Další letní galeje brankáře Buchty: Možná si řeknu o úlevy

Nevystrašilo vás tolik běhání na úvod přípravy?

Možná to postrašilo. Já jsem zažil tvrdší tréninky v Rumunsku, ale byl jsem mladší, takže jsem stíhal, teď nevím, jestli budu všechno stíhat. Vždycky chci odtrénovat to, co ostatní, abych věděl, jestli vůbec stíhám. Ale pokud to bude těžké, tak mám věk na to, abych si sem tam řekl o nějaké úlevy a uvidíme, jak mi Latoš vyjde vstříc.

Předloni jste říkal, že vás žena přesvědčila, abyste rok pokračoval. Loni, že budete jak Buffon chytat ještě dva roky. Co letos?

Budu jak brankář Černý, co byl v Anglii. Taky už končil ve čtyřiatřiceti a pak ještě pětkrát o rok prodloužil. Nechci koukat do budoucna. Cítím se dobře, dostal jsem ještě na rok smlouvu a bude na mně, jestli se budu držet a stačit mladším. Pokud jo, uvidíme. Nechci předbíhat, jestli budu ještě chytat dva tři roky, nebo to bude poslední sezona. Půjdu od zápasu k zápasu, od tréninku k tréninku.

Hrál ve vašem pokračování roli nový trenér?

Ani ne. Trenérů jsem zažil hodně, Latoš bude mít zase jiné metody, těším se na ně. Podle plánu, co máme na nástěnce, to bude tvrdší. Aspoň zjistím, jestli na tvrdší tréninky ještě vůbec budu fyzicky mít. Věřím, že to zvládnu, že všichni kluci budou chtít svoje místo. Zdravá konkurence je dobrá, uvidíme za měsíc, jak se tým poskládá.

Co řekli o Buchtovi Radoslav Látal, trenér Sigmy: „Jsem rád, že nekončí. Má kvalitu, sehnat dobrého brankáře je těžké.“

„Jsem rád, že nekončí. Má kvalitu, sehnat dobrého brankáře je těžké.“ Ladislav Minář, sportovní manažer Sigmy: „Kdybychom se s Milošem nedohodli, tak máme dva kvalitní gólmany. Zájem jsme měli, on taky. Teď musíme přemýšlet, jestli má cenu držet tři gólmany.“

Máte ještě vůbec chuť do drilu?

Chuť je stále stejná. Věk sice nezastavíte, ale abyste stíhal mladší kolegy, musíte do toho dát pořád sto procent. Dovolená byla dostatečně dlouhá, takže jsme si odpočinuli. Měli jsme individuální plány, ale teprve teď začne dril. Co natrénujeme v přípravě, z toho budeme těžit v sezoně. Od prvního dne mákneme.

Vypadá to tak. Víte, co můžete od trenéra Látala čekat?

Změna trenéra je pro každého hráče impulz, chce se ukázat a dokázat mu, že místo v sestavě bude patřit jemu. Uvidíme, co od něj čekat. Máme informace, že to bude tvrdší. Každý trenér má svoje věci, kterým věří, a proto je úspěšný. Věřím, že bude úspěšný tak, jak byl v jiných klubech. My mu s tím musíme pomoct, jít tomu naproti, věřit tomu a bude to dobré.

Jak hodnotíte čtyři roky pod trenérem Václavem Jílkem, který odešel do Sparty?

Velký přínos. Jeho tréninky měly hlavu a patu. Je vidět, že tomu Venca rozumí. Nebylo to úplně až tak náročné, jak jsem byl zvyklý třeba z Rumunska, ale konstantně podobné tréninky, které měly úroveň. Musíme mu poděkovat, že některé kluky posunul výkonnostně dál. Věřím, že se mu bude dařit ve Spartě a Latošovi tady. Už se těším na začátek.

Co jste trenérovi Jílkovi řekl na Spartu?

Neprobírali jsme to, jen jsme prohodili pár slov. Říkal jsem mu, že pokud by to nevzal, tak by byl proti sobě, protože přece jen Sparta je jeden z největších klubů a je sen každého tam trénovat nebo hrát. Je to posun v jeho kariéře. My mu musíme poděkovat za to, jakou tady odvedl skvělou práci. Teď bude na něm, jestli se prosadí ve Spartě, kde bude tlak větší než v Sigmě. Ale je kvalitní trenér a já věřím, že to zvládne.

Odešel klíčový záložník Kalvach. Jak vidíte sílu týmu?

Síla se ukáže. Věřím, že trošku stoupne tím, že je nový trenér, nová motivace pro kluky, kteří nedostávali tolik příležitostí. Kádr bude potřeba doplnit, víme, jaké máme možnosti. Doufám, že nějací zkušenější přijdou a pokud chytneme začátek, který se nám minulý rok nepovedl, tak síla mužstva zůstala stejná. Že odešel Kalvi, je velká ztráta. Ale jeden hráč se dá vždycky nahradit. Horší by bylo, kdyby klíčových hráčů odešlo čtyři pět naráz.

Máte hodně zkušeností, poznal jste spoustu hráčů. Konzultuje s vámi trenér či vedení posily?

Určitě ne, na to jsou v klubu jiní lidé. Přehled možná nějaký mám, ale kluci, co kolem toho dělají, mají přehled ještě větší. A hlavně je to na trenérovi. Ten má přehled daleko větší než já.

Dáte si do sezony osobní cíl?

Být zdravý, konkurenceschopný. Každý by chtěl chytat, tak i já. Ale nejde ani o jednotlivce, spíš o tým. A my jsme si dali cíl, abychom nehráli o záchranu, nebyli v té situaci jako minulý rok. Chtěli bychom být co nejvýš, ale to se ukáže až v zápasech, které nás prověří.