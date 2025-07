Strojírenský magnát, fanda i „sportovec v důchodu“. Kdo je nový majitel Sigmy?

Před pár dny Sigma oznámila, že držitelé permanentek budou mít padesátiprocentní slevu na vstupenku pro předkolo Evropské ligy, v úterý se zase Šimonovský a jeho pobočníci rozhodli uvalit amnestii na zlobivé fanoušky – odteď může na Andrův stadion opět každý, kdo kdykoliv v minulosti obdržel od klubu zákaz.

Co je nový majitel Sigmy zač?

Milan Šimonovský za necelý měsíc oslaví 68. narozeniny. Je tedy o téměř osm let mladší než jeho jmenovec, bývalý politik KDU-ČSL a taktéž někdejší ministr dopravy a místopředseda vlády. „Prosím nezaměňovat,“ směje se olomoucký Šimonovský. „Máme dokonce i stejný titul. Dohledával jsem, zda nejsme příbuzní, ale skutečně jde pouze o shodu jmen,“ tvrdí.

Amnestie? Nechceme vláčet minulost Vedení fotbalové Sigmy chce odstartovat novou éru olomouckého fotbalu se vším všudy. Proto se rozhodlo zrušit dosavadní zákazy vstupu na stadion, které byly v minulosti uloženy. Vyhlášená „amnestie“ se týká těch fanoušků, kterým udělil zákaz klub. Fandové Sigmy na sociálních sítích tento krok vítají. „Nechceme s sebou vláčet minulost. Rozhodli jsme se udělat tlustou čáru a dát všem fanouškům příležitost začít znovu. Ti, kterých se zrušení zákazů týká, mají možnost ukázat, že dokážou být součástí klubu a jeho podpory pozitivním a respektujícím způsobem. Je to nová šance. Věříme, že ji fanoušci využijí správně,“ řekl předseda klubu Ondřej Navrátil.

Nový majitel fotbalové Sigmy je zároveň vlastníkem významného průmyslového koncernu Sigma, který vyvíjí a vyrábí čerpadla a čerpací soustrojí po průmyslové využití.

Také proto fanoušci Olomouce na prvním zápase sezony proti Slovácku roztáhli v hostujícím sektoru transparent „Pumpaři on Tour“.

Olomoucký fotbalový klub používá značku Sigma už od šedesátých let. „Vždy jsme byli partnerem klubu, byť ne vždy tím největším,“ přibližuje Šimonovský. I díky tomu seděl nynější majitel až do červencového prodeje v dozorčí radě celku.

Koncern Sigma spadá pod SPL Holding, již Šimonovský vlastní a je mateřskou společností i letos založené společnosti Sigma Sport, která vznikla proto, aby pod ni formálně spadala právě fotbalová Sigma.

Šimonovský do „čerpařského“ koncernu nastoupil po vysoké škole v roce 1980. O necelých deset let později se stal ředitelem. Firma vznikla už v roce 1868, kdy ji v Lutíně na Olomoucku – kde sídlí dodnes – založil řemeslník Ludvík Sigmund, který v roce 1922 nechal udělat registraci ochranných známek Sigma a Neptunův trojzubec. Ten má koncern v logu a také jej držívá maskot fotbalové Sigmy.

V roce 1990 ovšem došlo k privatizaci a rozpadu koncernu. Vznikl samostatný stání podnik Sigma Lutín. V roce 1997 Šimonovský společnost odkoupil od privatizačních fondů a tak se zrodila akciová společnost Sigma Group, která má dnes dle dat z obchodního rejstříku základní kapitál v hodnotě 400 milionů korun.

Majitel holdingu Sigma Milan Šimonovský (vlevo) podepisuje smlouvu o koupi akcií fotbalového klubu Sigma Olomouc s předsedou spolku Sigma MŽ Jakubem Benešem.

„Postupně jsem tuhle skupinu rozšířil o další společnosti – Sigma Pumpy Hranice nebo Hydrosystem Project. Podařilo se mi vytvořit určitou skupinu, která navazuje na úspěchy a tradici koncernu Sigmy v oblasti exportu, výroby a dodávek inženýrských prací v oblasti čerpací techniky,“ líčí Šimonovský.

Úspěšný podnikatel je také předsedou výboru České aliance energetického průmyslu. Angažuje se i v Nadačním fondu Univerzity Palackého v Olomouci, naopak nikdy se přímo neangažoval v politice, třebaže jeho společnosti v minulosti sponzorovaly například Zemanovu Stranu práv občanů, hnutí ANO 2011 i sociální demokracii a lidovce.

Koleno! A se sportem byl amen

Ke sportu měl Šimonovský podle svých slov vždycky blízko. „Hrával jsem fotbal, bohužel jsem toho musel nechat. Před svatým týdnem jsme měli fotbálek, kde jsem si vytrhl koleno. Od té doby už bohužel hrát nemůžu. Laboruju s tím dodneška, a to dost blbě. Po rovince chodím dobře, ze schodů ale dost špatně. Teď už můžu dělat jenom trenéra,“ usmívá se majitel Sigmy.

Jedním dechem ale dodává, že takové ambice nemá a že do sportovního řízení klubu zasahovat nehodlá. „Setrvám maximálně v roli rádce. Jsem aktivní fanda, to je celé, a tak to zůstane,“ ubezpečuje.

A proč se vlastně rozhodl koupit fotbalový klub?

„Mnoho let se mě obchodní partneři ptali, jestli vlastním ten fotbalový klub Sigma, který se jmenuje stejně jako naše společnost. Všichni se divili, když jsem říkal, že ne. Tím, že jsme byli i dlouhodobým partnerem klubu, to byla věc, kterou jsem měl v hlavě už delší dobu. Pak potřebujete i chuť prodávajícího subjektu. Je to vždy otázka příležitosti, když se na chvilku otevře možnost, musíte ji uchopit, tak to v byznysu chodí. A do jisté míry to bylo i štěstí, protože jak víte, bylo tady více zájemců o odkup, kteří nabízeli lukrativní podmínky,“ vysvětluje.

Bez podpory by to nešlo

Šimonovský ovšem Sigmu nekupuje sám. Druhým velkým investorem je podnikatel Pavel Hubáček. Oba pány pojí fakt, že jsou Olomoučané a místní patrioti. Hubáček je majitelem investiční skupiny Creditas a Banky Creditas, podle magazínu Forbes je dvacátý nejbohatší Čech.

Hubáčkův majetek podle Forbesu loni přesáhl hodnotu 22 miliard korun.

Na rozdíl od Šimonovského ovšem Hubáček k fanouškům, potažmo novinářům, nepromluvil. „Co se týče Pavla Hubáčka, ten má záměr věnovat se hlavně mládeži, jejímu rozvoji a výchově,“ komentuje Šimonovský.

Vlivní muži v Sigmě. Zleva nový předseda fotbalové Sigmy Ondřej Navrátil (finanční ředitel Sigma Group), podnikatel Richard Morávek (Redstone) a nový spolumajitel olomouckého klubu Pavel Hubáček.

Do dozorčí rady klubu nicméně usedne Hubáčkův syn David. Proč? David Hubáček je spolumajitelem energetické skupiny UCED, která se stala novým, „platinovým“ partnerem klubu. UCED spadá do skupiny Creditas, kterou, jak bylo již psáno, vlastní právě Hubáček starší.

„Sportovní úsek jsme oddělili od organizačních a finančních věcí, tak aby se tyto segmenty už neprolínaly a aby fungování klubu a finanční správa byly kontrolovány a koordinovány vlastníky, potažmo jejich zástupci,“ vysvětluje Šimonovský.

Na pozici předsedy klubového představenstva dosadil Ondřeje Navrátila, jenž v jeho koncernu Sigma zastává roli finančního ředitele.

Druhým novým významným partnerem je developerská skupina Redstone, kterou vlastní další vlivný olomoucký podnikatel Richard Morávek. Obě společnosti podpoří Šimonovského klub cifrou deseti milionů korun.

„Skupina Redstone jako hrdý lokální patriot a dlouholetý podporovatel sportu vyjadřuje velkou radost, že může nyní být součástí začátku nové etapy v historii klubu SK Sigma Olomouc,“ nechal se slyšet Morávek. Dříve přitom partnerství s klubem odmítl.

Jenže s novým majitelem se bourají veškeré bariéry minulosti. Mezi klubem a fanoušky i mezi klubem a partnery.

„Myslím si, že důvod, proč do klubu Redstone nevstoupil dříve, je ten, že Sigma měla nejasné vlastnictví. Veřejnost se k představenstvu klubu stavěla tak, že bylo nedůvěryhodné, netransparentní, nikdo nevěděl, jak a co se tam dělá. To logicky musí silné partnery odradit. Průzračné řízení a transparentní vlastnictví je pro seriózní partnery klíčové,“ cítí Šimonovský.

„Určitě na to nebudeme sami. Podařilo se vytvořit opravdu silnou skupinu partnerů s jasným a silným vztahem k našemu regionu,“ libuje si.

A zatím si libují i fanoušci.

Přidají svůj díl do skládačky i fotbalisté?