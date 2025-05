Proti ostravskému Baníku (3:0) odehrál poslední čtvrthodinu posledního ligového zápasu a pak si společně s ostatními slávisty došel i pro mistrovskou medaili. Gratulaci k titulu se následně jen pousmál, protože sám ví, že na něm tentokrát má jen minimální podíl.

Ale myslíte, že to v sobotu večer v Edenu někomu vadilo?

„Když jsem stál před střídáním za lajnou a slyšel jsem, jak stadion skanduje moje jméno, měl jsem slzy v očích,“ líčil devětatřicetiletý veterán, jenž se (velmi pravděpodobně) loučil nejen s fanoušky, ale s celou kariérou.

„Jakmile za mnou vzápětí přiběhl Béřa a předal mi kapitánskou pásku, úplně mě to položilo a málem jsem se rozbrečel. Fakt jsem měl co dělat, abych to zastavil. Musel jsem se znovu nakopnout, v zápase není čas na žádné dojímání.“

Teď už se dojímat můžete.

Jsou to neskutečné, úžasné emoce. Po Jablonci, kde jsem minulý týden nastoupil a my dostali tři góly a prohrálo se, jsem byl zlomený. I na tréninku mi bylo na nic a vůbec jsem nevěděl, co bude. Až jsem z toho byl trochu nesvůj.

Opravdu?

Trenér má spoustu hráčů, které mohl do posledního zápasu dát, ale vybral mě. Děkuju jemu i ostatním, kteří mi tuhle rozlučku umožnili udělat. Panu Tvrdíkovi, panu Tykačovi.

Komu ještě?

Samozřejmě fanouškům, kteří byli úžasní. Moc jsem si přál, aby se to pro mě tady v Edenu celé uzavřelo. A ještě jednu velkou motivaci jsem měl.

Ano?

Moji dva kluci, pět a sedm let. Oba jsou samozřejmě velcí slávisti a přáli si mě vidět hrát na velkém stadionu. Věřím, že byli nadšení. Že si to užili stejně jako já.

Je tohle definitivní tečka za kariérou?

Ve Slavii určitě, neplánuju hrát už ani za béčko. Stát se může samozřejmě cokoli, ale myslím si, že tímhle dnem všechno hezky vygradovalo.

Slávistický útočník Milan Škoda odehrál v aktuálním ročníku 17 zápasů za druholigové béčko a vstřelil za něj tři góly. Za první tým nastoupil do posledních dvou zápasů sezony dohromady na 32 minut. I díky tomu je počtvrté v kariéře mistrem.

Chyběl jen vstřelený gól, měl jste ho v hlavě?

Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Bylo by to nejvíc, ale taky asi až moc idylické. Vždyť jsem neměl žádnou šanci, takže mě to ani nemůže mrzet. Jsem šťastný, že jsem dostal možnost si zahrát a hlavně, že zápas dobře dopadl. V klidu jsme zvítězili tři nula. Super.

Když jste v zimě 2020 odcházel ze Slavie do Turecka, podobné loučení chybělo. Bál jste se, že už na něj nedojde?

Tenkrát to ani jinak nešlo. Byl začátek ledna, zimní přestupové období a po posledním prosincovém zápase jsem si vůbec neuměl představit, že budu odcházet.

Dal jste dva góly Českým Budějovicím, hořce jste zmínil končící smlouvu.

Všechno se seběhlo hrozně rychle, přestoupil jsem do Rizesporu, ale od první chvíle jsem toužil se do Edenu vrátit a kariéru ukončit tady. Jakmile jsem znovu po letech ve Slavii podepsal jako hráč pro béčko, ta myšlenka opět ožila.

Spoustu fotbalistů si svou rozlučku naplánuje, pozve kamarády a bývalé spoluhráče. Vy jste fakt věřil, že se to povede v soutěži?

Nejsem sebestředný člověk, který by nutně potřeboval, aby mu lidi zatleskali. Ale postupem času jsem si začal říkat: „A proč vlastně ne?“ Takové příběhy mám rád, i když je možná pravda, že jsem si za tím tady občas šel až moc...

Co bude dál?

Ještě nevím, nic není domluvené, ale věřím, že v nějaké roli zůstanu ve Slavii. Nechci být na hřišti a na manažera zase nemám zkušenosti. Proto bych rád pomáhal, koukal, učil se. Chci poznat klub z jiné strany a pak se uvidí.

Jak vnímáte, když o vás fanoušci mluví jako o novodobé slávistické legendě?

Líbí se mi to. Víte, my společně s fanoušky a lidmi z klubu za všechny ty roky zažili neskutečné emoce. Od totální smutku a zoufalství až po extázi nesmírné radosti. Někdy jsem se cítil úplně na dně. I proto si všech úspěchů, které přišly, sakra vážím. Vím, jak to bylo těžké a že nám tady šlo kolikrát o kejhák. I to, že jsme bok po boku zažili úspěchy i neúspěchy, nás s fanoušky hodně spojilo.

Dokážete vybrat jeden moment, který si budete se Slavií vždycky spojovat?

Takových je spoustu. Ale kdybych opravdu musel vybrat jeden, řeknu první titul, který jsme slavili na Strahově. To bylo prostě nesmyslný.