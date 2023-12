Petržela pokořil pětistovku. Oslava? Přijede Limberský, dáme si kávu, culil se

Při výhře 1:0 v Mladé Boleslavi pokořil magickou hranici a na kontě už má 500 ligových duelů.

„Měl jsem to v hlavě. Každý mi to předhazoval, strašně moc lidí se mě na to ptalo. Já jsem se k tomu nechtěl úplně upínat a možná i proto mi to zatím úplně nedochází,“ řekl Milan Petržela v pozápasovém rozhovoru v přenosu O 2 TV Sport. „Ale jo, je to krásný číslo a budu to chtít ještě někam posunout.“

Slovácko v přímém souboji dvou kandidátů elitní šestky ustálo závěrečný tlak domácích a udrželo těsný náskok. V tabulce mu tak patří moc pěkná třetí pozice.

„V Mladé Boleslavi to nikdy není jednoduché a my si odsud vezeme tři body. Takže je to zatím téměř dokonalý den. Ale do večera ještě daleko,“ usmíval se Petržela. „Pojedeme domů zvesela, to je jasný.“

Pro oslavu svého jubilea bude mít parťáka jak se patří. „Na Moravu za mnou jede můj kamarád David Limberský, takže se potkáme, dáme si kávu a všechno probereme,“ plánoval čerstvý pětistovkař.

Že by při setkání vyhlášených parťáků zůstalo u kávy? „Pojíme, dáme si dobré jídlo, něčeho se napijeme a uvidíme, co z toho bude.“

Ligovému tempu stále stačí, když rozkmitá své rychlé nohy, obránci se často jen otáčejí. I ve čtyřiceti letech se proto musí s Milanem Petrželou na nejvyšší úrovni dál počítat.

„Jelikož jsem měl ve škole samý pětky, tak se mi ta pětka celkem líbí. Možná třeba tři pětky by se mi zamlouvaly,“ sní čtyřnásobný šampion s Plzní o ligové metě 555 zápasů.