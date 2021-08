Káčer se vyždímal na sto procent, chválil trenér střelce vítězného gólu Plzně

V neděli pětadvacetiletý pracant výstavní ranou zpoza šestnáctky rozhodl o vítězství 2:1 na hřišti Bohemians 1905 ve druhém ligovém kole. Těsně předtím si křikl na spoluhráče Tomáše Chorého, který mu míč posunul k noze. „Myslím, že mě musel slyšet celý stadion. Jsem rád, že mě Choras viděl. A ještě raději, že to tam takhle spadlo,“ popisoval spokojeně Káčer, který byl vyhlášen i Mužem zápasu.

A pochvalu po povedeném večeru slyšel také od kouče Bílka. „Míra hrál velmi dobře. Nejenže rozhodl. Držení míče, důraz, agresivita... Vyždímal se na sto procent. Příležitost dostává i díky tomu, že je hodně hráčů zraněných, ale chytil se jí, navíc si jí váží. Pracuje výborně nejen při zápase, ale i v tréninku,“ prohlásil Michal Bílek.

Káčer přišel do Viktorie loni v dubnu z krachující Žiliny společně se stoperem Filipem Kašou. Prsty v tom měl jeho krajan a tehdejší plzeňský kouč Adrian Guľa, znali se ze společného angažmá v Žilině. Mimochodem, Káčer je jejím odchovancem, ligu začal hrát už v šestnácti letech, hned při debutu skóroval a je dodnes nejmladším střelcem v historii slovenské nejvyšší soutěže.



V české lize se trefil podruhé a znovu ve Vršovicích. V květnu překonal slávistického brankáře Koláře, to ovšem jen mírnil vysokou porážku 1:5. „Jsem rád za každý gól a je jedno, proti komu padne. Hlavně mě těší, že tentokrát jsem pomohl týmu k vítězství,“ reagoval Káčer.

Trefil výhru 2:1, což je zatím jediný výsledek, který Plzeň v ostré sezoně zná. Už počtvrté v řadě takto slavila! „Když takhle zvládneme každý zápas, není se o čem bavit,“ vtipkoval slovenský středopolař. „Výsledkově je to super, ale herně se určitě máme kam posouvat. Pracujeme na tom a budeme se snažit co nejvíc, abychom gólů stříleli ještě víc a zároveň každé utkání dovedli k vítězství.“



Káčer dobře ví, že postupně bude konkurence v záloze Viktorie narůstat. „Jsme v Plzni a každý z kluků tady má velkou kvalitu, o tom se nemusíme bavit. Jsem rád, že jsem šanci dostal a snažím se ji využít co nejlépe. Uvidíme, až se chlapci začnou vracet po zraněních. O místo v sestavě budu dál bojovat jako každý. A zároveň se budeme navzájem podporovat, abychom byli úspěšní jako tým,“ prohlásil slovenský šampion z roku 2017.

Už pozítří večer ho s Plzní čeká další bitva, v úvodním duelu třetího předkola Evropské konferenční ligy ve velšském Cardiffu proti domácímu The New Saints FC. „Chceme postoupit do skupiny a uděláme všechno pro to, abychom se do ní dostali. Teď nás čeká další krok.“



Pokud tenhle dvojzápas Viktoria zvládne, po včerejším losu v Nyonu už také ví, jaká poslední překážka by před ní stála. Narazila by na lepšího z dvojice CSKA Sofie - Osijek.