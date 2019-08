Derby se Zlínem nebývalo tak moc vyhrocené, říká záložník Petržela

Zájem o jeho služby projevilo v létě Slovácko i Zlín. Fotbalový záložník Milan Petržela nakonec zakotvil v klubu, kde rozjel svoji prvoligovou kariéru, a do sobotního derby tak zasáhne v bílém hradišťském dresu.

„Kdybych zvolil Zlín, asi by to bylo pro mě trochu složitější a fanoušci Slovácka by mi to dali pocítit. Ale vrátil jsem se do Hradiště a budu dělat maximum, aby Slovácko vyhrálo,“ říká Petržela, který v letech 2004 až 2006 odehrál čtyři derby.

Vybavíte si některé?

Až tak si je úplně nepamatuji, ale nezdá se mi, že by to bylo tak vyhrocené jako teď. V klubu se klade na zápas velký důraz.

Čím myslíte, že to je?

Možná k tomu přispívá i rivalita mezi fanoušky. K oběma klubům přišli noví fanoušci a asi mají mezi sebou nevyřízené účty. O derby se také více píše, více se o něm mluví.

Co spoluhráči v kabině? Také dávají najevo, že se blíží derby?

Hlavně odchovanci a kluci, kteří jsou tady déle, kladou na derby velkou váhu. Bude to vyhrocený zápas na hřišti i v hledišti.

Derby hodně prožívá kapitán Daníček. Všiml jste si?

To je jasné. Podobně se projevuje Rambo (Reinberk), který je také odchovancem. Je cítit, že je to derby se vším všudy.

Vnímal jste na dálku z Plzně vzájemné duely Zlína se Slováckem?

Samozřejmě jsem sledoval, jak hraje Slovácko, jak se mu celkově daří. Ale že bych se vyloženě díval na derby, to ne.

Ale že Slovácko vyhrálo na jaře ve Zlíně prvoligové derby po bezmála třinácti letech, víte, ne?

Něco se ke mě doneslo. Kluci se v kabině bavili, že tam vyhráli 1:0 a předtím doma dostali čtyřku.

Jak blížící se derby prožíváte vy?

Také vnímám atmosféru, tlak na výsledek zápasu. Chci vyhrát každé utkání, ale tohle je výjimečné, takže k němu přistoupím na sto procent se vším všudy.

Máte za sebou nespočet vypjatých zápasů. Derby vás už nerozhodí, ne?

Nervozitu před zápasem cítím vždycky. Takové jemné brnění nohou. Ale jakmile vlezu na plac, tak opadne. Myslím, že nervozita k tomu patří. Kdo by ji neměl, tak by nastoupil do zápasu vlažně a určitě by to nebylo dobré pro něho ani pro celé mužstvo.

Cítíte tlak od fanoušků, kteří berou derby hodně prestižně?

Potkal jsem jich pár. Říkali, že zápas musíme za každou cenu zvládnout. Určitě nás přijdou podpořit ve velkém počtu. I pro ně je derby výjimečný zápas.

Vy jste v Plzni derby neměli. Nechybělo vám?

My jsme měli derby s Pražáky. Vždycky jsme je chtěli porazit, a když jsme vyhráli, euforie byla veliká.

Máte ve Zlíně protihráče, s kterým se hecujete?

Mám blízký vztah s Tomášem Poznarem. Jsme v kontaktu. Navíc mě lákal do Zlína, takže jsme byli každý den na telefonu. I se Zdendou Grygerou (generální manažer Zlína) mám dobrý vztah. Kamarádství ale v zápase neplatí a jde se do války.

Souhlasíte, že Poznar je teď klíčovým hráčem Zlína?

Asi ano. Je to jejich útočník číslo jedna. Teď se mu podařilo po delší době dát branku, takže mu to pomohlo i osobně. Doufám, že tady se do brány netrefí.

Hráli jste spolu v Plzni, ale tam mu to moc nesedlo. Tušíte proč, když ve Zlíně zase válí?

Ve Zlíně se cítí dobře. Ví, že je důležitý hráč. V Plzni to měl těžší. Zpočátku hrál, ale nedařilo se mu. Pak byl útočník číslo tři a psychiku to poznamená. Ve Zlíně je doma, cítí na sobě tíhu zodpovědnosti. Všichni na něho sází, věří mu. To mu asi vyhovuje.

Jak jste na tom po šestigólovém přídělu z Jablonce?

Nic moc. Doznívá to. Pro každého fotbalistu je nepříjemné, když dostane takovou dardu. Ale soutěž teprve začíná, musíme se oklepat a vzít si věci, které by se neměly opakovat. Když budeme plnit pokyny jako na Spartě, kde se nám zápas povedl, pak by to mělo být dobré.

Může mít předchozí debakl 0:6 vliv na derby?

Netvrdím, že ne. Každému do hlavy nevidím, každý se s tím vypořádává jinak. Ale nikdo tady nehraje fotbal první měsíc, aby z toho musel být psychicky špatný. Všichni to berou tak, že je to fotbal a musí se dívat dopředu. Za týden se hraje další zápas a musíme se na něho připravit, abychom odčinili, co se zrovna v Jablonci nepovedlo. Nemám pocit, že by z toho byl někdo vykolejený.

Neublížila vám paradoxně výhra ze Sparty, když jste následující dvě utkání prohráli?

Byl to první zápas sezony. Hrajete na Spartě, kde se chce každý ukázat. Podařilo se nám to, ale nemyslím si, že by nás to ukolébalo. S Budějovicemi zápas nesedl nikomu z nás, nikdo nevyčníval. To jsme vyloženě vyhořeli. A v Jablonci jsme byli do 70. minuty vyrovnaným soupeřem. Měli jsme šance i držení míče vyšší než Jablonec. Ale během posledních dvaceti minut se nám to celé rozpadlo a výsledek vypadal tak, jak vypadal. Ale myslím, že herně to tak bídné nebylo.