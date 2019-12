Proti Plzni musíme být přímočařejší, velí slovácký záložník Petržela

„Čekám, že Plzeň sem přijede s cílem vyhrát, my bychom na druhou stranu taky už potřebovali bodovat naplno, což se nám teď ve čtyřech zápasech nepodařilo, abychom se udrželi v horní polovině tabulky. Nemusel by to být špatný fotbal,“ věří nejzkušenější hráč Slovácka.

Při výhře v Plzni dali góly Šašinka se Zajícem, které teď ale trápí zdraví. Je to velká komplikace?

Klasický hrotový útočník nám chybí, byť samozřejmě máme dost hráčů na to, abychom tu díru zalepili.

V Plzni jste vyhráli přímočarým fotbalem, naopak před týdnem při prohře ve Zlíně byla vaše hra plná přihrávek daleko od brány. V čem byl rozdíl?

Plzeň je útočný soupeř, Zlín naopak tolik ne, ten se soustředil, aby nedostal gól a pokusil se nějaký dát ze standardky, což se jim podařilo.

S Plzní to bude zase jiný zápas?

Jednoznačně. Plzeň sem nemůže přijet s tím, že bude bránit výsledek 0:0. To je tým, který musí vítězit doma i venku, pořád hraje svou ofenzivní hru.

Je to pořád Plzeň jako ve vašem období?

Plzeň teď prochází určitou obměnou, to se na každém mužstvu podepíše. Chce to čas, než si na sebe zvyknou, než budou podávat výkony třeba jako my v době, kdy se nám dařilo.

Poslední výsledky napovídají, že je obzvlášť zranitelná venku.

S každým se dá hrát. My jsme doma, budeme chtít vyhrát a určitě nebudeme hrát zanďoura. Ale jak říkal trenér, musíme být přímočařejší, bez zbytečného množství přihrávek do stran, obehrávání a zpomalování akcí. Musíme k tomu přistoupit jinak než ke Zlínu.

Jak hodnotíte první půlrok ve Slovácku?

Ještě bych chtěl, aby se nám v posledních dvou zápasech podařilo bodovat. A to co nejvíc. Ale myslím, že podzim splnil to, s čím jsem sem šel. Navíc se nám docela dařilo. Trošku mě jen mrzí, že chodí míň lidí, před lety před mým odchodem ze Slovácka jich na tribunách bývalo pět šest tisíc. Myslel jsem, že lidi dokážeme strhnout.

S pověstnou náročností trenéra Svědíka problém nemáte?

Přiznávám, nečekal jsem, že to bude takový nářez. Ale člověk pozná, že to k fotbalu patří, aby měl fyzičku, byl pevný v soubojích. Když nemáte typy hráčů, abyste to hráli vyloženě technicky jako Slavia, musíte zvolit jiný způsob. Trenér chce, abychom lítali a byli agresivní.

Nemáte noční můry z toho, co vás čeká v lednu?

Ne, zatím si to nepřipouštím a ani kluci nic neříkali. Beru to tak, že je to fakt potřeba, a budu rád, když tím budu moct projít, na jaře se pak v zápasech budu cítit líp, mužstvu pak můžu víc pomoct. Na rozdíl od podzimu třeba i v závěrech zápasů.

Je vám šestatřicet. Jak dlouho si ten elán udržíte?

Nějaký pátek snad ještě jo, dokud neztratím rychlost. Hlavní je zdraví.

Klepete si při tom na zuby, které vás během podzimu potrápily. Co se stalo?

Vyrazil mi je Michal Daněk (současný brankář Slovácka), ještě když jsme oba byli v Plzni. Lampou. (směje se) Slavili jsme, tancoval jsem na stole a on rozhoupal světlo proti mně... Ještě jsem si to nedal do kupy.