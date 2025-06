„Hodně lidí mi to bude předhazovat, ale jsem přesvědčený, že na to pořád mám. Chci ukázat, že i v takovém věku se dá hrát liga,“ říká rekordman v počtu ligových startů, který zatím zvládl 519 zápasů v české elitní soutěži.

Cíl 555 startů v lize platí?

Nevím. Je to vysoké číslo. Byl bych rád, ale těžko říct.

Když jste v zimě nedobrovolně odcházel ze Slovácka, dokázal jste si představit, že budete za půl roku zase doma?

Věřil jsem tomu. Vyplnilo se to. Jsem za to rád. A jsem rád, že klub opustili netrenéři, kteří tady byli. Doufám, že to bude jenom lepší.

Takže návrat jste nosil v hlavě?

Přemýšlel jsem nad tím. V půlce jara proběhly nějaké debaty, oťukávačky, i s jinými prvoligovými kluby. Chtěl jsem se vrátit do první ligy.

Slovácko naznačilo, že s vámi počítá i po kariéře. V jaké roli?

Jen lehce se to naťuklo. Chci zůstat u fotbalu i v klubu, ale teď to nemá cenu řešit. Musím se soustředit, abych předváděl pořádné výkony na hřišti. Co bude pak, se ukáže.

Jak to vlastně bylo s vaším zimním odchodem ze Slovácka? Mluvilo se o neshodách s tehdejším trenérem Ondřejem Smetanou, který přišel v půlce podzimu.

Je to pravda. Byl to vyloženě spor mezi mnou a trenérem. Mezi námi to vůbec nefungovalo lidsky. To se pak ukázalo i u ostatních hráčů. Jakmile se trenér nechová k hráčům, jak by měl, nefunguje to. Když se nad nimi povyšuje, machruje, dříve nebo později to dospěje k tomu, že mužstvo nemá výsledky a trenér odejde.

Ondřej Smetana.

Za poslední rok se jich ve Slovácku včetně současného Jana Kameníka vystřídalo pět.

Není příjemné, když klub musí takhle často hledat trenéra. Ale takových trenérů, kteří vydrží v klubu dlouho, je málo. Ve Slovácku to byl pan Svědík. Trenéři se mění ve většině klubů. Někde rychleji, jinde pomaleji. To je normální fotbalová věc.

Nelákal vás ze Žižkova do Zlína Pavel Hoftych, který pracoval souběžně pro oba kluby?

Nějaké debaty proběhly. Zlín mě chtěl do ligy, já jsem do ní chtěl.

Takže kdyby se neozvalo Slovácko, skončil byste ve Zlíně?

Je to dost možné. Už jednou mě chtěli, když jsem končil v Plzni a vracel se poprvé do Slovácka.

Překvapilo vás, že Slovácko mělo zájem?

Na ligu jsem se cítil. Zpočátku jsem se bavil více se Zlínem, ale doufal jsem, že se ozve i Slovácko. Když mi zavolali, netvrdím, že to šlo hladce, ale mohli jsme jednat.

Přesvědčil vás nový trenér Kameník, který o vás hodně stál?

Jasně. Pro hráče je plus, když s ním komunikuje hlavní trenér a říká mu pozitivní věci, že s ním počítá.

Předložil vám, jakou budete mít v týmu roli?

Je to otevřené. Přišel jsem jako každý jiný hráč a bude záležet na mně, jak moc budu platný, jestli budu nastupovat od začátku, nebo budu naskakovat. Řekli mi, že když na to budu mít, budu hrát v základu.

Znali jste z dřívějška?

Moc ne. Jednou jsem proti němu hrál ve druhé lize. A ještě než jsem šel do Žižkova, byl ve hře i Vyškov a tam jsem s ním setkal.

Je jen o rok starší, víceméně jste vrstevníci. Jak to mezi sebou máte?

Skoro je to můj spolužák. (smích) Na začátku mi řekl, že si můžeme tykat, ale aby byl v kabině pořádek a nikdo se na to nedíval blbě, vykám mu.

Co říkali spoluhráči, když jste se zase objevil v šatně?

Nějak to tušili, než jsem přišel. Šuškalo se o tom. Když jsem měl na jaře volno, zašel jsem se za nimi podívat. Nadhazovali: Kurnik, vrať se!

Hodně rád musel být váš bývalý spoluhráč z Plzně Michael Krmenčík, že?

Byli jsme pořád v kontaktu. Nechci tvrdit, že na podzim přišel kvůli mně, ale docela k tomu přihlížel, když se rozhodl pro Slovácko. Je na něm vidět, že je rád, že jsem zpátky.

Třeba pookřeje.

Je tady, aby dával góly, takže by bylo dobré, kdyby se trefil do brány. (úsměv)

Vaši jedenáctku na dresu vám Štěpán Beran vrátil?

Bylo to v pohodě. Oznámili mu, že ji nebude mít. Ptal se proč, co se děje. Tak mu vysvětlili, že přijde někdo, kdo má v lize o dva starty více. (úsměv)

Co vám dal půl rok ve druhé lize?

Než jsem šel na začátku kariéry do Synotu, odehrál jsem pět kol v Drnovicích a od té doby jsem druhou ligu nehrál. Je to jiný fotbal než v první. Jsou tam mladí kluci, není to moc fotbalové, spíše soubojovější a běhavější, skoro bych řekl dorostenecký fotbal.

Šli po vás soupeři?

Měl jsem to docela těžké. Za čtyři měsíce na Žižkově jsem byl více dokopaný než za celou kariéru v první lize.

Prý jste měl na Žižkově speciální režim.

Měl jsem to domluvené tak, že tři dny můžu být doma a čtyři dny v Praze. Rodina je hodně ráda, že jsem zpátky. Smlouvu jsem podepsal na rok, ale byli jsme domluvení, že si v létě sedneme s vedením Žižkova, jestli to má, nebo nemá smysl. Nechtěl jsem do Prahy brát rodinu, malá má v Hradišti kamarády, školu, koníčky.

Jak jste prožíval jarní boj Slovácka o záchranu?

Sledoval jsem to. Když jsem měl volno, chodil jsem na domácí zápasy. Klukům jsem fandil. Nebyla to jednoduchá situace. Nezáviděl jsem jim, ale zvládli to jako mužstvo. Může je to jen posílit. Nebudou si to chtít zopakovat.

Slovácko zatím přivedlo včetně vás tři posily, další se čekají. Nemáte obavy, že bude hrát znovu o záchranu?

Posily nepřichází, ale ani když přivedete sedm nových hráčů, nemusí to šlapat. Mužstvo zůstalo pohromadě, moc hráčů neodešlo. Záleží, jak budeme nastavení v kabině, jak nám to bude fungovat.

Změn bylo v minulé sezoně dost. Musí si tým sednout?

Mužstvo není špatné, akorát je třeba to sladit lidsky a nastavit týmový duch, udělat partu a pak se to na hřišti projeví. Trenér do nás cpe to, s čím byl úspěšný ve Vyškově, ale bude to chvilku trvat.

Máte za sebou poločas úvodního přípravného zápasu proti béčku Baníku. Jak jste ho ve vedru zvládl?

Zatím je to dost náročné. Ještě nemám moc natrénované. Hrálo se nahoru, dolů. Musíme se hodně zlepšit, abychom byli tam, kde chceme být. Horko mi nevadilo. Pro oba týmy je to stejné. I v takovém počasí se musí hrát fotbal. Málo jsme drželi balon. Pořád jsme chtěli jít do finální přihrávky, brali nám ho a chodili do brejků, takže jsme museli furt běhat. Musíme to odehrát taktičtěji.