Do přípravy fotbalistů Mladé Boleslavi se zapojil exslávistický kanonýr Škoda

Zatím není jasné, zda bude Škoda v Mladé Boleslavi působit. „O dalších detailech jeho možného angažování v našem týmu budeme informovat,“ uvedl středočeský klub ve stručném prohlášení na klubovém webu.



Pražský rodák Škoda absolvoval v Turecku první zahraniční angažmá. Za Rizespor vstřelil celkem 19 branek a loni v červnu se v jeho dresu dočkal 100. gólu v nejvyšších soutěžích a vstoupil do Klubu ligových kanonýrů. Před odchodem do Turecka působil osm let v pražské Slavii, s níž získal dvakrát titul a se 77 brankami je jejím nejlepším novodobým střelcem. Do Slavie přišel Škoda z jiného pražského klubu Bohemians 1905.

V letech 2015-2019 nastoupil Škoda k 19 reprezentačním zápasům, v nichž vstřelil čtyři góly.

V Mladé Boleslavi v minulé sezoně působil jeho mladší bratr Michal, jenž se ale koncem května stal posilou Českých Budějovic.