hodili do koše, obranné chování nebylo dobré.

Tušíte, proč přesně jste standardky nedokázali ubránit?

To je otázka. Musíme se to rozebrat. Chovali jsme se nezodpovědně, byli jsme málo důrazní. Přitom mi přijde, že jindy tento problém nemáme. Nevím, proč to přišlo v tomto zápase. Pro mě to ale bylo lajdácké, nezodpovědné a nedůsledné chování. Musíme být daleko důraznější, daleko koncentrovanější, daleko agresivnější, což jsme nebyli.

Je pro vás prohra v Olomouci po úspěšném tažení v Evropě v prvním jarním kole Chance Ligy šokem?

Prohra je mrzutá. A také bych zdůraznil, že zbytečná. Dvě branky dostali soupeře na koně a Sigma si to skvěle odbojovala, odskákala. Když jsem se díval na čísla, měli jsme vícekrát míč ve vápně soupeře, vytvořili jsme si tlak, ale oni si to dobře odbránili. My jsme naším chováním při standardkách urazili fotbalového pána Boha. Tím jsme zápas celý znehodnotili, a to mě mrzí. Nemůžu mužstvu vytknout, že by nebojovalo, že by bylo mdlé, ale fotbal má mnoho proměnných a faktorů, které rozhodují o výsledku a jedním z nich je bezesporu bránění standardek soupeře. A to bylo naše obrovské mínus.

Zápas ale napsal i jeden pozitivní příběh – po patnácti měsících se vám vrátil útočník Durosinmi, kterému jste dal přes dvacet minut. Už je stoprocentní?

Už se vrací. Z hlediska fyzična to ještě není na celý zápas, určitě ne. Ale přišel v takové speciální chvíli, kdy jsme se do urputné obrany soupeře potřebovali dostat jinak než kombinační složkou. Duro v kombinaci s Vašulínem nám ukázali další velkou možnost našeho družstva, a to sice že jsme si vytvořili tlak i vzduchem. Na základě příchodu těchto dvou hráčů jsme si vytvořili i tři gólové šance. Duro měl na hlavě gól, Vašulín byl taky v dobré pozici. Když tam přišly dvě věže, byli jsme nejvíc nebezpeční.

Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi (nejvíce vlevo) se po vleklém zranění kolene vrátil po patnácti měsících na ligový pažit.

U dalšího útočníka v rekonvalescenci, Christopha Kabonga, platí původní zprávy, že bude mimo až do konce sezony?

Ano, ano.

První zápas v barvách Plzně odehrál Amar Memič, jak jste byl spokojen s jeho výkonem?

Jo, jo, dobrý, slušný. Měl na pravé straně dobré scény, uplatňoval rychlost, měl i dobré centry. V druhém poločase jsme ho vystřídali, ale ne kvůli výkonnosti, ale protože jsme tam poslali jinou typologii v podobně Honzy Kopice, který má zkušenosti a svoji technikou a kreativitou dokáže přinést nečekané řešení situace.

Jistě musíte zimní přestupové okno hodnotit pozitivně, kromě Memiče přišel stoper Doski, další obránce Karel Spáčil se pak připojí v létě. Cítíte, že jste možná měli nejlepší přestupové období z celé ligy?

Nechci to hodnotit. Takhle bych to neporovnával. Posílili jsme kraje, posílili jsme i z pohledu budoucnosti, ale příchod Karla Spáčila je ještě daleko, takže bych to nenazval tak, že jsme mistři světa v přestupovém období.

Naopak vám dnes znatelně chyběla kreativita kapitána Lukáše Kalvacha, který onemocněl, že?

Ano, dostal vysokou teplotu. Je to klasická záležitost těchto dnů – viróza. Určitě nám chyběl, má vysoký herní přehled, dobrou poziční hru, jeho kreativita ze zadních pozic nám chyběla.

Upravoval jste kvůli jeho absenci taktiku? Vypadalo to, že se více spoléháte na nakopávané míče a třeba jindy produktivní Pavel Šulce se přes dobře pohybující střed Sigmy nedokázal prosadit.

Kalvach má obvykle roli šestky, kterou jsme dneska pověřili Lukáše Červa, který jinde bývá spíše osmička a podporuje Šulcíka. V tomhle byla změna. Místa Kalvacha přišel Saša Sojka, který dobře vykrýval prostory. Pavel Šulc bojoval, snažil se, ale výrazněji se neprosadil.

Kvůli zranění sice za Sigmu nenastoupil Jan Kliment, který do Sigmy přestoupil před sezonou právě z Plzně. Jak ale vnímáte jeho oživení v Olomouci? Stále se dělí o první místo v tabulce střelců, ačkoliv má už delší zdravotní výpadek.

Nejsem překvapený, vždy jsem věděl, že je to skvělý hráč. Ale v době, kdy byl u nás, hráli Chorý se Šulcem a dali dohromady snad třicet gólů. Byla to velká konkurence, ale chytli se a vždy, když se daří, nemáte důvod něco měnit, což samozřejmě Honza odnášel. Ale jinak je výborný fotbalista, o tom není pochyb.