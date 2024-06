Rekordman v počtu startů Petržela prodloužil o rok smlouvu se Slováckem

„Zdravím fanoušky Slovácka. Chci vám sdělit, že jsem to ráno podepsal a teď dopoledne mě trenér West už terorizuje na atleťáku. Máme za sebou osmkrát kilometr. Není to žádný med. Upletl jsem si na sebe bič a podepsal jsem to dopoledne, takže jdeme makat,“ uvedl Petržela ve videu.

Největší úspěchy prožil v Plzni, s níž čtyřikrát vyhrál titul a jednou i domácí pohár, který také získal se Slováckem. S Viktorií si třikrát zahrál skupinu elitní Ligy mistrů.

Rekordmanem v počtu startů v samostatné ligové historii je od listopadu 2022, kdy 465. zápasem překonal tehdejšího trenéra české reprezentace Jaroslava Šilhavého. Nyní má na kontě 511 odehraných utkání, v nichž dal 59 branek. Když v prosinci překonal hranici 500 duelů, prohlásil, že jeho dalším cílem je meta 555 zápasů kvůli pětkám ve škole.

Slovácko dnes také informovalo o tom, že se k týmu na týdenní zkoušku připojil čtyřiadvacetiletý slovenský obránce Filip Vaško, který naposledy působil v Michalovcích.