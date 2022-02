Jabloneckou výhru zařídil Kratochvíl. Na voleje si věřím, říká

Kýžený tříbodový zisk zajistil jabloneckému celku záložník Kratochvíl, který skóroval zkraje druhého poločasu.

„Určitě se nám trošku ulevilo, ten první zápas po přestávce je vždy důležitý. Navíc pro nás po tom hodně, opravdu hodně nepovedeném podzimu to byla obrovsky důležitá výhra, abychom šli rychle pryč od těch barážových pozic,“ tvrdil 25letý Miloš Kratochvíl. „My nechceme hrát o dvanácté, třinácté místo, abychom jen nehráli baráž. Chceme se ještě poprat o tu prostřední skupinu, ale zároveň musíme být pořád nohama na zemi.“

Kratochvíl se trefil ve 49. minutě, kdy se z osmi metrů opřel parádně do padajícího míče a z voleje ho poslal nekompromisně a přesně do sítě.

„Já si na tyto voleje věřím a kluci, co mě tady znají, vědí, že to často trefuju. Nemyslel jsem si, že pošlu balon někam na tribunu, spíš jsem počítal s tím, že to gól bude,“ řekl o vítězné trefě jablonecký středopolař.

Dvě minuty poté se ocitl v podobné pozici, ale tentokrát gólman Stejskal jeho pokus zneškodnil. „Možná se zdálo, že to byla ještě větší šance, ale nějak mi na to nevycházel krok a měl jsem to mezi levou a pravou nohou. Kdyby mi to šlo víc na pravou, tak jsem se do toho mohl víc opřít, ale takhle jsem míč na bránu jenom jakoby hodil.“

Výhra se na náročném terénu nerodila snadno, Olomoučtí byli naprosto vyrovnaným soupeřem a také si vypracovali několik velkých šancí. „Hřiště bylo fakt těžké a byla to taková válka se šťastným koncem pro nás. Zápas byl vyrovnaný a spíš remízový, Olomouci neuznali v prvním poločase gól, ke konci ještě trefili tyč... Prostě jsme asi byli fakt šťastnější a zaplaťpánbůh za to,“ uznal Kratochvíl.

Jablonci už chyběli elitní útočníci Čvančara s Doležalem, šanci na hrotu tak dostal Silný, posila z Líšně, pro něhož to byla prvoligová premiéra.

„Silňas na to, že to byl jeho první zápas v lize, hrál fantasticky. Vyhrával souboje, uhrával balony a určitě nám pomohl,“ chválil novice v týmu ofenzivní záložník Miloš Kratochvíl, od kterého se budou na jaře po odchodu dvou gólových forvardů nejspíš čekat „kanadské“ body.

Zatím má v letošní sezoně ligy bilanci jen 2+1. „Já čekám ta čísla hlavně sám od sebe. Přece jen nejsem v Jablonci krátkou dobu, nějakou pozici jsem si vydobyl, takže doufám, že budu pro tým co nejvíc prospěšný.“

To může Kratochvíl potvrdit hned tuto středu, kdy Jablonečtí hostí od 14.00 ve čtvrtfinále poháru Mladou Boleslav.