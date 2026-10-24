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Chance Liga 2026/2027

Nouzovka? Bez Zlína bych nehrál půl roku, líčí Kratochvíl. Proč mu nevyšla cizina?

Petr Fojtík
  9:30
Fotbalisté Zlína prohráli v Pardubicích 0:3 a zůstávají po 11. kolech Chance...

Fotbalisté Zlína prohráli v Pardubicích 0:3 a zůstávají po 11. kolech Chance ligy přikovaní ke dnu tabulky s pouhým jedním bodem. První zápas za Zlín odehrál Miloš Kratochvíl (vpravo). (říjen 2026) | foto: FC Zlín

Fotbalisté Zlína prohráli v Pardubicích 0:3 a zůstávají po 11. kolech Chance...
Jablonecký záložník Miloš Kratochvíl
Jablonecký hráč Miloš Kratochvíl (vlevo a olomoucký gólman Tomáš Digaňa v...
Jablonecký útočník Matouš Krulich (zády) slaví s Milošem Kratochvílem svůj gól...
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Zdráhá se to označení použít. Nakonec ale uzná, že víceméně sedí. Angažmá ve Zlíně může být pro kreativního fotbalového záložníka Miloše Kratochvíla přechodnou variantou, za kterou je ovšem poslednímu týmu Chance ligy vděčný.

„Nechtěl jsem být půl roku bez fotbalu. Děkuji Zlínu, že mi šanci dal a vyhověl mi i se smlouvou,“ říká Kratochvíl, který si po dvou letech v Trnavě prošel martyriem hledání zahraničního angažmá.

Na čem to ztroskotalo?
Svým způsobem jsem si to zavinil sám. Neprodloužil jsem smlouvu se svým manažerem ani s Trnavou, která mi nabízela pokračování. Chtěl jsem ještě ven, i s ohledem na rodinu. Kluk jde za dva roky do školy. Bylo tam něco z Polska, Maďarska, Řecka, kde by to pro nás bylo ideální. Něco jsem odmítl i z Česka, něco nevyšlo, protože třeba tým změnil trenéra a tak dále.

Jablonecký záložník Miloš Kratochvíl

Špatně jste odhadl situaci?
Měl jsem lidi, kteří měli mandát jednat v určitých krajinách. Jeden pán ho měl na Polsko, což pro mě byla priorita. Ale bohužel to začali řešit i další lidé, o kterých jsem třeba vůbec nevěděl anebo to tam řešit neměli. Nedělalo dobrý dojem, když kvůli vám do jednoho klubu volá více manažerů. To stejné se dělo v Maďarsku, Řecku či na Kypru. Nabízeli mě agenti, s kterými jsem nebyl v kontaktu. Nevím, jestli si chtěli něco přivydělat, nebo mi pomoct, ale naopak mi to uškodilo. Za ty tři měsíce jsem jen telefonoval. Situace se zkomplikovala a už to pak nešlo ukočírovat.

Poučil jste se?
Vzal jsem si z toho spoustu věcí. Zajímá mě práce agenta, baví mě komunikovat, chci se po kariéře pohybovat ve fotbale. Ukázalo mi to, jakým způsobem se to nedělá. Samozřejmě ne všichni takoví jsou. Ve Zlíně mám smlouvu do 30. června 2027 a už vím, jak s tím mám nakládat případně po sezoně.

Chance Liga 2026/27

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Zlín je tedy nouzové řešení?
Takhle to zní hrozně blbě, ale ono to tak vypadá. Ve finále jsem byl rád, že mě Zlín chtěl. Přišel jsem ve čtvrtek a ještě v úterý večer jsem měl na stole tři varianty do zahraničí. Vypadalo to, že to vyjde, ale ve středu odpoledne to všechno spadlo a řešil jsem už jen Zlín, který se mi ozval už dříve. Zdálo se, že to teď nevyjde, že klub má hodně hráčů, což je pravda, ale nakonec to majitel pan Červenka, generální manažer pan Grygera i trenér Hoftych podpořili.

Je složité přijít k poslednímu týmu ligy?
Není to příjemné. V Jablonci jsme hráli o poháry, i když poslední dva roky, co jsem dělal kapitána, jsme se pohybovali dole. Ale pořád tam byly velké ambice, to stejné v Trnavě, která chce hrát o titul, skončit nejhůře do třetího místa. Je to pro mě změna, ale nejsem tím tak zasažený jako kluci, kteří tady jsou od začátku. To je život. Věřím, že se chytneme.

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Před týdnem v Pardubicích jste odehrál soutěžní zápas po pěti měsících a jednom dni. Jaký byl?
Ani jsem netušil, že je to tak dlouho, ale dlouhé to fakt bylo. Není mi osmnáct, abych byl ze zápasu vyjukaný. Je jasné, že pro mě nebyl lehký. Přijdete do nového týmu, ještě v situaci, ve které se Zlín nachází. Nebyl to povedený zápas, prohráli jsme 0:3. Z osobního hlediska jsem byl překvapený, že jsem vydržel celé utkání.

Týden předtím proti Slavii jste se na utkání ještě necítil?
Můj příchod do Zlína byl hektický a po přípravném duelu s Prostějovem mě chytl sval. Celý týden před Slavií jsem netrénoval a čekalo se na vyšetření. Šel jsem až na předzápasový trénink, ale to už jsme nechtěli riskovat. Bylo by to na škodu.

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A že jste vydržel celý zápas?
Jednak mi pomohli kluci na hřišti, ale měl jsem dobře natrénováno. I když jsem nehrál pět měsíců, udržoval jsem se hodně. Naběhal jsem asi 260 kilometrů po polích a pak jsem začal trénovat s farmou Trnavy, abych byl alespoň s balonem. Dělal jsem všechno, abych byl připravený, až něco přijde.

Zaskočilo vás, o kolik byly Pardubice lepší?
Nepřekvapily mě. Sledoval jsem českou ligu. Viděl jsem jejich zápas s Jabloncem, který doma mlely, ale ten tam vyhrál z ničeho 2:0. Hrály dobře i na Spartě. Překvapil mě spíše náš výkon, neměli jsme skoro žádnou šanci.

V čem je největší problém Zlína?
Jsem tady krátce, abych něco hodnotil. Ale řekl bych, že bychom měli přidat do ofenzivy. Dáváme málo gólů.

Fotbalisté Zlína prohráli v Pardubicích 0:3 a zůstávají po 11. kolech Chance ligy přikovaní ke dnu tabulky s pouhým jedním bodem. (říjen 2026)

V tom byste měl pomoct vy, ne?
Když jsem sem šel, četl jsem, že přichází playmaker. (smích) Ale to podle mě nejsem. Znám svoje přednosti. Dával jsem góly, nahrával jsem na ně, hrál jsem v Jablonci pozici desítky, ale to bylo pod Petrem Radou. Jako tvůrce hry se necítím. Jsem spíše osmička, která běhá nahoru dolů. Samozřejmě rád hraji s balonem a budu rád, když Zlínu pomůžu s produktivitou.

Bude teď v sobotu doma Olomouc těžší sok než Pardubice?
V lize je každý soupeř těžký, někdo více, každý má svůj styl. Pardubice jsou extrémně rychlé dopředu, Olomouc je silná ve hře s míčem. Je hodně fotbalová. Bude to jiný zápas než v Pardubicích a doufám, že lepší pro nás.

Co rodina? Vzal jste ji do Zlína?
Zůstala v Trnavě. Malý tam chodí do školky. Moc se nám tam líbí. Jsme tam spokojení. Moje snoubenka od začátku, mně to chvíli trvalo. Brát syna na pár měsíců sem by nebylo rozumné, když nevím, co bude v zimě. Z Trnavy je to hodina a půl cesty, což se dá. V autě si vyřeším nějaké věci, poslouchám podcasty. Někdy přespím ve Zlíně. Zatím to funguje. Chodím spát o půl desáté, abych mohl vstávat brzo.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 11 6 1 4 14:14 19
7. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
8. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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