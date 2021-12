Bez gólu, bodů i fanoušků. Škodův návrat do Edenu: Cítil jsem se divně

A přece se stalo.

V modrém dresu se svou jedenadvacítkou na zádech vypochodoval před výkopem z kabiny na trávník jako poslední. Rozhlédl se po prázdných tribunách a šel do boje proti červenobílým barvám. Nezvyk, viďte?

„Musím říct, že když jsem se ráno probudil, měl jsem divný pocit. Je to prostě jiné, než když jsem byl ve Slavii,“ popisoval. „Když jsem tehdy odcházel do Turecka, neuměl jsem si představit, že se tohle ještě stane. Dolehlo to na mě,“ připustil.

Není se co divit. Po těch letech...

Ve Slavii jich strávil osm. Zažil období, kdy se klub pohyboval na hraně. Skoro sestoupil a on hrál na stoperu. Pak se vrátil do útoku a prostřílel se až do reprezentace: tituly, Liga mistrů i plakát na fasádě stadionu

Škodova obří podobizna tam visí vedle Stanislava Vlčka, Vladimíra Šmicera, Iva Knoflíčka, Františka Veselého, Vlasty Kopeckého, Antonína Puče a Františka Pláničky. Legenda vedle legendy!

„Vlastně jsem si to ani moc neužil. Nejen, že jsme prohráli, ale hlavně nebyl plný stadion. Emočně to fakt nebylo jednoduché,“ krčil rameny.

Budou to v týdnu přesně dva roky, co hrál v Edenu naposledy. Tenkrát dal při slávistické výhře 4:1 nad Českými Budějovicemi dva góly a stadion bouřil: na hromové „Milan“, které se ozývalo ze severní tribuny, odpovídal zbytek hlediště ještě hlasitějším „Škoda!“

„Jo, bylo to úžasný,“ popisoval tehdy ještě slávistický kapitán. A dodal: „Teď jen doufám, že to nebyl můj poslední zápas v Edenu.“

Tenkrát ve Slavii toužil zůstat.

Jenže zrovna končil podzim, během kterého toho Škoda moc nenahrál. Slávisté byli v Lize mistrů, ale on se v blyštivé soutěži dostal na hřiště jen dvakrát. Jeho role ochabovala.

„Už jenom to, že mi jako jedinému v létě končí smlouva o něčem vypovídá,“ prohodil tenkrát mezi novináři. A o necelý měsíc byl pryč.

V Turecku si po třicítce splnil sen o zahraničí, rok a půl střílel za Rizespor. Stým gólem vstoupil do klubu ligových kanonýrů. Povedené angažmá.

„Ale v cizině už jsem zůstávat nechtěl, i proto jsem rád, že se ozvala zrovna Boleslav,“ říkal po svém letním návratu.

Duel proti Slavii si vyzkoušel v srpnu, kdy jeho nový tým doma prohrál rovněž 0:2. Odehrál hodinu, jen o pět minut víc než v neděli.

„Měl nakopnutý nárt, nechtěli jsme víc riskovat, a proto jsme ho střídali předčasně,“ vysvětlil Karel Jarolím, hostující trenér.

Když pětatřicetiletý Škoda místo na hřišti přepustil o šestnáct let mladšímu Filovi, zatleskal hrstce fanoušků a s černou bundou v ruce zmizel v kabině.

Na Slavii se vlastně ani pořádně nedostal do šance. Svedl několik tvrdých soubojů s domácími stopery, jednou nechtěně zboural Hromadu i brankáře Mandouse.

„Bohužel jsme si nechali dát hloupý gól, do poločasu druhý... přitom do té doby si nevybavím žádné možnosti, které by si Slavia vytvořila,“ popisoval Škoda. „Po pauze jsme mohli snížit.“

Ale to už domácí ikona v hostujících barvách po hřišti neběhala. Nebyl to povedený návrat. Kvůli výsledku, výkonu, zranění i proto, že si Škoda nemohl naplno užít ovace fanoušků.

Každý ví, že by byly obrovské.