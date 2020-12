Petržela zdolal čtyřstovku a myslí na ligový rekord. Ale teď na Plzeň

„Nejdřív jsem to moc nevnímal, ale všichni mi potom psali a gratulovali mi, že jsem už něco dokázal, takže to nejspíš určitá meta je. Asi je to dost,“ uvažuje Petržela.

Nejvíce startů v české lize 1. Stanislav Vlček 436 2. Rudolf Otepka 432 3. Pavel Horváth 426 4. David Lafata 418 5. Libor Došek 407 6. Miroslav Holeňák 404 7. Milan Petržela (Slovácko) 400 8. David Limberský (Plzeň) 393 9. Marek Kulič 389 10. Pavel Verbíř 379 11. Václav Procházka (Zlín) 371 Pozn.: Tučně jsou uvedeni aktivní hráči.

Základním předpokladem pro to, aby fotbalista tak vysoký počet zápasů odehrál, je, aby se mu vyhýbala vážnější zranění. „Zároveň musíš na sobě furt makat a pravidelně hrát. Podávat stabilní výkony, aby ses v sestavě udržel, což taky není jednoduché, všude je velká konkurence,“ zdůrazňuje.

V Petrželův prospěch také mluví to, že se až na juniorské období v Drnovicích vyhnul angažmá v nižších soutěžích a v zahraničí (bundesligovém Augsburgu) byl jen rok.

Rovné dvě třetiny dosavadních ligových zápasů (267) odehrál za Plzeň, s níž získal čtyři mistrovské tituly. Za Slovácko v úvodu kariéry a také teď na jejím sklonku už posbíral 108 ligových startů, 24 jich přidal za Jablonec a jeden za Spartu. Gólů v lize zatím nastřílel 47.

Na lídra žebříčku, jímž je Stanislav Vlček, mu nyní chybí 36 zápasů. „To vím, protože jej chci překonat. Je to jeden rok,“ tuší sedmatřicetiletý Petržela, že pro překonání rekordu musí kariéru prodloužit nejméně do příští zimy.

Na záda mu naopak šlape jeho bývalý plzeňský spoluhráč David Limberský, se kterým ho pojí i silné přátelství. Obránce Západočechů za Petrželou zaostává o sedm utkání.

„Bavili jsme se o tom. Prý to neřeší, ale určitě to má taky v hlavě, já Limbu znám. Furt vykládá, že už končí, tak jsem zvědavý, jestli to číslo ještě někam posune. V tomto směru se ale nehecujeme,“ poznamenala opora Slovácka.

Jubilejní 400. zápas v kronice příliš radostně zaznamenávat nebude, vždyť Slovácko ve středu prohrálo na hřišti dosud posledního Brna 1:2.

„Na to nechci vůbec vzpomínat. Zápas se nám nepovedl. Vedli jsme, ale závěr jsme totálně pokazili. Z toho pohledu mi ten 400. zápas tolik nechutná,“ povzdechl si.

Všechny góly přitom už sledoval jen z lavičky, s trenérem byl totiž domluvený, že vzhledem k náročnému předvánočnímu programu odehraje hodinu. „Zároveň se nebudu za nic schovávat, hrál jsem špatně,“ uvědomuje si Petržela.

Napravit to chce proti Plzni, což je pro něj vždy speciální utkání. „Těším se. Dva zápasy v řadě se nám teď nepodařily a už potřebujeme zabrat. Plzeň se nám v minulé sezoně podařilo dvakrát porazit a nebylo by špatné zvládnout to i do třetice, ale proti špičce ligy jsou to vždy strašně těžké zápasy,“ upozorňuje slovácký veterán.