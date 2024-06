Holeňák je zpět v Liberci, pomůže Kováčovi. Varnsdorf? Dobrá značka! loučí se

Jaká byla vaše mise v druholigovém Varnsdorfu? V prvním roce jste hráli o baráž, ve druhém o záchranu.

Když jsem se před dvěma lety rozhodl opustit Liberec, chtěl jsem si poprvé vyzkoušet roli hlavního trenéra. A byl jsem strašně rád, že mi pan Gabriel (majitel) tu šanci umožnil. Nedám na něj dopustit, zasvětil mě do toho. Neskutečně mi věřil.

Čím to, že hned první sezona tak šlapala?

Zdědil jsem dobrý tým po Pavlu Drskovi, atakovali jsme barážové příčky, měli jsme zkušené hráče, všechno fajn, růžové. Skoro nebyl žádný problém. Dostali jsme některé kluky do ligy, třeba Tanka, ale i Radostu nebo Schöna. Jenže v létě odešlo 11 hráčů, z toho devět ze základní sestavy, což byl extrém. Nabrali jsme mladíky bez zkušeností. Z nižších soutěží nebo béček ligových klubů. Věděl jsem, že jsou šikovní, od začátku jsem jim věřil.

Varnsdorf pod Holeňákem 2. liga Sezona 2023/24

13. místo, 36 bodů, skóre 51:50

Sezona 2022/23

6. místo, 43 bodů, skóre 54:56

Přesto jste ve vašem druhém ročníku byli dlouho poslední.

Během podzimu jsme dopláceli na to, že kluci byli nerozehraní a nezkušení. Herně jsme obstáli, výsledkově jsme byli bití. Dobře rozjeté zápasy jsme nezvládali, viz horor s Jihlavou. Vedli jsme 3:1, soupeř měl dva vyloučené, skončilo to 3:3. Na jaře už se to nestávalo. Na podzim jsme měli 12 kol bez výhry, najednou jsem poznal i trenéřinu, kdy to není jen klidné moře, ale i rozbouřené. Napadaly mě myšlenky, že mě pan Gabriel vyhodí, vymění, byli jsme poslední.

Řešili jste vaši pozici?

Bavili jsme se o tom, já nic vzdávat nechtěl. Být to v kterémkoli jiném klubu, odvolali by mě. Tady se projevila neskutečná zkušenost pana Gabriela. Vyhodnotil si, že problém není ve fotbale, ale ve výsledcích. Věřil tomu, podržel mě. Říkal, ať neblbnu a dělám práci, jak nejlépe umím.

Vlastimil Gabriel, ředitel a majitel fotbalového Varnsdorfu.

Kdy přišel zlom?

Už ke konci podzimu. Hráči tomu uvěřili, chytli jsme se s Kroměříží a do konce podzimu jsme neprohráli. Mančaft začal být sebevědomější. Podzim nás zocelil a na jaře jsme odrazili od dna, kluci to zvládali výborně. A i když jsme pořád byli na hraně sestupu, nepodělali se z toho. Hrozně si toho cením. I faktu, že jsme nedostali ani jednu červenou kartu, že se hráči nenervovali. Tým žil záchranou.

Dá se to považovat za zázrak? Pasovali vás na kandidáta sestupu.

Měli jsme mladé a neznámé hráče, i moji kolegové počítali, že jednoznačně sestoupíme. Největší zásluhu na tom má pan Gabriel, musím pochválit i kluky z realizáku Petra Papouška a Radka Porcala, dýchali pro klub. A taky Luboše Šose, kterému jsme přezdívali zabiják nebo smrťák. Vedl nám silové tréninky, je to MMA zápasník, muž v pozadí. Potkat ho o půlnoci ve Varnsdorfu, zahodím peněženku a běžím pryč. (smích)

Proč jste se rozhodl v Kotlině nepokračovat?

Ze začátku jsem měl elán, hroznou chuť, v prvním roce byla pohodička, ve druhém nervy. A kdybych měl jít do třetího roku, už bych necítil ten drajv jako na startu. Už by mě nemělo co překvapit. Zažil jsem tam všechno. Sklouzl bych k rutině. Chci novou výzvu, naučit se něco nového, posunout se dál. Zkušenosti z Varnsdorfu byly k nezaplacení, ale teď už by byly ty samé. Dám možnost jinému, který ten drajv přinese. A třeba se jednou vrátím. Je dobré odejít v pravý čas. A jsem rád, že odcházím s čistým štítem, v dobrém, a ne po sestupu, to by bylo daleko horší. Chci poděkovat i fanouškům, i když jich logicky není tolik jako ve Spartě. I když jsme prohráli, podpořili nás, říkali: Příště to vyjde. Dávali nám motivaci a chuť fotbal dělat. Varnsdorf je dobrá značka!

A proč jste zpět v Liberci?

Probírali jsme se sportovním ředitelem Theem Gebre Selassieem hráče, které mají ve Varnsdorfu. Když jsem mu řekl, že tam skončím, dal mi možnost návratu. Pak jsem se spojil s novým trenérem Radkem Kováčem, zda by to připadalo v úvahu. Bavil jsem se i s ředitelem Honzou Nezmarem. Cítil jsem zájem, kývl jsem. Je to nová výzva. Sice mám ambice být hlavní trenér, ale ne tak velké ego, že bych nemohl být asistent. Slovan Liberec je moje srdcovka, stejně tak jeho fanoušci, ani rolí asistenta nepohrdám, vážím si toho. Radek si bere svůj realizační tým a co mám zprávy, jsou to fajn kluci. Věřím, že mezi ně zapadnu.

Útočník olomoucké Sigmy Michal Hubník bojuje o míč s libereckým Miroslavem Holeňákem.

Čím vás to obohatí?

Můžu pochytit nové trendy, v Liberci se pracuje malinko jinak, je tady větší servis, tým lidí okolo. Ve Varnsdorfu jsme byli tři. Zde to bude jiné i ohledně moderních technologií. Budu mít na starosti malinko víc věcí, i práci s nejtalentovanějšími hráči Slovanu ve formě individuálních tréninků. Ve Varnsdorfu se nám dařilo posouvat mladé, na to chci navázat v Liberci. Priorita je práce v A-týmu a být po ruce Radkovi. Mohlo by fungovat, těším se. Vracím se domů.

Odcházel jste za majitele Ludvíka Karla, zpátky jdete za Ondřeje Kanii. I to je důvod?

Možná také to je impuls, že se rozjíždí něco nového a člověk u toho chce být. Vím, že mávnutím kouzelného proutku nebude všechno růžové. Hodně lidí má velká očekávání, ale nemusí jít všechno rychle. Ale těším se. I na to, že budeme navazovat na pana Karla. Kolik toho pro Liberec udělal, to je neskutečné. Jeho éra se docení možná až za pár let, někomu to třeba ještě teď nedochází. Co během své vlády předvedl, to byl fakt majstrštyk!