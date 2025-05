Olomouc kdekoho možná zaskočila. Vždyť sigmáci dlouho slavili středeční triumf v Mol Cupu, klíčoví hráči navíc během nedělního zápasu s Plzní odpočívali. Přesto se v nastavení první půle levačkou prosadil Chvátal. „Domácí mě výkonem vůbec nepřekvapili, věděli jsme, že to bude těžký zápas. Tušili jsme sice, že nastoupí hráči, kteří hrají méně, ale pořád to jsou dobří hráči, kteří mají několik startů v lize,“ zdůraznil Koubek.

Čím to, že vás Olomouc dokázala v první půli tolik trápit?

Byli semknutí, logicky. Hodně nám zápas znepříjemnili. Ale hráli podle našeho očekávání, říkal jsem klukům, že to bude o dlouhých balonech, o nasazení v soubojích. Z toho těžili, ostatně tak padl i jejich gól. Nebylo jednoduché uskákat jejich velké hráče a posbírat druhé míče. Olomouc byla v první půli lepší soubojově. Soubojovostí nás tlačili ke zdi, nehráli jsme dobrý fotbal, měli jsme s tím velké problémy. Museli jsme se tomu přizpůsobit.

Čím jste toho dosáhli?

Trošku jsem o poločase zvýšil hlas. Teda takhle: Tak nahlas jsem ještě v šatně neřval, co jsem tady v Plzni.

Co jste klukům vštěpoval?

Že se musíme vykašlat na krásu. Že se musíme do každé šance chtít prokousat a probojovat. Že musíme předčit obětavé hráče Sigmy, zvýšit úsilí. Někdy je holt potřeba zvýšit hlas. Nemyslete si, mě to netěší, nebaví mě to, nejsem na to pyšný. Ale byla trošku bouřka a přišla reakce.

Přišla i nějaká reakce v taktice?

Jenom personální. Na hřiště šli o poločase Valenta a Doski, což naši hru oživilo. Ale rozhodující byla změna přístupu. Nechci říkat, že jsme měli v prvním poločase špatný přístup, ale Olomouc jej měla maximálnější.

Dostával vás pod tlak i souběžně hraný zápas Baníku se Spartou? V případě bodové ztráty byste se propadli až na třetí místo.

My to nesledovali, opravdu ne. Koukali jsme jenom na sebe. Výsledky jsem neznal, nikdo je nezkoumal.

Plzeňský záložník Pavel Šulc obchází Matěje Hadaše z Olomouce.

Jak se vám líbil výkon vašeho útočníka Adua? V první půli měl několik slibných šancí, ale ty neproměnil.

Ale v druhé půli už to bylo dobré. V obraně domácích pak dělal vítr. Ale je pravda, že se do toho dostával pomalu. Nevěděl, že to bude válka. Je to hravý typ, který si přijel hrát. Když na základě informací, co dostal v kabině, pochopil, že je to opravdu válka, bylo ho pak plné hřiště. To už jsem s ním byl spokojený.

Stejně tak se do zápasu pomalu dostával i stoper Cadu. Mohly jej ovlivnit myšlenky kvůli nejisté budoucnosti?

Vždyť má jistou budoucnost, nechce u nás podepsat smlouvu, takže tu nebude, to je jistota. (smích) Myslel jsem, že ho tohle neovlivní, ale možné to asi je. Hráč to v hlavě asi vždy má, každý je jenom člověk. V prvním poločase se nám také nelíbil.

Na druhou stranu už teď víte, že vás v létě posílí slovinský středopolař Zeljkovič.

Viděl jsem jeho výkony, hodně jsem ho nakoukával, je to zajímavá posila. Může být hráčem, který přinese typologicky něco jiného než Kalvach, kterému také končí smlouva. Dokážu s tím žít, kluky chápu a beru to pragmaticky. V létě nás čeká menší přebudování kádru, ale věřím, že si poradíme. Na cestě jsou dobré posily. To je holt fotbalový život.

Po konci zápasu vás k děkovačce vyvolávali plzeňští fanoušci. Od postranní čáry jste ke kotli hostů nasadil poměrně slušné běžecké tempo.

Tohle? To bylo ještě pomalý! Byl jsem po zápase vyčerpaný, takže moje tempo nemělo úplně velkou úroveň.