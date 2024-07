Nechci jen trhat rekordy starých pánů. Petržela načíná třetí desítku sezon

Víte, kolik jich momentálně je?

Po té pětistovce jsem trochu ztratil přehled. Ale když jsem zašel na kemp, kluci mi říkali, že jich je 511. Sledují to více než já.

Meta 555 utkání zůstává cílem?

Udělalo by mi to radost. Ale teď nad tím nemá cenu přemýšlet. Jeden rok mi stačit nebude a smlouvu jsme se Slováckem prodloužili o sezonu.

Jak často se vás lidé ptají, jak dlouho budete ještě hrát?

V průměru pětkrát denně. (úsměv) Říkám jim, že podle toho, jak mě to bude bavit a jak mi bude sloužit zdraví. Může to být rok, dva, nebo třeba nedohraji ani tuhle sezonu. S vedením o sobě víme, máme nadstandardní vztahy. Musím mít výkonnost. Nemůžu hrát jen proto, aby mi naskakovaly starty. To by byla blbost.

Stále platí, že skončíte, až budete nejstarším hráčem ligy?

Tohle není špatná meta. A je blízko. Góly jsou pryč, ale trhat rekordy starých hráčů je jedna z motivací. Líbilo by se mi, kdybych byl do análů ligy zapsaný jako nejstarší hráč.

Záložník Milan Petržela ze Slovácka se raduje ze svého gólu v utkání proti Zlínu.

Po sezoně skončili Tomáš Hübschman a Tomáš Grigar, ale Josef Jindřišek je pořád o dva roky starší a s Bohemians podepsal novou smlouvu.

A to ještě pokračuje Mára Matějovský. Počítal jsem, že kluci začnou pomalu odpadávat. Pepa je držák. Na ligu má výkonnost, v klidu ji může hrát, když mu bude držet zdraví. To je v našem věku nejdůležitější.

Co doma? Neříkají vám partnerka a děti, ať už si odpočinete?

Zatím ne. Fotbal mají rádi, chodí na něj, podporují mě.

V závěru jara jste ale moc nehrál, týmu se nedařilo. Nevzalo vám to chuť?

Byly to těžké chvilky. Hlavou se mi honily všelijaké myšlenky. Že už to mám za sebou, že už nemám týmu co dát, že by možná bylo dobré skončit. Ale přišel nový trenér. Je to něco nového a výzva.

Co vás v 41 letech ještě žene podstupovat galeje letní přípravy?

Nechci jenom lámat rekordy starých pánů. Věřím, že můžeme dosáhnout týmového úspěchu a třeba se podívat znovu do Evropy, i když to bude těžší.

Máte nesplněný fotbalový sen?

Ani ne. Chci ve zdraví odkopat závěr kariéry a pokusit se o úspěch se Slováckem.

Život bez fotbalu si pořád nedokážete představit?

Je to těžké, hraju ho odmala. Už jsem si za ty roky zvykl. Nevadí mi ani tréninky, a jak je fotbalový život nastavený. Nebude snadné na něj navázat v civilním. Už přemýšlím, co budu dělat, a netěším se. Pár jednání s kamarády proběhlo, zadní vrátka mám připravená. Může to být ve fotbale i mimo něj.

I kabina vám bude chybět?

Toho se bojím nejvíce. Už jsem klukům ve Slovácku hlásil, že až skončím a odejdu kopat někam na vesnici, že minimálně půl roku za nimi budu jezdit. Na kafíčko, pokecat, pro dobrou náladu. Vyšli mi vstříc.

Ve Slovácku skončil Michal Kadlec, odešel Jan Kalabiška. Vnímáte, že věkové nůžky se ještě více rozevřely?

Nejstarší po mně je Petr Reinberk, ten má pětatřicet, což je docela odskok. Ale nemám s tím problém, všichni jsme na stejné vlně. Přišli mladší hráči. Jsem rád mezi nimi, a když mají zájem, rád jim pomůžu.

Vnímáte, že vaše role v týmu už nebude tak výrazná?

Bylo by smutné, kdyby borec ve čtyřiceti hrál většinu zápasů a mladší seděli na lavičce. Ve fotbalovém životě je to normální vývoj. Nejsem na to zvyklý. Málokdy jsem střídal. Bude to nová role. Chvilku bude trvat, než to skousnu a naladím se na notu, že už mi vlak pomalu ujíždí. Ale věk nezastavíš. Budu se snažit mladým šlapat na paty, aby ze sebe vymáčkli co nejvíce.

Takže už tolik neřešíte, že budete i mezi náhradníky?

Peru se s tím. Mám v povaze, že chci hrát všechny zápasy od začátku. Když po týdnu tréninku nevyběhnu na trávník, štve mě to. Ale smiřuji se s tím. Vím, že klub musí jít jinou cestou než nás staříků.

Fanoušci vás pořád milují. Co s vámi dělá, když slovácký kotel skanduje vaše jméno?

To musí vnímat každý. Když vám vlastní fanoušci dávají najevo, že vás mají rádi, je to to nejlepší. Zahřeje to u srdíčka, kór na konci kariéry. Rád se s lidmi bavím, když mě zastaví ve městě a ptají se, co je nového, jak se daří. Jsou i horší chvilky, když se nedaří, ale těch bývá méně.

Po dlouhé době odešel trenér Martin Svědík. Je to velká změna?

Měli jsme super vztah. Mrzí mě, že odešel. Je tady nový trenér (Roman West), který dokázal na jaře ve Slovácku velké věci. Zachránil dorost, když už s tím skoro nikdo nepočítal. Určitě v sobě něco má. Hodně bude záležet, jak mu pomůžeme. Zůstali asistenti, takže návaznost tady je.

Milan Petržela ze Slovácka kontroluje míč před Jaroslavem Zeleným, sparťanským obráncem.

Jste vrstevníci. Tykáte si?

Je o rok starší, tak by byla blbost, abychom si vykali. Dovolil mi tykání. Nejsem typ, který by to zneužíval. Můžeme se pobavit mezi čtyřma očima, než abychom po sobě křičeli přes celé hřiště.

Budete jeho prodlouženou rukou do kabiny?

Takhle přesně mi to neřekl, ale jsem v týmu nejstarší a vnímám to tak, že potřebuje mít spojku, která propojí realizák s mužstvem. I tohle může být moje role. Dělat atmosféru v kabině. Zároveň mám ale práci i na hřišti. Když dostanu šanci, odmakám to na sto procent.