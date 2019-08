Návrat do Plzně? Nejtěžší zápas v kariéře, přiznal veterán Petržela

Převládá ve vás radost?

Momentálně mám smíšené pocity. Samozřejmě jsem spokojený, že jsme to zvládli, ale na druhou stranu mě mrzí, že Viktorka ztratila.

Připsal jste si dokonce gólovou přihrávku poté, co jste parádně vyslal do šance Zajíce.

Hraju za Slovácko a dělám pro něj maximum. Takže jsem asi rád, že jsem jej takhle vybídl a on to proměnil. Vyplynulo to ze hry, nic nacvičeného.

Joel Kayamba z Plzně v souboji s Milanem Petrželou ze Slovácka.

V průběhu zápasu vás domácí fanoušci několikrát vyvolávali. Jak jste to prožíval?

Bylo to hodně dojemné. Velký tlak, nesměl jsem mu podlehnout. Moc udržet se to však nedalo. Bylo to příjemné, na fotbal jsem se ale nemohl pořádně soustředit, což bylo ze začátku vidět. Že mě budou diváci takhle vyvolávat, jsem nečekal. Krásné překvapení, strašně jim za to děkuju. Nejvíc mě to dojalo po utkání, kdy jsem obcházel kolečko. Tam už jsem neměl zábrany a dal city pěkně najevo.

Berete tohle střetnutí jako vůbec nejtěžší v kariéře?

Po psychické stránce to byl pro mě byl určitě nejtěžší zápas. Nechtěl jsem Viktorce ublížit. S klukama se perfektně znám a nebylo jednoduché srovnat se s tím, že nastoupím proti nim.

Milan Petržela ze Slovácka převzal coby bývalý hráč Viktorie Plzeň před utkáním květiny a památeční dres.

Plzeň zjevně prožívá lehkou krizi, navíc ve čtvrtek ji čeká pohárová odveta s Antverpami...

Dokážu si představit, jaký tu je teď asi tlak. Taky jsem to zažil, nejde o nic příjemného. Nedaří se jim fotbalově a v evropských pohárech je to mnohem těžší, mančafty jsou vyspělejší než v Česku. Nečeká je nic jednoduchého a doufám, že to zvládnou. V domácím prostředí je Viktorka silná, bude ale potřebovat fanoušky, aby je povzbuzovali, místo aby na ně pískali. To žádnému hráči nikdy nepomůže. Prosím je, aby pořád stáli za klukama.