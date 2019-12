Snad jsem v Edenu nehrál naposledy, doufá slávista Škoda

Cože?

„Už jenom to, že mi jako jedinému v létě končí smlouva o něčem vypovídá,“ prohodil mezi novináři Škoda, kterému po neděli zbývá šest tref, aby vstoupil do Klubu ligových kanonýrů stovkařů.

„To víte, že bych tady ve Slavii zůstal ze všeho nejradši, ale spekuluje se o nějakých příchodech a já zase nechci prosedět půlrok na lavičce, abych pak musel ukončit kariéru.“

Brzy čtyřiatřicetiletý Škoda prožil zvláštní podzim.

Nejdřív pomohl v domácím zápase s Kluží k postupu do Ligy mistrů, ale ve vytoužené soutěži se dostal na hřiště pořádně jen v jednom utkání - v úterý v Dortmundu. Jinak mezi elitou posbíral jen sedm minut, byl náhradníkem a totéž v průběhu sezony platilo až nezvykle často i v obyčejných ligových zápasech.

„On je přesně ten hráč, který vám v těžkých situacích, kdy dostává méně prostoru a nehraje, všem vytře zrak. Fascinuje mě jeho nezdolnost,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský. „Jsem si jistý, že v lednu a v únoru do toho dá zase všechno, bude si chtít vybojovat pozici. A já osobně bych si přál, aby hrál jako v poslední třech zápasech podzimu v Liberci, v Dortmundu a proti Budějovicím.“

Je pravda, že Škoda v závěru podzimu ožil. Zatímco od července do října nastoupil v domácí soutěži jen třikrát v základu a vstřelil jedinou branku, za prosinec nasázel čtyři a další dvě připravil.

„Možná je to pro mě trochu blbý, že podzim už končí,“ ušklíbl se. „Ale vážně: jsem rád, že jsem teď mohl do těch duelů nastoupit od začátku, že jsme to vítězně zvládli. Vlastně: celý podzim byl skvělý.“

Z klubového hlediska rozhodně. Kromě náramných evropských zážitků Slavia do zimní pauzy kráčí také s šestnáctibodovým náskokem v zádech. I proto fanoušci, kterých i o třetí adventní neděli dorazilo do Edenu přes šestnáct tisíc, z plna hrdla křičeli: „Slavia Praha, mistr ligy.“

„Možná je to trochu předčasné, ale na druhou stranu ten náskok je vážně komfortní. To jsem ještě nezažil. Pokazit si to můžeme už jen sami, rozjeté to máme neskutečně,“ pokračoval Škoda.

Může se stát, že Slavia oslaví titul ještě před startem nadstavby, což by byl unikát. Otázkou však je, zda-li u toho případně bude i její kapitán. V zákulisí se opět hovoří o exotických angažmá, ke kterým měl oblíbenec červenobílého publika blízko už před lety. Lákaly ho do Spojených arabských emirátů i do Číny.

„Ale my s ním ve Slavii počítáme,“ reagoval nyní Trpišovský a ocenil Škodův přínos: „Za svoji krátkou kariéru jsem takového hráče nezažil. Vážím si ho jako člověka, za jeho přístup, lásku ke klubu. Je to legenda, lídr, který v momentě, kdy se mu nedaří, bojuje a ukazuje pravou tvář. Každý by si z něj mohl vzít příklad.“