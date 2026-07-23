Dvaadvacet prvoligových sezon, 537 zápasů, 60 gólů, čtyři tituly s Plzní. Zážitky z Ligy mistrů, souboje proti Realu Madrid, Barceloně či Bayernu Mnichov. Dres od Lionela Messiho.
Petržela má na co vzpomínat a co vyprávět.
V červnu mu vypršela smlouva ve Slovácku, kde se jako mladík uvedl a kam se na závěr kariéry vrátil. „Měl jsem sice ještě nabídky z druhé ligy, ale dnešní fotbal je jiný než před čtvrtstoletím, kdy jsem na vrcholovou scénu v dresu Drnovic vstoupil.“
Poznal, jak to chodí ve Spartě i v bundeslize, když rok působil v Augsburgu. Byl v Jablonci, nejvíc prožil v Plzni, kde strávil deset let.
Před sedmi lety se vrátil do Slovácka, ale v poslední době už to nebylo ono.
„Nejvíc vzpomínám na zlatou éru Viktorky Plzeň. V ní jsem poznal, že když klub s hráči táhnou za jeden provaz, můžou uspět i proti mnohem bohatším klubům. Podobný příběh jsem zažil i ve Slovácku, kde jsme se z průměrného klubu dostali do evropských pohárů. Jsem rád, že jsem se tam v závěru kariéry vrátil a poděkoval za to, že mi před mnoha léty dalo příležitost. Poděkovat chci ale i Jablonci a vlastně i Spartě, že jsem mohl poznat, jak fungují větší kluby,“ vzpomínal Petržela v prohlášení.
Drobný křídelník se dostal také do národního mužstva, nasbíral devatenáct startů a zahrál si i na mistrovství Evropy 2012, kde Česko pod trenérem Michalem Bílkem vyhrálo skupinu a pak ve čtvrtfinále podlehlo Portugalsku 0:1 gólem Cristiana Ronalda ze závěru duelu.
„Reprezentovat Česko pro mě byla vždycky velká čest a jsem rád, že jsem mohl být součástí úspěšné éry.“
Co bude dělat dál?
„Fotbal je celý můj život a určitě ho budu ještě pár let hrát pro zábavu, abych potěšil fanoušky. Vždycky jsem si vážil jejich podpory. Nejen v Plzni nebo na Slovácku. Proto jim chci poděkovat za jejich přízeň, stejně jako všem trenérům i šéfům klubů, kteří to se mnou často neměli lehké,“ poznamenal Petržela.
„Nesmím zapomenout na svou rodinu, té patří největší poděkování. Teď jí chci vracet víkendy, týdny i měsíce, kdy jsem se snažil rozdávat fotbalem radost druhým.“
Založil fotbalovou akademii. „Těším se na setkání s malými fotbalisty především na vesnických hřištích po celé republice. Chtěl bych také přispět k získávání většího respektu pro bývalé hráče.“
Od loňska je také ambasadorem Klubu Legend Ligové fotbalové asociace (LFA), který oceňuje hráče, kteří dosáhnou na tři sta startů v nejvyšší soutěži. A také trenéry, kteří stejný počet utkání odkoučují.