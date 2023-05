Jablonecký Kratochvíl je po zranění zpět. V Pardubicích zvládl poločas

„Jsem šťastný, že jsem zpátky na hřišti. Říkal jsem trenérům, že jsem připravený na část zápasu a myslím, že jsem ten poločas kondičně tak nějak zvládl. Škoda jen, že se nám to v Pardubicích nepovedlo výsledkově,“ řekl pro jablonecký web 27letý Kratochvíl.

Kreativní středopolař předtím odehrál za Jablonec poslední ligový duel 4. února. Doma proti Zlínu nastoupil v základní sestavě, ale kvůli zranění musel být na sklonku první půle střídán.

„Špatně se mi propnula noha a měl jsem přetržený postranní vaz v koleni. Nemusel jsem na operaci, ale léčí se to prostě dlouho. Je pak potřeba mít tu nohu silnou, abych se mohl vrátit do soubojů. Bylo to hrozné, rád bych do toho zase naskočil co nejdříve, ale Skuhry (kondiční trenér David Skuhravý) mi pomohl hrozně moc asi i v tom, že mě brzdil. Štve mě, že jsem vynechal vlastně půlku sezony, je to fotbal, ale je to nepříjemné,“ podotkl Kratochvíl, jenž má dosud v nejvyšší soutěži na kontě 129 zápasů, z toho 108 v dresu Jablonce, kde působí už od června roku 2018, ovšem často ho trápila zranění.

Jablonečtí fotbalisté ukončí nepovedenou sezonu v neděli doma proti Teplicím, které už také nemají starosti se záchranou, takže už půjde jen o konečné umístění. „Cítím se dobře, koleno je super, ani o něm nevím. Určitě budu chtít nastoupit,“ přeje si Miloš Kratochvíl.