Brněnský trenér Machálek: Takhle se v první lize nemůžeme zachránit

„Nejsem naivní. Náš bodový zisk z domácích utkání je až ostudný. Nemůžete se zachránit, když budete takhle ztrácet doma,“ řekl včera v návaznosti na nedělní facku od Českých Budějovic, jimž Zbrojovka podlehla po bídném úvodu 1:3.

O hráčích jste řekl, že si pohrávají s osudy lidí v klubu i se svými osudy. Budete konkrétnější?

Je jasné, že se objevují ohlasy na sociálních sítích i jinde na naše vystoupení. Je to směřované na vedení klubu, na realizační tým a přímo na některé hráče. Proto říkám, že ohrožují sami sebe a v konečném součtu budoucnost celé Zbrojovky. Klub bude úspěšný, pokud bude úspěšný na hřišti. Všechno spolu úzce souvisí.

Hraje se aktuálně i o vaše místo?

S tím musí každý trenér počítat. Nejsem naivní, opravdu náš bodový zisk z domácích utkání je až ostudný. Nemůžete se zachránit, jestliže budete takhle ztrácet doma. Náš cíl je záchrana, my mu jdeme vstříc poctivými výkony na hřištích soupeřů, ale doma, když to máme potvrdit... Možná nám chybí povzbuzení od fanoušků, ale dovedu si živě představit, jak by reagovali na takový úvod našeho utkání, jako jsme předvedli s Českými Budějovicemi. Já bych se jim vůbec nedivil.

Máte vysvětlení?

Budějovice na nás byly velmi dobře nachystané, naše reakce na jejich hru však byla pomalá. Hráči nemají právo nebýt koncentrovaní od první minuty. My jsme nad tím přemýšleli, zda nezměníme rozcvičení a další věci, ale já si myslím, že v tom to není. Do některých zápasů vstoupíme výborně a do jiných nevalně, přitom rozcvičení je pořád stejné. Je to tedy o hlavách hráčů, o jejich zodpovědnosti, koncentraci.

Co když se ukazuje, že po svém mužstvu chcete něco nad jeho schopnosti? Že když má doma tvořit, není na to postavené?

Odpovím otázkou: jak to, že to s Budějovicemi šlo ve druhém poločase?

Dva rychlé góly rozhodly. České Budějovice braly v Brně všechny body

Možná proto, že vedly 2:0 a nikam se nehnaly.

Je to o našem vstupu do utkání. Budějovice ho zvládly takticky, hrály systém 5-0-5 s odskakováním útočníků, a my jsme na to reagovali tak, že jsme hlídali nikoho. My doma musíme soupeře dostat pod drtivý tlak a donutit ho k chybám. To se nám nepodařilo, i když to byl náš záměr, abychom na soupeře nastoupili. Ve středu si to s hráči rozebereme.

Pokud mužstvu věříte, že to zvládne, jde pak špatný obraz hry za vámi?

Hráči věděli, co mají dělat. Je to o tom, že nám chybí rozhodovací schopnosti a reakce zkušených hráčů. Na můj vkus je tam pak zbytečná obava o inkasování gólu. S tím se ale fotbal nedá hrát. Nebudete úspěšní, když budete mít strach. O tom se budeme bavit. Chceme si říct, jaká cesta vede k úspěchu.

Cítíte nad sebou bič?

Takhle nepřemýšlím. Jsem člověk, který chce maximum pro klub. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej, toho se držím. Nedivím se, že každý klub přemýšlí nad tím, jak se dostat ze svízelné situace, a v mnoha případech výměna trenéra přinese okamžitý efekt. Někdy ne dlouhodobý, ale většinou to zabere. Je jasné, že něco udělat musíte. To jsou zažité věci a my trenéři je respektujeme.

Hrozí akutně i vám?

Bavil jsem se obecně. O žádném ultimátu nevím, ale na druhou stranu vnímám, že nesu plnou zodpovědnost. Za nic se neschovávám. Na druhou stranu si nejsem vědom, že by zásadní díl viny na našich výsledcích ležel na realizačním týmu.

V postupové sezoně s Líšní jste uvažoval o rezignaci, když mužstvo stagnovalo. Uvažujete o podobném kroku ve Zbrojovce?

Naznačil jsem vám, že se vždycky snažím udělat maximum pro dobro věci. To s tím úzce souvisí. Na druhou stranu znovu opakuji, že kdybych viděl systémové chyby a podobné problémy, tak řeknu ano, nějaké chyby děláme. Ne že bych to chtěl házet na hráče, ale oni to momentálně nezvládají zejména psychicky. Jsou schopni podat nadstandardní výkon na Slavii, tak se přece nebudeme prezentovat ustrašeně doma s Příbramí a prvních třicet minut s Českými Budějovicemi. To vám rozum nebere. Přemýšlíte, kde je chyba, když to v některých případech jde, v některých ne. Zakopaný pes je asi v hlavách a v přístupu hráčů. Realizační tým - a nemyslím tím sebe – dle mého názoru pracuje výborně, dělá pro to maximum. Tady se vracíme k tomu, že se hazarduje s jejich prací a znehodnocuje se. To mně vadí.

Zvažujete škrty v kádru jako zdvižený ukazováček směrem k mužstvu?

Co jsem přišel do Zbrojovky, tak se neustále bavíme o tom, že je potřeba vybudovat silný tým s partou kluků, jako to mají třeba v Líšni nebo v Pardubicích. Neustále nad tím přemýšlíme, ale ona je to i otázka možností a reakcí. Teď ale máme v hlavách jen příští zápas a Pardubice.