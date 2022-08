Kratochvíl lobem vyděsil Slavii. Půl metru vedle, litoval jablonecký záložník

„Mandyho (Mandouse) znám, Slavii sledujeme všichni a vím, že často stojí venku. Tohle nebyl můj úplně první pokus v lize, kdy jsem to takhle z dálky zkusil, ale dneska jsem tomu byl asi nejblíž, abych to trefil... Skončilo to ale, myslím si, tak půl metru vedle,“ litoval šestadvacetiletý jablonecký záložník Miloš Kratochvíl, který byl v nedělním duelu 3. prvoligového kola blízko k senzačnímu vyrovnání a jeho trefa by zřejmě získala titul „gól roku“.

Do konce zbývalo pár vteřin, věřil jste, že váš lob skončí v bráně a přinese vám bod?

Viděl jsem, že to letí do brány, ale asi jsem to trefil trošku přes šajtli. Už jsem toho měl plné zuby, byla to snad poslední síla, kterou jsem v sobě ještě našel. Je to strašná škoda, mrzí mě to, hráli jsme přes osmdesát minut v deseti proti Slavii, o které všichni víme, jak je na tom kondičně a hlavně fotbalově. Nebylo to nic jednoduchého a opakuju, strašná škoda, že nám to tam nepadlo.

Zkoušíte trefit bránu z půlky hřiště často na tréninku?

Tak na tréninku většinou nehrajeme takhle velké hry, takže to není z takové dálky, ale povedlo se mi to občas, bohužel v zápase ještě ne.

Po vyloučení Surzyna jste šli velmi brzy do deseti, jak moc vás to srazilo?

Samozřejmě to byl velký zásah, hlavně proti Slavii. S ní i jedenáct na jedenáct je dvakrát těžší než někdy proti ostatním týmům. To nechci snižovat sílu jiných mužstev, ale Slavia asi momentálně má největší kvalitu v Česku. A když pak jdete do deseti v šesté minutě, je to ohromně těžké, ale klobouk dolů před všemi za to, co v oslabení na hřišti nechali. Nechci to zase nějak moc chválit, protože to skončilo za nula bodů, ale nechali jsme tam všichni všechno. Je jen škoda, že nás to v tom konci neodměnilo.

Jak se později ukázalo, trestný kop po červené kartě, že kterého jste dostali první gól, zahrával Usor z místa o pět metrů blíž k brance, než se přestupek stal...

...přiznám, že jsem se to dozvěděl až po zápase, protože v tu chvíli jsme všichni řešili tu červenou kartu, která ale asi byla jasná. Vůbec nevím, kam si slávisté ten balon dali, ale to si prostě musí pohlídat rozhodčí, to asi není úplně na nás, abychom to hlídali.

V prvním poločase jste se dožadoval penalty za ruku v pokutovém území, jak jste viděl tu situaci, u které jste byl hodně blízko?

Já jsem viděl jasnou ruku Santose. Rozhodčí mi nejdřív řekl: jo, viděl jsem ruku, ale byla u těla. Přitom tu ruku měl daleko od těla, já jsem to jasně viděl. Už nevím, jaké ruce se pískají, nechápu, proč tohle nebyla penalta. A před druhým gólem Traoré z úhlu centroval, ale podle mě už byl balon za lajnou a rozhodčí to nechali hrát. Nechci ale říkat, že nás rozhodčí poškodili, to ne, ale je to škoda.

V dlouhém oslabení jste Slavii vzdorovali, ale o gól jste prohráli a v tabulce máte jen bod. Vidíte přesto nějaký progres Jablonce po úvodní vysoké porážce od Bohemians?

Kdo rozumí fotbalu, asi by to měl vidět. Je to lepší, pod novým trenérem chceme hrát trochu jiný styl, takže je to pro nás nové, ale sžíváme se s tím. Progres tam určitě je, proti Slavii jsme měli první velkou šanci, Vlado Jovovič šel sám na brankáře a mohli jsme jít do vedení my. V Boleslavi jsme také mohli jít do náskoku na tři jedna, ale byla z toho remíza. Zatím to štěstí, které je k tomu také potřeba, nemáme. Herně jdeme určitě nahoru, to je důležité, ale ze tří zápasů máme bod, což je samozřejmě málo, takže už potřebujeme, aby přišla i vítězství.