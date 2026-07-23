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Chance Liga 2026/2027

Fotbal už není jako dřív, netěšil mě. Rekordman Petržela ukončil kariéru

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  10:20
Záložník Milan Petržela ze Slovácka se raduje ze svého gólu v utkání proti...

Záložník Milan Petržela ze Slovácka se raduje ze svého gólu v utkání proti Zlínu. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Milan Petržela, záložník fotbalistů Viktorie Žižkov. (17. května 2025)
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Fotbalovou ligu opouští rekordman v počtu zápasů i její nejstarší hráč. Milan Petržela po třiadvaceti letech ukončil profesionální kariéru. „Proměna mezilidských vztahů ve společnosti se promítla i do fotbalu a ten mi už nepřinášel potěšení,“ sdělil třiačtyřicetiletý záložník.

Dvaadvacet prvoligových sezon, 537 zápasů, 60 gólů, čtyři tituly s Plzní. Zážitky z Ligy mistrů, souboje proti Realu Madrid, Barceloně či Bayernu Mnichov. Dres od Lionela Messiho.

Petržela má na co vzpomínat a co vyprávět.

V červnu mu vypršela smlouva ve Slovácku, kde se jako mladík uvedl a kam se na závěr kariéry vrátil. „Měl jsem sice ještě nabídky z druhé ligy, ale dnešní fotbal je jiný než před čtvrtstoletím, kdy jsem na vrcholovou scénu v dresu Drnovic vstoupil.“

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Poznal, jak to chodí ve Spartě i v bundeslize, když rok působil v Augsburgu. Byl v Jablonci, nejvíc prožil v Plzni, kde strávil deset let.

Před sedmi lety se vrátil do Slovácka, ale v poslední době už to nebylo ono.

„Nejvíc vzpomínám na zlatou éru Viktorky Plzeň. V ní jsem poznal, že když klub s hráči táhnou za jeden provaz, můžou uspět i proti mnohem bohatším klubům. Podobný příběh jsem zažil i ve Slovácku, kde jsme se z průměrného klubu dostali do evropských pohárů. Jsem rád, že jsem se tam v závěru kariéry vrátil a poděkoval za to, že mi před mnoha léty dalo příležitost. Poděkovat chci ale i Jablonci a vlastně i Spartě, že jsem mohl poznat, jak fungují větší kluby,“ vzpomínal Petržela v prohlášení.

Drobný křídelník se dostal také do národního mužstva, nasbíral devatenáct startů a zahrál si i na mistrovství Evropy 2012, kde Česko pod trenérem Michalem Bílkem vyhrálo skupinu a pak ve čtvrtfinále podlehlo Portugalsku 0:1 gólem Cristiana Ronalda ze závěru duelu.

„Reprezentovat Česko pro mě byla vždycky velká čest a jsem rád, že jsem mohl být součástí úspěšné éry.“

Český záložník Milan Petržela v akci před bránou Ázerbájdžánu.

Co bude dělat dál?

„Fotbal je celý můj život a určitě ho budu ještě pár let hrát pro zábavu, abych potěšil fanoušky. Vždycky jsem si vážil jejich podpory. Nejen v Plzni nebo na Slovácku. Proto jim chci poděkovat za jejich přízeň, stejně jako všem trenérům i šéfům klubů, kteří to se mnou často neměli lehké,“ poznamenal Petržela.

„Nesmím zapomenout na svou rodinu, té patří největší poděkování. Teď jí chci vracet víkendy, týdny i měsíce, kdy jsem se snažil rozdávat fotbalem radost druhým.“

Založil fotbalovou akademii. „Těším se na setkání s malými fotbalisty především na vesnických hřištích po celé republice. Chtěl bych také přispět k získávání většího respektu pro bývalé hráče.“

Od loňska je také ambasadorem Klubu Legend Ligové fotbalové asociace (LFA), který oceňuje hráče, kteří dosáhnou na tři sta startů v nejvyšší soutěži. A také trenéry, kteří stejný počet utkání odkoučují.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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